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其他拍品：張大千「驚豔」全場
文章日期：2019年07月27日
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中國書畫《驚才絕豔》——作者：張大千（1899-1983） 規格：紙本，設色，鏡框，135.2×57.5厘米 創作年份：1953年 估價：沒估價，由4800萬港元起拍 成交價：9676萬港元 特色：相傳當年張大千願意用100幅畫向物主兼好友李祖萊換回這幅作品（華藝國際提供）
珠寶《太極形意吊墜項鏈》——作者：陳世英 規格：鈦金屬、2.09卡未經加熱緬甸天然「鴿血紅」紅寶石、2.99卡彩黃色鑽石 估價：260萬至380萬港元 成交價：306.8萬港元 特色：陳世英近年作品體積巨大，這款拍品是早期作品，較易佩戴（華藝國際提供）
古玩《剔紅三友庭園圖方盤》——規格：長30.5厘米 創作年代：元代 估價：沒估價，由1800萬港元起拍 成交價：2360萬港元 特色：方盤中心部分是元朝作品，在明代永樂年間加工。上海博物館藏有一件同款器物（華藝國際提供）
青銅器《西漢銅鎏金奔馬》——規格：銅，約高45厘米、長45厘米 創作年代：西漢 估價：沒估價，由1500萬港元起拍 成交價：2242萬港元 特色：馬身造工精緻，形態充滿動感（華藝國際提供）
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【明報專訊】拍賣行蒐羅約300件拍品，包括中國書畫、珠寶、古玩和青銅器，相當全面。當中張大千的《驚才絕豔》以近億港元成交，是全場焦點。
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