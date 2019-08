曾兼職送貨 受港產片鼓勵 Smiley Face畫家勇敢發夢

(圖左)In the Mood for Love II(inspired by Wong Kar-wai)——創作年份:2019年 規格:壓克力,噴漆,畫布,140×200厘米 特色:Madsaki讚《花樣年華》畫面構圖和色彩,遠勝荷李活商業片。/(圖右)Chungking Express II(inspired by Wong Kar-wai)——創作年份:2019年 規格:壓克力,噴漆,畫布,100×140厘米 特色:在《重慶森林》中,王菲在玻璃和自己的倒影相遇一幕很觸動Madsaki。/為香港人而畫——日本新進藝術家Madsaki正在香港舉行個展,他說這批畫是為香港人而畫的。(呂瑋宗攝)