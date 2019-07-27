音樂展覽：香港藝術家 英國個展探索聲音

【明報專訊】藝術收藏的領域很闊，聲音藝術是較少人留意的領域。

每年8月，蘇格蘭首府愛丁堡也會舉行國際藝術節，自1947年創辦，為歷史最悠久、規模最大的國際藝術節之一，節目包括歌劇、音樂、戲劇和舞蹈表演等各種藝術形式。而對香港人來說，今年的愛丁堡國際藝術節更為特別，因為香港音樂藝術家楊嘉輝（Samson Young）同期在愛丁堡大學塔爾波特·瑞斯美術館（Talbot Rice Gallery）舉行他在英國的首場個人展覽。

生於1979年的楊嘉輝，其個展Real Music由塔爾波特·瑞斯美術館總監Tessa Giblin和蒙納士大學美術館總監Charlotte Day聯合策展，主題是梳理音樂、雕塑和社會層面上關於「真實」的課題。

在籌備今次展覽期間，楊嘉輝與愛丁堡大學的NESS研究小組（Next Generation Sound Synthesis）緊密合作，呈現和預測虛擬樂器在特定環境中產生的聲效，探索音樂的可能。

■Samson Young Real Music展覽

日期：即日至10月5日

地點：英國愛丁堡大學Talbot Rice Gallery

查詢：www.trg.ed.ac.uk

文：Tung Cheung