知多啲：坪洲仙姊廟 緣於居民撿「織女」

新舊織女像——坪洲仙姊廟內有兩個織女像，左邊的是舊像，自建廟時已有，右邊的是新像。（歐慧兒攝）

【明報專訊】本港供奉織女的古廟，分別有葵涌石籬的七聖宮、西貢十四鄉官坑的七聖古廟、坪洲仙姊廟。當中坪洲仙姊廟是較完整保留七姐誕習俗的古廟。陳天權分享，除了上文提及的供品，坪洲信眾還會帶來自家栽種的禾苗供奉牛郎，十分誠心。

仙姊廟及七姐誕的管理工作，乃由坪洲居民周先生及親友負責。廟宇由周先生的祖父於 1960年代末興建，距離碼頭約10分鐘路程，位於小山坡上。今天山坡周邊都是已填海發展的住宅用地，周先生憶述，當年祖父覓地興建，看中該地風水，「以前這裏是臨海高地，風涼水冷，而周邊低地都是棚屋」。

做木轎搭棚架 邀織女到鬧市

說到建廟緣由，周先生說胞姊撿來了一個布偶，「家姐在坪洲周圍玩，有天執了個公仔回家。長輩求神問卜，被告知那個公仔是仙姐（織女）像，於是阿爺決定找鄉里籌錢，找地方建廟供奉」。周先生表示，當年七姐誕非常熱鬧，縱有廟宇，祖父仍會為織女度身訂做木轎，於人聲鼎沸的街市搭建棚架，「邀請」織女現身鬧市， 「本身在廟內拜祭，後來信眾太多廟宇又細，於是請出來放在街市，街坊更高興，氣氛更熱鬧」。

聖物種類、拜神時間 因時制宜

他憶述求取聖物規例，「7盞燈排成一列，供人求取，例如每盞成本300元，就賣350、380元，又因小朋友多，有時會買些銀鏈仔、玉石吊墜等給人求，叫拜過神，吉利有意頭」。他說每件物品都標明價錢，求取了聖物的街坊，需於明年籌辦七姐誕前「自動找數」，作為新一年的拜神資金，「老街坊，講個信字，亦因此先可以維繫到今日」。

周先生坦言，今天信眾減少，主要是島上的婦女、長者帶兒孫前來參拜，禮節一切從簡，以方便街坊為依歸。以往人人爭相求取的花燈，今天未必受歡迎，他亦無謂大事鋪張，「你那些花燈咁大盞，後生的都會嫌太大沒地方掛，時代不同了」。由於信眾不乏長者，今天坪洲的七姐誕拜神儀式，更提早至前一天中午開始，「有些老人家擔心晚上天氣不好，誤了時間，想早些拜，所以都讓長者先拜。想求取聖物的，待晚上7時多才去求，程序由我伯娘主持」。