身位達人中學老師周子恩 第一課講愛國 唔係你教學生就聽

周子恩重回六‧一二金鐘衝突現場受訪，欄杆依然只得杆沒有欄，正如他所說，香港不是災後，仍在災中。他稱自己的角色是peace-maker，「你可以說現在細路覺得邊個溝通邊個就係鬼，咁我做開鬼，我唔怕」。（曾憲宗攝）

【明報專訊】社會氣氛仍然滾燙，不到一個月即將開學，連登已響起戰鼓，「真．罷課，係接下來最大既（嘅）武器，決定運動成敗」。這個post的出現，大家都知只是遲早。

中學輔導老師周子恩的憂慮一層又一層，「雖然罷課不是第一次在香港發生，但今次不同之處是六月開始師生溝通一直不足，無法準確評估學生具體情况，包括心理、家庭關係等」；還有國慶十月一日，年輕人會否再升級；家長與學生出現嚴重分歧，「校內老師或社工本來可以頂住一陣進行溝通，但開唔到學，老師根本無位入」，家長與學生的衝突如何調解？

搞知識分子聯署 傳入中台

港澳辦官員在北京說，不能全怨年輕人，都是因為香港的學校第一課沒教熱愛祖國。

從事教育接近二十年，係咪你唔啱呀周老師？「我明白他們的想法。但這個想法是否幫到件事？起碼短期內幫不到。第一，老師是否可由上而下用高壓的手腕去教學生？就算我們很想做到，都做不到。你說第一課講愛國教育，我可以講，一開頭講沒有國哪有家都得，但我講完之後是否得到它要的效果？甚至會否令我們都被訕笑？」像近日興起玩北京記者會常用字眼的Bingo遊戲，他很熟悉官方用語，「內地愛講含金量」，以為老師說一句話，學生會捧着當寶。「而這個誤判已很長期。」

運動到了今天這個地步，有朋友曾獻計，不如一班老師手挽手擋在警察與示威者中間……「唔好啦，真係唔好啦，已經不是那回事。」他在我面前抱着頭，重演聽到時的反應，「我忍不住跟他說，不如你落site睇吓，唔得好耐喇。我們這套模式在六月下旬已行不通」。作為輔導老師，他深知學生的心理狀態，佔中時都做過樹窿，他澄清今次訪問中談及的年輕人，絕不止自己任教的學生。

他選擇在另一個位置爬山，參與籌備《一群公共知識分子聯署》，提出「行政長官應考慮特赦涉案者」等六項呼籲，聯署名單不乏名人學者。但在波濤洶湧的局勢之中，明知做中間人唔work，還要發這樣一份內容和理非到唔和理非的聲明？果不其然，香港社會無甚迴響。不知同路人想法是否相同，但他說：「預咗，我預咗係廢。」然而在他眼內，聯署內容的對象不是香港人，「現時內地和台灣都有人在傳。為何說是『公共知識分子』？香港沒人會用這個字，我不是想在香港造noise」。

交流團變質 通識達目標

周子恩曾任教通識科，是網上通識頻道「三師會」成員，現時教中文。他笑得曖昧：「我好愛國㗎。」如果前特首董建華要說通識科，不如先談談他搞的國情教育，「當年的國情教育令我都好動容，如果大家有留意，二○○七、○八年以前，香港年輕人對國家認同感高到不得了，我勁去大陸交流，勁返大陸考察」。後來他拒絕再帶學生交流團，「以前一個十日團，總有一日半日可以由學生自己做project，因應國內的議題做探訪。我當年做過三農問題，雖說北京哪有什麼三農，但帶學生去農村，他們會主動覺得城鄉有差距，想投入國內做些工作」。直至「國情教育」開始變為「國民教育」，「很多團是飲飲食食，沒有討論，只看景點」。近期都有後生仔向他傾訴，掙扎着要不要參加學校交流團，怕被洗腦，「誰知原來完全不洗腦，但不知做過什麼。他們最後也是圍住傾香港發生的事，其實沒有意思」，「董建華要講教育問題，第一件事請他找來幾任教育局長及副局長，問他們有沒有看清楚運作，我亦曾兜口兜面跟中聯辦的人說，請徹查承辦這些旅行團的團體是什麼人」。

「我必須講，通識教育完全達到他們想要的目標，讓學生獨立思考。」還在教通識時，他做過各種實驗。一般討論會給學生正反資料各一半，「學生最後支持哪方，是他們的自主選擇」，但他試過將比例調整到七比三，「七是支持建制，三是對家，向學生提供更多支持建制的資料」，「那時是談內地污染，說到國家為何解決不了問題，我提及很多掣肘，說到多麼感動，不過sorry，學生答題時還是選擇另外一邊」。他又親身去看韓農示威，「我常教學生不要只看二手資料，有機會要看一手的」。結果自己捉蟲，學生說不能只靠道聽塗說認識韓農。「那時不同現在，香港人覺得那不是人去的地方。他們落場危險，唯有我去拍照吧，咁大個仔都要食吓催淚彈。」

老師衝突無身位 另覓方法爬山

今時哪同往日。雨傘運動時他在街頭「自修室」做過「輔導佬」，六‧一二時想說立個「冷靜區」，「還在想如何車個booth到場，已爆到過來。那次之後形勢已完全轉變，不再需要輔導」，「有廿幾歲的舊生跟我說，他此後很多個晚上還聽到警察的長盾鑿地聲。他根本沒想過自己是前線，在中信橋點會有事？那是世界上最安全的地方」。現在說來，恍如隔世。「𠵱家濕碎啦。我好憎一個說法是PTSD（創傷後壓力症候群，Post-traumatic stress disorder），post喇咩？如果那是地震，還在震呀。」他知道大量離家出走個案，「多到不得了，好慘。有些家長不是因為政見不同，是出於愛，擔心小朋友出事，只是他們的表達方式是鬧。不止家長的問題，有時雙方溝通好差，試想想，一個看大台，另一邊落過site。落過site的人，不要說generation gap，就算同年紀，落過沒落過都是兩種感覺」。

「我曾經以為溝通是work。」因為他有過「被統戰」的經驗，「年輕時寫文章月旦時事，有人會捉我去傾，我學識表達意見原來有着數，說出對國家的看法會有效果，我是被這樣教育出來的」。但他邀請過「衝衝子」一同上港台節目《講東講西》，「他們學到的是講乜做乜政府都唔聽，我跟小朋友講我的神話故事，他說『我終於明點解你哋班人為何會這樣』。阿叔同佢哋唔係差好遠咋陰功，十多廿年而已」。沙田新城市衝突，他甚至跟建制人士研究過，「不如我們穿反光衣，豎支中立旗，整個月亮乜鬼都好，誰要走就跟我走」，「那天我發現唔work，如果我帶了學生離開現場，先說警方可能抄牌，我咪送頭？第二，我不明為何細路要信我們」。

用人脈博一博 拉攏依然難

「我們在做什麼角色？社工有證，叫警察不要推進讓示威者走，警察覺得阻差辦公，前線覺得扮大台，兩陣對壘毫無迴轉。」他判斷老師在衝突現場早已「沒有身位」，「我轉了心境，希望用另一個層面去做」。輔導工作做過，「有人輕生就去執，嗌交就去勸，做遍輔導的事，都要轟轟烈烈做一次。唯一可以做是拿自己的人脈關係出來，博一博」。八月三日發表的公共知識分子聯署循循勸世：「目下困局，源於特區政府之施政與民眾訴求南轅北轍，理性討論空間益窄。現况殘酷，抗爭者中已有多人不惜以死明志，以殉道者之姿，冀引起政府及社會關注。此外，警方的執法行動和鎮壓手法愈見強硬，最終導致雙方武力不斷升級。若任由衝突持續，勢必傷及人命」，周子恩是聲明起草者之一，他說內容多番改動，「沒大動的是引言部分，我自己強調要寫，是因為要提及兩方的common ground，才有調解的可能。我們比年輕人知得多，亦比上面的叔父輩明白後生多些，我們這班中坑就做這個角色」。

用詞溫和至此，拉攏仍然難，一些字眼改動都會引致有人選擇退出。「我們在不同範疇儲了很多人脈關係，傷的不是中子彈，是關係的破裂。有些人可能參與聯署就會被照肺。」他與朱浩霆、陳成斌、周穎進共同發表文章〈為何400名跨光譜公知要站出來〉，就談到單是特赦一點便最具爭議性。但看在香港人眼內，聲明六大要求：撤回修例、堅持法治公平公義、保持克制、成立獨立調查委員會、特赦、恢復社會契約，在緊張時局下，可說沒有新意。「直情冇寫過嘢」，社會沒有反應，「預咗，我除埋條底褲出來都唔會有人理。但千萬分之一的機會都要博，哪怕有一個機會，其中一個聯署者，能郁到上面什麼人，我都覺得值得做」。他說細心留意，名單內包含有趣名字。

就算被當鬼 都要講溝通

都是一個星期前的事了，眼下時局變化，幾小時都嫌長。就問一句，當衝突暴力升級，是不是核爆都不割席？「如果行動愈來愈暴力，勸到就勸，我認識的學生，我會勸他想清楚。唯有用最老土的鬼論去講，我好明年輕人去到某個位，一亂唔知做乜，就會搵啲嘢做。」他說：「我驚㗎。」沉吟好一會，「做得靚會讚，唔靚一定要講，你捉住高官四歲孫女倒吊，我都會救人先啦。令事情反轉的，為何不能抨擊？」前線會說你不明現場的困境，不要亂說嗎？「那我接觸到的前線不是這些。我跟他們傾以上的問題，都幾smooth，未試過被人指住個鼻鬧『你又不在前線擋？』我會讓他見到，我尊重大家的不同。我們本來就不同，才分劍和盾吧。如果劍又係盾，盾又係劍，我好亂喎大佬。」他又搞鬼地抱頭，「如果不是互相尊重，這場運動就沒辦法run下去。阿叔都爬緊山㗎。我都試過被人罵，便私下跟他說，我們大家都在爬山，不過我爬的是用多年人情，希望帶來些變化，等你哋個山唔使咁爬法。如果你想我去前線爬，到時若要抬走個二百幾磅的人，都冇着數」。

但他亦避免做冷氣軍師，「我盡量不提攻略，應該走東門還是西門那種，以前我會做，今次不會，因為他們已是有機的系統，不容許我這樣做」。變化太快，「亂點河馬我唔識做」，「我之前寫過暴力的定義，都已經過晒條線。當警察隊員佐級協會主席林志偉叫人做曱甴，我哋叫人做警犬，大家都唔當大家係人」。如果細路問你應不應該衝？「我會叫人做什麼好的事，不會叫人勿做什麼，你叫他不要做，就是在鼓勵他做。在這個狀態，你叫唔好衝，即係衝啦；唔好玩火系呀，即係燒啦。你要明白他們的心理狀態，講唔到、解決唔到。」

叫人做什麼 不叫人勿做什麼

他發過一個夢，「是真的夢。在敘利亞的戰地醫院，猛搓一個中了十粒彈的人，是廢的，但你都會搓，不會停」。如果你問他做所有事都沒有什麼效果，為何還要做，這是他的態度。「我郁唔到衝的𡃁仔，某程度上更覺得不應該郁。一定是郁有權力的人。」他相信「我們像條河，每個角色郁一郁，不會知它流向哪裏」，「我都跟學生講歷史，說你唔好急啦，呢單嘢可能你個仔那代先有」。在此關頭還會這樣說？「會。」如果他們問你要衝到什麼地步？「我會跟他講法例，有什麼危險、後果，我會講，不會為他計。但為了頭盔我會說，我是老師，會叫你不要做。」

其實怕不怕有一天，年輕人跟你說，唔知頭唔知路就唔好講？「我每天都在想。如果有一天，我發覺聽他們說話一點都不明白，我就唔撈，冇資格做老師。只是說對我自己而言是這樣。」看來是這位輔導老師的職業病，他以鬼馬態度圓場，「他們開始講韓星嗰排，我都好大鑊、好困擾」，又抱頭，「終於識泫雅就開心番」。老師評時事，都有中箭危險，你何以不戴番個口罩受訪？「我諗過個身位嘅。一定要有些人不怕開名企出來講，如果我這種言論的人都收工……我都鬼到唔鬼㗎啦，兩邊都同情，係唔同情高官。如果我都唔得，我會毫不猶豫收山。」他回想一下訪問，認真道：「我既沒講大話，」再笑笑，「又愛國，係咪先？」

文 // 曾曉玲

圖 // 曾憲宗、資料圖片

編輯 // 林曉慧

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