生力軍打破藝品拍賣界線 未來作品近1800萬成交

《為無名山增高一米》——作者：蒼鑫（生於1967年） 規格：數碼微噴，99.5×151.8厘米 創作年份：1995年 估價：15萬至25萬港元 成交價：18.29萬港元 特色：作者是行為藝術家，找10個模特兒在山頂「人疊人」令山峰「增高」，有人定勝天的意味（華藝國際提供）

《歡騰之夜》——作者：吳冠中（1919-2010） 規格：紙本，設色，鏡框，102×105厘米 創作年份：1982年 估價：2500萬至3500萬港元 成交價：3327.6萬港元 特色：有說畫中是南非城市，亦有說是香港。專家說底部的人物面容用黑色繪畫，加上有棕櫚樹，是南非機率較高（華藝國際提供）

華藝國際（香港）當代藝術部總經理李皓霖本身也是藝術家。《德國男子》——作者：卡彼．布萊梅（1938-1997） 規格：布面，丙烯，200×120厘米 創作年份：1984年 估價：90萬至120萬港元 成交價：106.2萬港元 特色：作者是曾任電影製作人的德國藝術家，畫作色彩衝擊眼球（黃志東攝）

【明報專訊】成立25年的廣州華藝國際拍賣進駐香港後，最近完成首場拍賣會。為符合港人口味，拍賣行精選了大家熟知的張大千、吳冠中畫作和陳世英珠寶等拍品，取得總成交額逾5億港元佳績。

香港拍賣行林立，具特色才有機會殺出血路。不少拍賣行位於中環、金鐘等商業區，華藝國際卻選在上環一座6層高的樓宇落戶，地面至3樓全是藝廊。在首拍中，當代藝術部總經理李皓霖施展七十二變，兼容市場和藝術，打破拍賣行與藝廊的界線。

華藝國際在上環的地舖設計和區內藝廊相似，吸引不少途人在落地玻璃外駐足欣賞，訪問時正展出今次首拍的珍品。李皓霖從事藝術工作逾10年，曾任畫廊及藝術顧問，現負責管理華藝國際在香港的當代藝術部。她說工作挑戰大，除了想在首拍取得佳績，還要兼顧藝術使命。

大膽引入攝影、藍曬、漫畫拍品

當代藝術專場有不少攝影、藍曬等新類型拍品，市場反應比中國書畫和古董難預測。當追求創新的時候，也要有穩陣的拍品作後盾。在今次拍賣中，吳冠中的畫作便擔當當代藝術部的定海神針。

「吳冠中專場競投激烈，6張作品全部拍出，總成交額約5500多萬港元。拍品是他在1970至80年代的重要作品，加上來自新加坡的賣家是他多年好友，不少作品是經吳冠中親手放出來，極度珍貴。」她說不少收藏家會心大心細，要說服他將寶貝拍賣絕不容易。李皓霖本身也是藝術家，對藝術的尊重和熱忱往往成為打動藏家的金箍棒。

成交價是展示拍品金錢價值的鏡子。拍賣過程中觀眾凝望着屏幕，金睛火眼地盯着那不斷跳動的價錢。而市場價值，則往往成為限制專家徵集拍品類型的金剛箍。幸而華藝國際執行董事兼藝術總監王野夫並沒念緊箍咒，反而點化同事勇敢創新，讓大家發揮創意徵集不同類型的拍品，例如在首拍時推出一批出自Marvel之父Stan Lee手筆的Marvel漫畫封面版畫。這批「英雄」拍品最後經私人洽購，卻無阻部門繼續探索。

2022年作品預拍 考驗買家信心

李皓霖說，公司一直渴望重構藝術家、藝術市場和藝術組織的關係，其中「未來+：沈勤2019-2022作品預拍專場」便是一次突破實驗。「專場拍賣創新水墨家沈勤的作品，但作品其實要3年後才完成，考驗競投者對他的信心和耐性。預展中只以文字和短片介紹創作意念，他必須在3年後提交合共不少於300平方呎的畫作。」

這個專場就像筋斗雲，讓大家從價錢主導的框框一躍而出。這批「未來作品」由1000萬港元起拍，其間有幾名買家競投，最終由一名華人買家以超過1770萬港元投得。今次首拍過後，秋拍籌備工作正密鑼緊鼓，李皓霖期望繼續帶來驚喜。

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

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