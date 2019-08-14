便攜淨化器兼監測環境 「空氣保鑣」貼身趕走污氣

貼心提示——專用App除了能即時顯示空氣質素的數據及即時更改淨化空氣的模式外，亦能提示用家更換濾網，相當貼心。（屏幕截圖）

耐用濾網——打開機背的保護蓋，便可使換抗敏HEPA H11濾網和抗微塵濾網，而根據廠方的指示，濾網壽命達2000小時，以每天使用8小時計算，亦可使用超過半年才需要更換。（黃志東攝）

抽風力強——PuriCare Mini在機面的網底設有一組兩個的高轉速雙變頻風扇，清潔空氣輸送率（CADR）可達到每小時13立方米，在辦公室或車廂內使用最適合。（黃志東攝）

【明報專訊】香港空氣污染嚴重，加上不明煙霧忽然殺入民居，隨時令空氣質素進一步變差，加劇呼吸系統或皮膚敏感問題。作為男士，此時此刻當然要肩負保護女伴或家人的重責。其實，坊間有一些便攜式的空氣淨化器，適合在家中，甚至帶到工作間使用，確保自己愛惜的人可以呼吸到乾淨空氣。

監測空氣質素 及早對應

流動空氣淨化器的概念，看似很新鮮，但其實日本、韓國一直都有公司研發新產品，但之前一直只做內銷。今次在香港推出便攜式空氣淨化器的生產商，是韓國的LG，這部外形看似無線藍牙喇叭新產品PuriCare Mini，卻加入了不少針對改善空氣的功能。其中廠方特別在機內設有PM1.0懸浮微粒感應器，能偵測PuriCare Mini所在環境中的空氣質素，只要配合專用的手機App或透過機身上的四色指示燈，即時得知身處的環境的空氣質素，令用家可及早察覺空氣污染指數的變化，盡早作出應對。

作為一部便攜式空氣淨化器，最重要當然是淨化空氣的能力，PuriCare Mini主要採用吸入式過濾方法來淨化空氣，所以機身內特別加入一組高轉速的雙變頻風扇，其風力相當強，清潔空氣輸送率（CADR）可達到每小時13立方米，效果尚算不錯。而為了方便在不同情况下使用，機中設有4種不同的潔淨模式，分別為自動、低速、高速及Turbo，除了可透過機身按鍵來更改模式，亦可使用專用App來更改模式。

Intertek測試指可去除99% 0.3µm粉塵

而淨化能力方面，機內設有抗敏HEPA H11濾網和抗微塵濾網，廠方的資料聲稱能有效去除99% 的一般粉塵、微塵和致敏原。根據廠方的規格指機體適用於1.67平方米的室內空間，不過，根據由公證公司Intertek針對PuriCare Mini的測試指，如果在一個8立方米的密閉空間中，以高速模式使用155分鐘，亦可去除99%的0.3µm粉塵，對於小型辦公室或是私家車的車廂，都有不錯的淨化空氣效果。

為了不會影響其他人，PuriCare Mini的隔音能力亦不錯，就算開至最大風速的Turbo模式下，其運作音量亦只有48分貝，大約比一部分體式冷氣機開至最高風速所發出的聲量高一點，而使用低速模式下，其運作音量只有30分貝。而機內內置3600mAh電池，使用低速模式時最長可連續使用8小時，而使用高速模式下，亦能連續使用2小時，而在充電時亦能繼續運作，亦支援外置充電器，所以不用擔心不夠電用。

■規格

清潔空氣輸送率（CADR）：每小時13立方米

連續使用時間：8小時（低速模式）/2小時（高速模式）

電池：3600mAh

體積：200x69x64mm

重量：530g

售價：$1980

查詢：3543 7777

文：勞耀全

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com