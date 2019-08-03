退休5年 最開心有人需要 名嘴曾智華 轉打網絡擂台

曾智華自認退休達人，但自言「不是要帶出什麼信息，只是我鍾意做什麼就做什麼，我是自由即興（free-flow）」。（黃志東攝）

告別咪前生活5年，前港台著名節目主持人曾智華仍緊貼時事脈搏，每日讀6份報紙。訪問中，多番問及他何時復出網上「開咪」，他笑言：「如果我肯講，又有適當平台，會有好多聽眾。」（黃志東攝）

【明報專訊】這個夏天，人人忙着發表意見。退休資深傳媒人曾智華一樣，他在網上接受傳媒訪問評論「612衝突」，瀏覽人次突破數十萬，算是他退休後的一個小陽春。這個自詡為「在香港講退休，有誰比我更權威」的退休達人說：「（退休）要構思自己的舞台，最重要是起牀時，知道自己的角色，知道有人需要你。」擂台由電台轉到網絡，曾智華依然「我口講我心」。

翻開曾智華的社交專頁，掃一掃，即見到「晨光第一句」的帖文。好像早前銀髮族遊行，他翌日即以「老馬有火」一錘定音，作為他跟網友粉絲們分享的「晨光第一句」。每朝5時多起牀的他，祈禱感恩後，在網上快讀兩份報章，先看娛樂八卦熱話，再揭港聞版，同時細讀專家評論，「如要認真看一份報紙，起碼要一個多小時。我認為在全世界，報紙是最值錢的商品」。

每日金句熱爆 「不做KOL做自己」

退休前是資深電台人的曾智華，退休後依然緊貼時事，不讓自己停下來。他每朝都會開車到土瓜灣的茶記吃早餐，早餐「伴侶」必定是《明報》及《蘋果日報》。他表示每天都要細讀這兩份報章，掌握時事脈搏，然後選好當天晨光第一句，便請太太替他製作配圖。例如那張以特首照片，再配上「一人『有病』全港蒙難」；又或是以新城市廣場客戶服務部被圍的圖片，配以「水洗唔清新鴻基，為何竟陷入危機？」等金句，再附上幾個搞鬼emoji，這些精警金句紛紛為他的社交專頁帶來大量讚好，「帖文通常都有數百個讚，昨日批評林鄭那個晨光第一句帖文有成千個讚好，反應好犀利」。

我們問他享受當KOL的感覺嗎？他即耍手兼擰頭，形容現時「KOL」一字用得太濫，表明不想以KOL自居，只想做自己。他說今天贏得網民的讚好，多年來粉絲的追隨，全都沒有鋪排，隨着發展自然而來，皆因「我是天生愛說話的人」，從小到大，從未有變。

1970年代，曾智華遠赴美國念大學，修讀了一科叫Speech（演講學）。在課堂上他眉飛色舞，指手畫腳跟教授示範螳螂拳，大談著名武打巨星李小龍的事迹，教授看得目瞪口呆，曾智華知道他選對路了。回港後，他加入不同傳媒機構，最後在港台落腳，一做35年。在港台的日子，他主持了最當時得令的節目，包括：《清談一點鐘》、《晨光第一線》、LTV Café等等，連昔日老拍檔車淑梅都形容他是咪前王者，訪問嘉賓時猶如在雜差房審問疑犯，咄咄逼人，他說：「因為那是我的擂台，嘉賓不知道我問什麼問題。」提到當年的直播室光輝史，如何一針見血問前特首董建華上任僅3個月，就有數萬名公務員上街示威時，曾智華還是有點沾沾自喜。

愛傾偈不愛「審犯」 我口講我心

人走茶涼，本來稱霸大氣電波擂台，一到六十，夠鐘起身。突然失卻了由我主宰的擂台，天天茶記早餐獨對空氣，有沒有失落？他眼皮不動一下，半秒內回答：「沒有。」大半個小時後，再問同樣問題，他竟然對着我們苦笑，「其實我較愛與人傾偈，不太愛審犯」，隨即引起哄堂大笑。他說，昔日因應節目風格效果，姿態如像審犯；退下火線後，反倒無甚意欲，活到這把年紀的他「喜歡講就講，不喜歡講就不講，這樣才馨香」。早前一次無心插柳拍片評論「612衝突」，在網上竟然獲得幾十萬的瀏覽人次，突然爆紅，他看得淡然，形容只是「我口講我心」。

雖然打着退休KOL旗號亮相，可是曾智華由始至終只想過自己想過的生活，愛做什麼就做什麼。他不但創立慈善同學會，亦四出應邀舉辦講座，談退休生活，談投資策略。他總結退休必須有三寶——快樂、健康及財務自由。健康要靠恒常運動逐點儲蓄，財務自由則要靠早年預先規劃，反之「快樂」兩字似幻似虛，退休後如何快樂？他認為「要構思自己的舞台，最重要是起牀時，知道自己的角色，知道有人需要你」。

退休三寶 健康 快樂 財務自由

曾智華表示，身邊不乏退休公務員，原任職中高層職位，惟退休後恍如跌進黑洞，失去權力及生活寄託，「他們最大的恐懼是，早上起牀後如何捱至日落」。他形容，這為心靈震盪。同為退休公務員，曾智華亦曾承受同樣震盪，退休日子看似悠閒無壓力，遂停服抗抑鬱藥物，豈料情緒病重臨，現時仍須每日服食藥物，控制病情。

如何確保情緒壓力不致「爆煲」？他為自己悉心安排不同活動，愈忙愈精彩。一周有四晚外出晚飯應酬，又會帶同不同組合的朋友飲飲食食，到私房菜「東煮友喜」、中菜館「陸羽茶室」等品嘗佳餚。雖然忙於籌備慈善同學會的各類活動，但他的心境開心又滿足，他說：「每朝起身後，知道有數百人在等我……我的角色反而愈來愈大。」

愈忙愈精彩 遠離心靈震盪

在上月的新書《有盈退休》發布會中，曾智華站在台上分享退休心得，台下人宛如看見偶像，神情專注。活動將近完結之際，部分人來到台前，希望與台上人合照。有快將退休的參加者跟記者說，正預備加入同學會。曾智華形容，退休後有更大舞台，「我以前開咪，都令好多人快樂，但以往開咪見不到他們的樣子；現在能面對面地一起旅行、聽演唱會、食飯。我能看着他們，因為我而快樂」。

文：鄧安琪

場地提供：香港美利酒店

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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