招攬人才 靠一張好椅 辦公室親密戰友 踢走背痛

【明報專訊】根據2015年的一項調查結果顯示，香港是全球工時最長的城市，每人每周平均工作超過50小時。即是說，我們坐在辦公椅上的時間，可能比睡在家中的大牀還要久。然而我們每天默默耕耘，卻得了一身頸梗膊痛。

工欲善其事，必先利其器。每天都要坐着的辦公椅，猶如你職場上最親密的戰友。勤奮的香港人，值得擁有一張最佳座椅。

「員工沒意識有權要求更好的工作環境，其實更好的環境，才有更好的表現。」辦公室家具企業Herman Miller亞太區座椅項目經理Maria Andreu說，其公司的主要客戶為亞太區的公司，她認為亞洲區的員工相對保守，像遇上座椅欠舒適引致背痛、燈光太暗、冷氣太冷等問題，寧願默默承受都不願向公司反映，她的公司於2018年委託第三方機構，以問卷調查了8間企業合共逾1.5萬名員工，結果有75%員工認為，辦公室更換了人體工學辦公家具後，有助提升生產力。

錯誤坐姿：上身傾前、吊腳

根據職業安全健康局定義，「人體工學」（Ergonomics）意指以用家為本，依據人體設計適合的工作間、器材、工具及工作方法等，以提升生產力及工作效率。除了應用於工業外，亦適用於辦公室，為文職人員提供一個安全、健康及舒適的工作環境。香港理工大學職業治療學碩士課程主任鄭樹基博士表示，由於我們的脊椎並非硬繃繃的一條直線，乃呈天然弧度，而錯誤坐姿會影響脊椎弧度，危害腰背健康。一張能符合人體工學的辦公椅，能因應人體活動而調節，讓用家自然地達到正確坐姿。「常見的錯誤坐姿乃上身傾前，寒着背工作，另外就是吊腳，多數情况是由不合適的辦公家具引起。」長期坐姿不當，會令坐骨神經疼痛，影響生活。而一張理想的辦公椅，鄭樹基認為應具備一系列條件：不影響脊椎天然弧位、背肌需耗用的力量愈少愈好、椅內有足夠活動空間、易操作，另外坐墊材質持久不易塌陷，以及採用透氣面料。

辦公椅如此重要，因此一些大型企業為了挽留員工，吸引人才，他們都提倡well being概念，關注員工身心健康，以優質辦公環境及設施作招徠。金融、審計、IT等需要長時間專注於電腦前工作的行業，這些企業往往不惜工本，購入動輒過萬元的辦公椅。Maria認為員工是公司最大資產，「硬件壞了，可以立即更換，但員工身體一旦垮掉而無法工作，由招聘到培訓新人完全熟悉工作，平均要花半年至一年時間」。她打趣說有些公司更會以名牌辦公椅吸引員工，「你來工作吧，我們有這張座椅給你」！她以新辦公椅Cosm為例，尺寸專為亞洲人而設，座位深度較淺，短腿者亦能「腳踏實地」。其椅背與坐墊不像一般座椅般分開成上下兩部分，乃由同一塊物料連接而成，「這設計能顧及每一節脊椎，更有力承托背部及盆骨。」Maria解釋。另外，長期在電腦前工作，除了容易令腰背受壓，頸梗膊痛也是打工一族的常見毛病，因此有人以為設有頭枕的辦公椅會更勝一籌，但Maria說頭枕傷頸，「當你坐着時，是盆骨、脊椎支撐你的身體而非頭部，頭枕不但沒用，更有可能頂着頭部，影響脊椎弧度」。

符合人體工學 承托脊椎

商業世界競爭激烈，不少企管人經常機不離手，眼睛也從沒離開過手提電腦、平板電腦、智能電話等，我們不知不覺間亦因為要閱讀不同屏幕的關係而產生各式的坐姿。根據辦公室家具企業Steelcase 2013年的研究顯示，他們觀察了歐美及亞洲共11個國家，超過2000人的工作模式，歸納出人們使用各種電子產品時出現的9種坐姿，例如：我們使用智能電話專注閱讀及回覆信息，會靠向座椅一側；又或是上身傾前，以單手操作工作桌上的平板電腦等等。Steelcase亞太區產品經理Navedita Shergill認為，今天一張理想的辦公椅，不但需要符合人體工學，亦需符合我們使用不同電子產品時出現的坐姿，才能有效承托脊椎。Gesture採用active sitting的概念，「即是你轉換不同坐姿時，座椅並非抗衡、阻礙你，而是配合你的活動，你怎樣動，它就怎樣承托你的脊椎」。

多角度調校 配合坐姿

這張座椅的設計亦刻意讓用家能時刻連繫眼前的電子工具，同時亦可保護脊椎弧度，「例如坐着使用智能電話時，我們（上身）大多會向前傾，即使你向後靠，但雙手操作電話時，手肘亦很自然會離開扶手，令肩膊繃緊，頭部亦會仰高，令脊椎變形，破壞脊椎弧度。但這張椅子的扶手設計，參考了人的手臂活動，可調校多個角度及高度，你向後躺，雙臂仍然不離扶手，眼睛仍能與屏幕保持水平視線。」Navedita說。

她又表示，不同工種、行業需要不同功能的辦公椅，Gesture特別適合每天需長時間工作達10小時，又需要在座位上使用多種電子工具的人，「客戶主要來自投資銀行及IT業，都是較吃力緊張的工作，（辦公椅）不是高層專利，是100%買給所有員工使用」。 她又補充，即使今天流動辦公模式普及，但不代表人們坐着辦公的時間減少，「你可能每天在公司不同地方工作，但每次一坐下來就一整天，因為你想專注眼前的工作」，因此客戶中亦不乏採用流動辦公模式的公司，以及共享工作空間。

文：歐慧兒

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

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