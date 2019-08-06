梁惠敏盼帶給人歡樂 「媽媽聲」湊仔經變棟篤笑

個人show——Matina 2016年1月膽粗粗搞了首次個人show，她說皆因懷了第二胎，再唔做等幾時？「幼女出世後，果然由輕囚變重囚！幸好偶有假釋，表演生涯還得可繼續。」（受訪者提供）

【明報專訊】新晉棟篤笑梁惠敏（Matina），膽粗粗開過兩場「媽媽聲棟篤笑」個人show。不做棟篤笑時，她自稱「全職湊仔婆」，是兩女之母。「媽媽聲」講的真是媽媽聲親子情：「有日我敷衍阿女玩睇病遊戲……阿女話佢做醫生，我做病人，佢話：『你揀一種癌病吖！』……」

Matina接觸棟篤笑是因為11年前「貪平唔使錢」，參加了一個棟篤笑工作坊，卻令一直感到人生迷惘的她，突然找到方向：「我要帶給別人歡笑，棟篤笑太好了，就算老了，仍然可以講笑！哈哈！」

10年前，Matina回流香港，生了兩個女，成「全職凑仔婆」。她說買什麼手袋也無用，反正都是孭那個大背心袋，玩具、尿片、食物、兒童餐具……一一掉落去；正想出門做點事，大女就倒瀉水，細女又要尿尿，日子忙亂得像倒瀉籮蟹，偏偏在這個時刻，她找到人生的夢，找到她熱愛的東西。

「我回流香港，原本是想擁抱我的DJ夢。在美國時，我打的工，都做不到我想做的！我也不想像其他華人一樣，結婚生仔，買間大屋搬離市中心，冬天剷雪，夏天剪草，跟着再搬大些的屋，再搬遠一點，冬天剷更多的雪，夏天剪更多的草。」大家都以為棟篤笑者都是充滿信心，不然怎敢上台哄你笑，但這個棟篤笑人坦白告訴你，她30歲前一直迷惘，找不到人生方向，她在大學讀的是Music Production，但畢業以來，一直做着沒關係的事：「當過醫院的唐人翻譯，做過教會秘書，以及平面設計等。」縱然工作未能發揮才華，但她永遠有一份迷人的東西——總是在聚會中，引得朋友哄堂大笑。

Matina「日頭唔見得光」，約她訪問影相必須黑夜出動，因為日間要照顧小朋友，她的大女6歲、細女3歲。晚上丈夫回家頂替一會兒，她才可出動。日間湊仔的滑稽小事，她都用手機寫下，但通常寫兩寫便睡着，因為全職媽媽實在太累，她總在坐巴士時才整理棟篤笑的bit（一節笑話段落）。「我個人好直，夠膽亂噏，成日引得朋友大笑，我常記着我有這個才華。最初玩棟篤笑時，我都『bomb』得好厲害，我是先在蘇豪區TakeOut Comedy Club玩 open mic（棟篤笑試咪），由那裏練習我的棟篤笑。」

Bomb，在棟篤笑表演來說，不是炸了或玩完，而是講得差；Kill則是做得好（好好笑）。在香港，觀眾對棟篤笑逐漸擴闊視野，Matina玩的不是子華神（黃子華）的show，而是有互動有自己經歷的美式棟篤笑。「我們的是在小場地，三五排觀眾，大家距離很近，即場會和觀眾互動，講的也是自己的生活，在幾分鐘內令觀眾有認同感，發出大笑。」

日間湊兩女 手機記滑稽小事

「有次我和阿女行街，前面有個全身紋了身的男人迎面而來……阿女大聲講：『媽咪！點解個叔叔咁醜樣嘅？』『殊！講……特別！』『媽咪！點解呢個叔叔咁特別醜樣嘅？』『阿女，走啦！』」這是Matina的演出片段，她說講同一個笑話，有時會很好笑，有時卻會bomb，是棟篤笑箇中微妙之處，氣氛、觀眾心情和場地，都有不同效果，故需因應現場氣氛改動笑話。「在小酒吧裏我站在台上說笑話，有人起身，我會說，你去洗手間？觀眾亦會和你交流，大家笑作一團。」這種小酒吧或咖啡座的美式棟篤笑，是紐約、倫敦大城市打工仔放工節目，近年也在香港興起，一班朋友周末吃過晚飯再去喝啤酒，一起聽笑話。「現在的觀眾，大都懂得入來看棟篤笑，就是放鬆笑個飽吧。但我初做棟篤笑時，香港觀眾真的很認真，鑽研你講的東西，有人聽完我的教女笑話，散場時來跟我談了很久，講解如何教仔女。但如今觀眾大多明白，棟篤笑就是棟篤笑，是借生活講笑話，不一定是事實，我們把生活裏感到ridiculous的事，放大誇大。」

人們都說給人歡笑的人底子裏是憂鬱，Matina也是這樣嗎？「我個底也是悲觀的，近年已好了很多，我跟自己講要正面看事情。」Matina聲線優美，不時嘻哈大笑，訪問也真如做棟篤笑：「現在的香港年輕人好灰，要向他們講句多謝，他們守護香港，有一句話向他們說：『你們這樣後生，一定長命過現在的當權者。』」引得記者也大笑。

21歲歷喪父之痛 死撐捱過去

網上有人說Matina講笑好笑，不少機構請她演出，但她說自己是個沒安全感的人，人家講5次她好笑，她仍然不信：「我是人家講到第15次我才相信的人。可能因為我曾面對生命無常，生離死別！」中學時她舉家移民美國，父母英文不好，都靠三個子女負責所有英文文件，生活沒安全感，父親卻在她21歲時突然離世。「我21歲，父親突然患了癌病，兩個月就走了，當時弟弟還在念中學，哥哥又在另一個州讀大學，家裏遇到很大困難，我唯有死撐捱過去。死頂是我強項！」

大學畢業後沒找到醉心的工作，「死頂妹」繼續死頂，但她永遠記着自己自小就能引得同學哄堂大笑，自小就有幽默感和good timing。「一句話，講早3秒和講遲3秒，笑位就不同了。」2008年她和丈夫計劃回流，想回港追DJ夢，也因為喜歡香港。「我喜歡坐巴士，不喜歡揸車。在美國，若車壞了，我這星期的人生怎算啊！我喜歡坐車看風景，香港坐巴士什麼地方也去到。另外是廣東話，雖然我講英文無問題，但更喜歡廣東話的地方；在美國成日都好驚，驚去辦手續和簽文件，聽錯一句英文或一個字，就搞錯了，會好大鑊！」當年她來港度假，上免費棟篤笑工作坊，回到美國波士頓，膽粗粗在華人社區教會的嘉年華會表演，一講就講了45分鐘廣東話棟篤笑。她自己以為bomb得很，把video寄給香港搞棟篤笑工作坊的酒吧老闆只為答謝他們，怎料老闆卻邀她來玩open mic。她的DJ夢沒一封信回應，2009年卻回港初試啼聲open mic棟篤笑。

DJ夢碎 初試open mic棟篤笑改寫人生

「我現在仍會去酒吧open mic，一個笑話通常試4、5次咪，改好後才正式表演。」去年她到墨爾本Comedy Festival表演，還在香港開了兩次個人show，當然不是子華神的紅館棟篤笑，而是在小小場地舉行。今夏是香港多事之秋，香港人「唧」都唔笑，卻料不到Matina上月一場獨腳棟篤笑，有八成坐滿。港人開始懂得無牽無掛放鬆身體頭腦看棟篤笑，Matina也默默地建立自己的鐵粉。

她笑得燦爛：「我終於找到人生方向。雖然我覺得自己是個『重囚的湊仔婆』，同一時間出道的棟篤笑人都發展了自己的事業，例如工作坊，但我以龜速鑽研如何令人笑，這是一個可以做到80歲的工作，你話多麼好。」

■ 給香港的話

「人生就是要追夢。就算是老人家，就算身體有局限，就算你不富裕，都不要停下來，追到幾多得幾多！若有夢想，就算死了，你的夢仍然在世上影響着別人。」

■Profile

梁惠敏（Matina）

棟篤笑表演者，為本地即興喜劇團「即刻好興」主要成員、 「香港爆笑節」籌劃人之一。美國Berklee College of Music學士畢業，修讀Music Production and Engineering。1990年代隨家人移民美國，2009年回流，受蘇豪區TakeOut Comedy Club邀請玩open mic棟篤笑試咪，練習後很快到不同場合表演中英文棟篤笑。2010年獲香港中文棟篤笑比賽季軍、2009和2011年獲亞軍。2016和2018年舉辦個人騷「媽媽聲棟篤笑」和「媽媽媽媽聲棟篤笑」，是少有以「全職湊仔婆」身分講親子棟篤笑的表演者。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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