適度補水 多肉植物變靚啲

休眠 伺機再生——這款叫山地玫瑰的多肉植物在夏天呈枯乾的樣子，進入了類似休眠的狀態，其間可當作乾花擺設。（呂瑋宗攝）

多肉植物——多肉植物生命力頑強，但並不代表由得它自生自滅，主人應想法子幫助它長得更美。（劉毓霖攝）

【明報專訊】種植盆栽可增添生活趣味，但當遇上缺乏耐性、不善打理的人，難免淪為殘花敗柳。生命力頑強的多肉植物近年極受歡迎，它們連續數星期缺乏充足水分和光線仍能堅強地生存下去；葉子即使折斷，也會發芽成長為一棵新的植物，之後仍可遍地開花。園藝專家表示，只要尊重其特性和生長需要，要讓它長得美麗並非難事。

■園藝專家

Thompson

有10多年種植經驗、專售多肉植物的「叢生．森活」園藝店主。

多肉植物又叫「肉質植物」，特徵是有肥厚、可貯存較多水分的肉質葉、莖和根，仙人掌便屬其中一員。有10多年園藝經驗、專售多肉植物的「叢生．森活」店主Thompson，以及有15年園藝工作經驗的繽紛園藝高級店務員Kat分享種植貼士。

愈老「貯水庫」愈大 耐旱能力提升

Kat指出，多肉植物主要生長在墨西哥等乾燥的沙漠地區，特點是十分耐旱，數星期沒有水分供應也不會枯死。種植多肉植物的人，即使粗心大意疏於打理，在水分和光線均不足的環境中，它也有可能「捱得住」。人類年紀大了難免「機器壞」，但多肉植物卻「愈老愈辣」，愈年長，耐旱能力愈強。

Thompson解釋，多肉植物在成長過程中，葉、莖和根會愈變愈粗壯肥大，隨着這些「貯水庫」空間增加，耐旱能力也不斷提升，在一般香港家居可生存3至5年，甚至更長（生命周期視乎品種和環境）。但他提醒，就算多肉植物自身生命力極強，並不代表種植者便可以疏忽照料。讓它「壽終正寢」還是「壽比南山」，關鍵在於主人能否掌握澆水的法門——時間、方法和分量。

貼士1：葉起皺缺水警號 竹籤測濕度

Kat常收到多肉植物的主人查詢澆水的時間和分量。原來，對多肉植物來說，過多水分反會威脅它的健康，若天天澆水，其根部容易被水浸爛，而葉面沾了水滴後亦可能會發黑，外貌變得不美觀，這樣的狀態就算不死也活得不好。Thompson分享一條簡單原則：「當花盆中的土壤完全乾透，3至4天後便是澆水的理想時機了。」而量度工具是一支竹籤。

Thompson教路，把竹籤插進泥土，抽出後，只要用手觸摸沾在籤上的土粒，便可了解泥土的濕潤度，如發現沒任何水分，可在3至4天後澆水。「不同季節的濕度有差別，泥土中的水分在乾燥日子容易蒸發，所以澆水的次數可能較潮濕日子頻密。」他建議澆水後每隔一星期用竹籤測量一次，有助掌握泥土的濕潤度。此外，植物在缺水時也會向主人發出「抗議」信號。「一般的多肉植物（個別品種有別），當葉子出現皺紋便是缺水的徵兆，在這時候泥土中的水分應該乾涸了。」若在這情况下仍不回應植物的「訴求」，不適時澆水，它便會開始把「行動升級」，葉子或會枯萎並逐層脫落。

貼士2：用導管澆水器 免葉子沾濕

慈母照顧子女無微不至，不但會細心留意嬰孩的外觀，也對其食量掌握得一清二楚。多肉植物也渴望照顧它的人知悉它所需的水量，適時、適切地回應它的渴求。Thompson提供了一個客觀的「供水」標準。

「泥土中過多的水分，一般都會經花盆底的排水孔流走，如澆水至見到排水孔沒有水流出（可把盆栽放在洗手盆上）便是泥土濕度恰當。有些人會在盆底加設底碟，防止水分經排水孔流出，但如能掌握水量，其實可以不需使用底碟。」

Thompson又稱，因多肉植物隔數周才澆水一次，若澆水分量適當便不用擔心每天有水排出，不會浸濕所擺放的位置，甚至可以不使用底碟。若未能掌握水量，底碟反而會成為產生積水、浸壞根部的元兇，甚至滋生蚊蟲。另外，他建議使用有導管的澆水器，取代花灑式澆水器，前者可使水分經喉管直接送入泥土，優點是可讓水分集中進入土壤，避免過程中葉子被沾濕而發黑。

貼士3：山地玫瑰 夏季「休眠」當乾花

Thompson表示，多肉植物中有一款叫山地玫瑰，特色是夏天時葉子像枯乾的樣子，進入類似休眠的狀態，其間不需供應水分和光線。因它貯藏了足夠水分，就算離開泥土也不會枯死。「夏天時可把它當作乾花擺設，甚至包裝成花束送給朋友。至大約12月，當氣溫回落至20℃或以下，把它放入泥土後，加上適時澆水便可繼續生長。」他提醒夏天時不要浸濕它的根，否則有可能腐爛。

貼士4：對光線需求不同 勿放一花盆

Thompson指出，顏色鮮艷的多肉植物需要較多光線，適宜擺放在光線充足的地方；有絨毛或葉子呈半透明狀的玉露系品種，普遍對光線需求較小，可擺放在較陰暗之處。而為免引起植物和植物之間的「爭執」，宜避免把對光線需求不同的品種放在同一花盆。「因它們的生存條件不同，沒可能同時滿足大家的需要。若強行放在一起，後果是不符合生長條件的品種會變醜，嚴重者甚至有可能凋謝。」Kat也表示，雖然部分品種可在陰暗地方生長，但也不代表適合長時間擺放在暗黑的環境。「當植物長期缺乏光線會變得衰殘，難以長得肥厚飽滿。」

Kat說客人品味各有不同，有的喜愛色彩鮮艷的品種，有的若不想太奪目可擺放色調平淡的品種。當植物長得健康，主人再花心思替其配襯合適的花盆，便可令家居或辦公室生色不少。

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

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