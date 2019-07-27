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其他拍品：張大千「驚豔」全場

文章日期：2019年07月27日

【明報專訊】拍賣行蒐羅約300件拍品，包括中國書畫、珠寶、古玩和青銅器，相當全面。當中張大千的《驚才絕豔》以近億港元成交，是全場焦點。

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