其他拍品：張大千「驚豔」全場

古玩《剔紅三友庭園圖方盤》——規格：長30.5厘米 創作年代：元代 估價：沒估價，由1800萬港元起拍 成交價：2360萬港元 特色：方盤中心部分是元朝作品，在明代永樂年間加工。上海博物館藏有一件同款器物（華藝國際提供）