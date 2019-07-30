浪漫七夕 胭脂水粉拜織女

供品特色——供品是七姐誕的最大特色。由於織女為少女，故有胭脂水粉、日用品如毛巾、梳、針線、扇子等，另亦有七姐盆、七姐衣等，紙紮舖有售。信眾拜織女亦拜牛郎，故供品中亦有供奉牛郎的禾苗。（歐慧兒攝）

【明報專訊】浪漫愛情故事，西方有羅密歐與茱麗葉，中國也有牛郎織女的傳說。牛郎與織女雖然被迫分離，一年只能相會一次，但二人情比金堅，這份情緣令古時不少適婚女子嚮往，盼透過拜祭織女，獲天賜良緣，「七姐誕」亦由此而來。時至今日，交友App已經取代織女，沒多少香港女子拜織女求姻緣，但仍有不少兒孫滿堂的誠心婦人，每年來「還神」，祈求家宅安康。

每年農曆七月初七為「七姐誕」（今年即西曆8月7日），傳說這天是牛郎織女一年一度相會的日子，亦被稱為「東方情人節」。《香港節慶風俗》作者、本地風俗研究者陳天權表示，七姐誕其實由兩個事件，牛郎織女的故事及七夕參拜星宿習俗結合而來。

「迢迢牽牛星，皎皎河漢女」，牛郎織女故事流傳已久，早在漢朝詩篇，〈古詩十九首．迢迢牽牛星〉已有記載。故事版本眾多，陳天權引述主流說法：「織女是天上神仙，乃玉皇大帝的孫女，有天她下凡遊玩，遊玩過後，與6名仙女一起沐浴。相傳織女在當中年齡最小，排行第七，因此又叫『七姐』。沐浴期間，凡人牛郎聽從老牛指使，偷取織女衣服。織女因失去衣服，沒有隨仙女返回天庭，因而流落凡間，邂逅牛郎。二人交往後情投意合，於是共諧連理，生兒育女。玉皇大帝得悉後大怒，派天兵捉拿織女。牛郎於是騎老牛飛天追趕，這時王母娘娘用金釵一劃，讓銀河翻騰，牛郎織女從此分隔銀河兩岸。此情此景感動天上喜鵲，無數喜鵲以身體搭起鵲橋，讓二人相會。王母娘娘亦同意，讓二人一年相會一次。」

七夕銀河清 古人拜星宿祈福

牛郎織女故事與七夕扯上關係，則與古人參拜星宿的習俗有關。早在春秋戰國時期，古人已相信天上星宿主管人類命運，而當時的七夕乃為祭祀牽牛星、織女星而設，祈求平安順境，跟愛情姻緣並無關係。為何選在七月初七參拜？「天文學家推斷，銀河在夏季當天最清晰可見。」陳天權表示，自牛郎織女故事出現後，古人把故事與七夕的拜星習俗聯繫，粉飾成二人一年一度相會的日子，參拜對象由星宿變成織女，祈願亦因而改變。

相傳織女擁有一雙巧手，織布手藝高超。陳天權認為，故事反映古代中國社會狀况，男耕女織，男性耕種為生，女性織布持家，故信眾拜祭織女，求姻緣，亦求心靈手巧。時至今天，信眾亦不乏男性。「正常都是少女拜織女，而香港也有婦女、男人來拜，他們覺得神靈亦可保平安，沒多想細節，亦有說法是，已婚女士拜可求子，因織女也生了一對子女。」陳天權補充。

各處鄉村各處例，各地各年代慶祝七姐誕的習俗稍有不同，今天港人多會在廟宇內拜祭織女，陳天權引述家中長輩說：「1960年代，住宅大廈都不太高，大家直接在家門、天台、街上向天拜。」可是隨着本港樓宇規例愈來愈嚴謹，天台不能隨便到達，在街上拜祭又不方便，才少見了這現象。他表示，為表誠意傳統上信眾都會在子時（晚上11時）前舉行拜神儀式，以免「遲到」誤了吉時，所以七姐誕的拜祭活動早在農曆七月初六晚便舉行。

與時並進用現代化妝品？

當晚，信眾扶老攜幼來到廟宇，奉上林林總總的供品，從中亦可看出七姐誕的主要特色。由於織女是年輕女子，所以供品除了拜祭常見的鮮花水果，還有女士最愛的胭脂水粉，以及日用品如梳子、紙扇、鏡子、毛巾等。陳天權認為，今天拜織女不宜以現代化妝品為供品，「傳統化妝品更適合，例如花露水、爽身粉等。因織女是古人，亦是傳統風俗，用現代化妝品拜祭不太合適，亦有些人懶於四處張羅，就會買一個七姐盆，盆上畫了供品，一個盆已有齊所有供品」。大約在七姐誕前兩周，紙紮店已有售七姐盆及七姐衣，供拜祭織女用。他又補充，部分信眾不止拜織女，亦會拜牛郎，「因為牛郎耕田，拜他祈求農作物豐收，有些紙紮店亦有賣牛郎盆、牛郎帽」。

求聖物 有取有還講個信字

奉上供品拜祭，燒掉紙品後，才迎來儀式高潮——求取聖物。原來七姐誕當天，廟祝會買來7盞花燈，象徵6位仙女及織女，裝飾廟宇，另亦有七姐像、銀鏈、玉器等貴重物品，讓信眾擲杯求取聖物。信眾需告知廟祝心儀物品，然後在廟前投擲筊杯，若擲得「聖杯」，即筊杯呈一正一反，即代表神靈應允心願，信眾可取走心儀物品，若得不到首選物品，信眾可改求其他。求得聖物的信眾，明年七姐誕需購買同樣的東西還神，供另一次求取聖物用。

文：歐慧兒

編輯：林曉慧

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