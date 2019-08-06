勤打掃「斷米路」 勿等到發霉

膩子灰改善內牆——若牆身發霉，先要找出發霉原因，才能對症下藥。如果霉菌是從牆身內部滋生，便需要從灰底着手，剷走或用砂紙磨走受霉菌影響的漆面，批一層膩子灰，乾透後噴上防霉水，然後才塗上防霉油漆。（資料圖片）

除霉水不宜直噴——防霉或除霉水產品，或含氯化物、氧化劑、殺菌劑等成分，具殺菌、防菌，甚至漂白功效。部分防霉水的說明指可直接噴在發霉表面，但余英傑認為此舉容易使霉菌孢子擴散到空氣，建議先將防霉化學品噴在乾布上，再把霉菌抹掉。（李佩雯攝）

膠家具用醋清理——塑膠家具表面亦會發霉，使用醋或梳打粉有助清理霉菌。（李佩雯攝）

玻璃膠積水發霉——浴室或廚房洗手盆或鋅盆附近的膠邊容易因積水而發霉，出現黑點，戴上膠手套，用棉花沾上小量漂白水，塗抹在發霉位置，兩小時後清洗便可回復潔白。浸大生物系講師余英傑認為，針對這些潮濕黑點的問題，可改用防霉玻璃膠。（李佩雯攝）

清潔防霉——想減少家居霉菌，其中一個方法是勤打掃，以免塵埃積聚。因塵埃含不同的有機物質提供霉菌糧食，例如細菌、花粉、人體皮屑及塵蟎等已死亡的細胞。（zGel@iStockphoto）

【明報專訊】廣東人有句俗語，等得太久會「等到發霉」。這句話原來並不恰當，因為只要環境合適，例如在潮濕高溫的夏季，不用等太久，霉菌便會大量繁殖。

家居霉菌，除了牆身是熱點，冷氣機出風口也是它們的溫牀，但很多人也懶得打理，任由霉菌滋長及擴散，情况隨時一發不可收拾。專家提醒，吸入霉菌孢子或接觸霉菌，會增加患呼吸道疾病的風險，或出現敏感症狀。

除霉要緊，防霉更重要，今期「好生活」教你如何預防及清除霉菌。

潮濕日子，家中不同物品也有可能發霉，水果、麵包，衣物、皮包、沙發、牆壁、木製家具統統不能倖免，灰色、綠色或黑色的霉菌，令人頭痛。要遠離霉菌並不容易，因為屬於真菌類的霉菌，普遍存在於生活環境之中，其孢子細小，每粒大小僅2至5微米，會隨風飄散於四周。除了家中的霉菌會製造孢子，室外的孢子亦會依附塵埃微粒，經門窗、通風系統走入家中；又或依附在人的衣物、鞋子，帶進室內。

從塵埃、皮屑、食物殘渣取養分

霉菌十分「粗生」，當相對濕度達60%至100%，溫度10℃至40℃（最有利是20℃至26℃）便容易滋長。另外，霉菌可從塵埃、植物纖維、食物殘渣、皮屑中，分解當中已死亡的有機物質來取得養分，之後便會大量繁殖。香港浸會大學生物系講師余英傑表示，「當孢子在某有利位置『着陸』，會滋生具分支的絲狀體『菌絲』（hyphae），纏結成一團的「菌絲體」（mycelium），就是我們看到的霉菌。」

他補充，「不論是食物、油漆、牆紙、木材、皮革、磁磚縫隙、廚櫃及衣物，都能夠滋生霉菌，而且它們或來自不同菌種，例如青黴菌或麴菌，常在食物、皮革、果皮和衣服上出現；毛黴菌及鏈格孢菌常見於浴室或漏水位置；黑黴菌則愛在潮濕房間滋生；而在布料或木材表面上的，常見有枝孢菌。科學家發現有300多種霉菌會使人致病，例如吃了含霉菌的食物，有可能中毒；皮膚接觸皮癬菌，可能導致皮膚病。此外，吸入空氣中的霉菌孢子或其代謝物，會引起呼吸道過敏等。」

上月初，環保署參考世衛最新的室內空氣質素指引，新增霉菌為辦公室及公眾場所室內空氣質素檢定計劃的參數（其他參數包括二氧化碳、一氧化碳、甲醛、空氣中細菌量等）。

濕度60%以下 霉菌難生存

余英傑強調「無水就唔會有霉菌」，假如家居的相對濕度能控制在60%以下，霉菌難以生存。現實中，家居環境或抽屜、廚櫃等位置，難以長期保持在較低的濕度，因此需要利用一些用品來清潔及防止霉菌滋生。

找牆身潮濕原因 對症下藥

食物發霉棄掉便可，但牆壁和天花發霉，需要花時間處理，但很多人忽略即時清除的重要，讓霉菌不斷蔓延，不僅影響外觀，更會危害健康。有時入屋後嗅到的「霉味」，是由於霉菌生長時釋放揮發性有機化合物（VOCs）所致。

牆身潮濕原因很多，了解問題所在，才能解決牆身發霉問題。余英傑表示，「例如牆壁結構破損，或施工過程不當致滲水；室內外的溫差，使室內的水蒸氣在牆上形成水滴；空氣不流通，令室內濕度高等。當牆壁潮濕，便容易黏附空氣中含營養成分的飄浮物，如皮屑、塵埃、毛髮等，為霉菌提供食物。由於霉菌生長及擴散快速，當發現牆身出現霉菌便應立即處理。」

○防霉油漆

防止牆身發霉，可以選用防霉油漆，如何挑選？

同一油漆品牌的不同系列，可能同樣具防霉功能，但防霉效果不同。裝修服務平台「裝修佬」聯合創辦人、裝修防伏課程導師鄧世民表示，「並非價錢愈貴防霉能力便愈高，若要針對解決牆身防霉問題，宜選擇具特強防霉功效，且經測試證實有一定防霉力的油漆。」市民可在油漆官方網頁的產品介紹中看到相關資料。

○牆身除霉/防霉噴霧

市面上有牆身專用的「防霉水」出售，具防霉或消滅霉菌功效。鄧世民說，「塗上防霉油後，再噴一層防霉水，能加強防霉功效」。

若霉菌是從牆身內部滋生出來，便需要從灰底着手。「香港的油漆師傅大部分使用菜膠及福粉作為灰料替牆身批灰，菜膠是有機物，如果牆身潮濕，便容易滋生霉菌，建議改用『膩子灰』。受霉菌影響的漆面，剷走或用砂紙磨走後，批一層膩子灰，乾透後噴上防霉水，然後才塗上防霉油漆。」

鄧世民提醒，「消滅牆身霉菌不宜用漂白水，因為會傷害漆膜，令油漆甩色，更會喪失那部分油漆的原有功效，例如防污、抗菌或分解甲醛等功效。」

○梳打粉或醋

余英傑表示，「醋也可以清理霉菌。」牆身或家具發霉，用乾布沾上未經稀釋的醋，在發霉位置擦拭。而梳打粉則可先用清水拌成糊狀塗於發霉位置，並用毛布擦拭。

木家具易吸濕發霉

蔗渣木或木製家具含纖維素，而且具吸濕特性，為霉菌提供有利生存條件。

○力架

鄧世民表示，「如果木製家具或木門，底及面層沒有做防霉保護層，可塗一層木器清漆（力架）防霉。油性力架含VOCs（揮發性有機化合物），建議選擇水性力架。」

○家具防霉水

除了塗力架，亦可選擇使用防霉水避免家具發霉。市面有售適用於木器家具、衣櫃、鞋櫃、冷氣出風口等位置的防霉水，聲稱不會損壞或令家具及纖維褪色。

○蠟油

至於皮革家具，余英傑建議用蠟油擦拭，減少灰塵附着，斷霉菌「米路」，避免霉菌滋生。

鞋子放吸濕劑 不宜用漂白水

○酒精

鞋子有人體皮屑和塵埃，在合適的溫度和濕度下，便容易發霉，尤其是一段時間沒穿著的鞋子，很常會出現白色霉菌。對付鞋子上的霉菌不宜用漂白水，用清水擦拭又未能殺死霉菌，可改用70%至75%酒精抹走霉菌及消毒，並在鞋櫃或鞋盒內放吸濕劑除濕。

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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