Open Menu
CULTURE & LEISURE
/
CULTURE
PAST ARTICLES
適度補水 多肉植物變靚啲
知多啲：換盆清走舊泥土 陶泥粒墊底
忌頻換擺放位置
陶藝家李慧嫻 揑泥人紓緩散亂「香港心情」
後記：我愛樂單族
盂蘭傳說 惡人有報應 鬼門關開積陰德
勝會特色：潮汕式九大棚 人鬼神同樂
盂蘭競賽：文化節「新派」搶孤
新書推介：圖文並茂看盂蘭
新書推介：圖文並茂看盂蘭
文章日期：2019年08月13日
Share
《盂蘭的故事》（三聯提供）
prev
next
【明報專訊】新書《盂蘭的故事》由胡炎松撰文，Stella So繪畫插畫，圖文並茂，深入淺出解釋盂蘭節傳統由來及盂蘭勝會中的細節。
出版：三聯
詳情：
https://bit.ly/2T35Qlg
RELATED
盂蘭傳說 惡人有報應 鬼門關開積陰德
勝會特色：潮汕式九大棚 人鬼神同樂
盂蘭競賽：文化節「新派」搶孤
Share
MORE
知多啲：換盆清走舊泥土 陶泥粒墊底
忌頻換擺放位置
陶藝家李慧嫻 揑泥人紓緩散亂「香港心情」
後記：我愛樂單族
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK