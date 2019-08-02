沙發薯：認識中國 尋覓抗爭線索

【明報專訊】反送中運動愈演愈烈，直至上星期，示威者到中聯辦抗議一國兩制被蠶食，整場運動正式伸延至北京層面，國務院港澳辦亦譴責示威者挑戰中央底線云云。在抗爭進入另一階段之時，大家不妨藉着兩個電視節目，了解中國如何走來、正面臨怎樣的挑戰，或許能找到線索，知道這場仗應該如何繼續打下去。

首先是無綫電視的《建國七十年》——作為對CCTVB早已死心的觀眾，筆者抱着疑中留情的態度看了兩集，內容竟比想像中持平。首集〈開天闢地〉講述中華人民共和國成立初期，將私產公有，並靠蘇聯協助，國家由農業轉型至以工業為重的經濟體；當然還有大躍進以及因而引發的全國大饑荒，因為中共黨內鬥爭錯過補救時機。節目訪問在建國初期成長的學者鄭會欣，他不諱言對於新中國感到自豪，但卻對後來的發展感受良多，一句簡單的總結「（國家）到了70歲應該值得反思」，語意曖昧卻餘音裊裊。

第二集〈十年文革〉講述文革期間，無信仰的人民對毛澤東的狂熱崇拜，共產黨高層如何利用不理性的民情操作派系鬥爭。其中兩名受訪者唐亞明和唐炎明的父親，是曾經受毛澤東重用的《毛語錄》總編輯，文革期間卻被批鬥，子女也因此過着顛沛流離的屈辱生活，直至後來才得以平反。文革十年過去，國家一事無成，直至現在，不少人心中仍留有傷痕，中共卻仍然迴避討論和反省──五十多年過去，種種迹象更顯示文革不但未除，中國更漸走回頭路，豈不悲哀？

雖然《建國七十年》首兩集尚算中肯，但其實並沒有嘗試挑戰中共對於建政初期至文革發展的定調，或許節目之後如何論述六四、中港關係以及近年「強國崛起」，才是見真章的部分（坦白說，我對於編採記者監製能否抵住吹奏主旋律的壓力並不樂觀）。

「哪裏有自由，哪裏就是祖國」

至於香港電台的《中國式，是咁的》，主持遠赴肯尼亞、希臘、德國、西班牙等地，探討中國近年的發展野心，以及「走出去」面對的挑戰。為了實踐「一帶一路」，中國不惜向非洲國家借出巨資，協助基建發展，但那些只顧效益和賺錢的大白象工程，對於改善當地人民生活沒有太大貢獻，反而帶來環境污染、食物安全等問題；而借貸式外交亦令當地民眾怨聲載道，甚至害怕有一天資不抵債，連國有資產甚至國土都要拱手相讓。同時，中國又藉着孔子學院、功夫等軟實力在多國「插旗」，卻對於西方推崇的民主自由價值視而不見，有些受中國援助的國家，更因為中國對其經濟的影響，甘於在國際事務上助紂為虐。

不過更有趣的，是節目訪問移居外地中國人的部分。有家庭三代老少移民到希臘，初到貴境諸多不慣，但受訪者珍惜吸一口清新空氣的機會，更感慨說「哪裏有自由，哪裏就是祖國」；另一個華人領袖卻因為自己在當地富起來，接受國家任務，大搞報紙硬銷中國，更大言不慚覺得希臘人受中國人恩惠而要仰視他們。這不就像我們近期在海外聲援反送中運動之中，見到那些在異地攻擊香港人甚至「外國勢力」的「愛國分子」嗎？他們千辛萬苦走出圍城，思想卻仍留在城牆之內，那條早已剪掉的長辮子，原來仍然牽絆着他們的腦袋，可恨更可憐。

從以上兩個節目，可見中華人民共和國多年的發展，都離不開階級鬥爭、民族主義、唯利是圖，輕視道德價值的因和果，這不但是經濟大國始終未能成為真正強國的原因，亦是香港人心難以回歸的癥結，另一方面，亦可看作成抗爭的缺口。無論如何，反送中運動意外地打開這個潘朵拉盒子，儘管北京最後如何處理這爛攤子，香港人也很難回頭了。

文：梁慧思