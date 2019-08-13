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新書推介：圖文並茂看盂蘭

文章日期：2019年08月13日

【明報專訊】新書《盂蘭的故事》由胡炎松撰文，Stella So繪畫插畫，圖文並茂，深入淺出解釋盂蘭節傳統由來及盂蘭勝會中的細節。

出版：三聯

詳情：https://bit.ly/2T35Qlg

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