後記：分享音樂 需先學習與人溝通

社區音樂——除了委約作曲、功課及演出作品，阿楠也製作社區音樂節目，希望推廣不同音樂，並拉近觀眾。8月他回美國上學前，上周在「前進進牛棚」就搞了這個融合不同文化的音樂會，推廣粵劇、中樂，阿楠並與黑鬼jam 音樂，一個喉唱，一個演奏手碟及澳洲土著傳統樂器。（受訪者提供）

【明報專訊】記者過往採訪音樂家和畫家，經驗之談是常遇上說話太簡單又或太複雜的藝術家，但年輕的阿楠說話簡潔輕鬆，表達能力很不錯，他笑說，他很明白這種太簡或太繁的表達方式。「我以前也是這種人，不懂表達自己的創作，我明白你說的人，你可能問很多東西，他們的答案也只是Yes或No！」

是的，有些藝術家認為不用多言，聽我的音樂就領略了，看我的畫就自有分曉……阿楠卻完全不同，他很樂意分享心裏想什麼。「你要有溝通能力，才能說服別人贊助你的演出，你要願意溝通，才可以和別人合作，以及和觀眾分享音樂。」阿楠說。

大學以前，他也「閂埋門」甚少解釋自己，真正踏出大步學習溝通和演講是大學三年級，他計劃到學校和學生搞音樂工作坊，但如何和人溝通，如何令少年明白他對音樂的開放理念呢？於是，他真的放下「只管自己明就好了」的世界，走上和人分享及溝通的路。

上周五、六在紅磡的前進進牛棚劇場，他就和看來南轅北轍的3組藝術家一起玩音樂。3組演出別開生面，包括《木南×黑鬼》，和香港著名街頭busking藝術家黑鬼一起玩音樂，黑鬼常在街頭玩手碟和didgeridoo（澳洲土著傳統樂器）。另兩個部分，一是阿楠創作短劇及香樂設計的《粵劇寶典》，由粵曲花旦飛鳳兒一人飾二角演出，還有阿楠作曲的《阿楠的三字經》，以《三字經》作詞，為琵琶、大阮、頌缽、合唱小組及弦樂四重奏而作曲。這些新嘗試的藝術融合，也就是互相溝通了。想聽鄭靖楠的泛音詠唱，可到以下網址：www.youtube.com/watch?v=Ic9X7QYwxsU&app=desktop