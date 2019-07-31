戲迷之家：走進唱盤硬件世界

【明報專訊】近幾年不少人玩唱盤，包括一些之前沒有接觸過唱盤的人，都開始產生興趣。其實，說到唱盤的歷史，如果連留聲機都計算在內，已有超過100年，而黑膠唱片及唱盤的技術，自上世紀50年代末至60年代初推出立體聲技術之後，直至今天，在本質上都沒有改變過，但從沒有消失。如果細心留意的話，唱片及唱盤亦是現今唯一生存的模擬信號音響技術。想進入唱盤的世界，有什麼值得留意？以下為你解構。

一體化唱盤 適合入門用家

以現代主流的LP（Long Play唱片）唱盤為例，究竟當中有什麼要留意？首先視乎你想玩高級或入門級唱盤而定，如果是入門級的話，機體通常採用一體化設計；一個唱盤已包括唱臂、轉盤和唱頭3種主要零件。大家可能以為買了唱盤回家再接駁擴音機便可聽歌，但其實並不是如此簡單。因為當中還需要一個將唱頭信號放大的電路，但這電路只會在部分擴音機內置，如果沒有的話，是播放不到音樂。

如果要播放唱碟，其實有兩種方法，一是外置一部唱頭放大器，另一種方法是找一部已經內置唱頭放大電路的擴音機，這方法看似簡單，但現今大部分音響都以數碼訊源（如CD機）為主，所以大部分新一代的雙聲道Hi-Fi擴音機也沒有內置唱頭放大電路，只有小部分高級產品才有此功能，至於環繞聲擴音機，更不設唱頭放大電路。所以入門朋友不想之後一頭煙，入手一部內置唱頭放大電路的唱機，便可解決不少麻煩。

帶動轉盤音質佳 直驅方便「捽碟」

如果要求高一點，想玩中級或高級唱盤，當中唱臂、轉盤、唱頭及唱頭放大器均可以獨立組裝。先說轉盤，主要分為帶動及直驅兩種設計，其中帶動設計是在摩打及轉盤之間，以橡膠帶連接，其最大缺點是橡膠帶會老化、變硬而需要更換，否則會影響轉盤的轉速，但它的優點是成本低一點，同時可以減低摩打的震動傳到轉盤而影響聲音質素，因此帶動設計仍是唱盤界中的主流方向。

至於直驅技術大多出現在中價或DJ專用的唱盤上，顧名思義就是摩打直接推動轉盤，其最大優點是扭力較大，能更快起動轉盤轉動，由於DJ需要「捽碟」，所以對起動力的要求相當高。相反，摩打的震動亦可能會傳送到唱盤而影響音質。然而，直驅技術的唱盤已經推出數十年，所以現時直驅唱盤的音質已經達到十分高的水準，不怕摩打的震動影響。但由於直驅摩打本身的成本較高，亦可能對音質有影響，因此對於一些發燒級用家，或是想省錢的入門級用家，一般都會選擇帶動唱盤技術。

至於其他零件對音質的影響，下次繼續講解。

文：李柏權（亞洲高清協會會長）