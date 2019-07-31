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海洋生物百態
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文章日期：2019年07月31日
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攝於龍蝦灣潛點。Alan花足50分鐘靜候在側，才捕捉到兩條鳚魚交配時兼「望鏡頭」的一刻。（受訪者提供）
攝於蒲台群島的宋崗潛點。這顆色彩豔麗的「海蘋果」是海參的一種，外壁與內臟含有毒素。（受訪者提供）
攝於橋嘴島潛點。小丑魚在淺色的海葵中探頭而出。（受訪者提供）
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【明報專訊】香港三面環海，水域達1650平方公里，孕育近6000種海洋生物，Alan就曾在這廣闊水域拍攝到不少美麗畫面。
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