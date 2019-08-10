入行貼士：化學畢業仍如白紙 修復知識由零學起

【明報專訊】欲投身文物修復行業，以二級助理館長（文物修復）為例，要求持化學、材料科學學位或海外的文物修復學位。謝志遠大學時修讀化學，畢業不久即加入政府文物修復團隊。他分享，入行後便發現即使化學出身，熟知各種材料化學變化，但始終欠缺相關訓練，猶如白紙。因此每個初入職者，都是由直屬上司教授文物修復知識，由零學起，工作數年後將獲安排到海外進修，接受為期1年的文物修復訓練，制度一直維持至今。當年謝志遠「從師」數年後，選擇到澳洲進修，「在坎培拉的大學上堂，又曾到澳洲戰爭紀念館（Australian War Memorial）實習，大開眼界」。他有份參與潛水艇、飛機等香港難有的大型文物修復工作，更形容這是每個文物修復師職涯中最重要的一年，能吸收多少，應用多少，視乎各人修行。

考驗耐性 看重對文物態度

今天謝志遠作為其中一名面試官，究竟看重什麼特質的求職者？他表示，團隊流失率低，少有職位空缺，所以每次招募都收到逾千份申請，當中有畢業生、海外回流人士、在職人士。只設一輪面試，「一試定生死」。

謝志遠認為，修復工作的最大考驗是耐性。「文物復修不能急，一急就錯！若做錯，乃很大問題，因文物屬於社會，甚至人類文明的產物，文物被破壞了就不能返轉頭。」他形容，從業員有可能長時間都在重複同一工作，例如金屬文物，經常都要除鏽。如果處理方法效用不大，又要推倒重來，嘗試其他方法，是一個漫長過程。

除了要求對方在學術上有一定知識、有耐性，他更特別看重求職者對文物的態度，「是否有感情，是否喜歡。如果只視文物為普通物件，我會懷疑他會否尊重文物。除了這方面，亦需具一定溝通技巧」。