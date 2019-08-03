新耆事：軟餐版五仁月 體貼慳牙力

【明報專訊】中秋將至，不少長者喜歡內含香脆果仁、口味傳統的五仁月餅，然而並非每個長者都有牙力，享受箇中滋味。社企「Sweet Stories 甜蜜故事」今年研發軟餐版迷你五仁月餅，適合有吞嚥困難及牙齒問題的人士進食。負責人鄭翠碧（Amy）表示，他們將合桃、腰果等果仁打磨成蓉後，再以較薄身的月餅皮包裹而成月餅，方便長者食用。她表示，每件軟餐版迷你五仁月餅均由人手製作，今年首推成品，先小試牛刀推出100套兩件月餅裝。

除了軟餐版月餅，他們亦將舉辦薑汁紫薯月餅工作坊，只限三代同堂家庭及祖孫組合參與，大家可以一邊製作月餅，一邊享受家庭樂。

低糖薑汁紫薯月餅工作坊

日期：9月13日（周五，中秋節正日）

地點：觀塘海濱道86號VESSEL 03

時間：A. 下午3:00至4:30；

B. 下午5:00至晚上6:30；

C. 晚上7:00至8:30；

D. 晚上9:00至10:30

對象：個人或親子組合

費用：每位 $180（可取豬籠餅及低糖薑汁紫薯月餅共4個）；$120（每場特設5名持長者卡之長者優惠）

名額：每班20人起，最多40人（額滿即止）

報名：https://bit.ly/335PEEq

整理：鄧安琪