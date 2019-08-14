創科神探：人工智能的防偽標籤

【明報專訊】坊間曾經有錯誤觀念——區塊鏈等於炒幣，這實際是個騙人的伎倆。去年，更出現玩轉幣圈的「幣少爺」，連累不少投資人大幅虧損，令區塊鏈企業舉步維艱，人人聞虎色變。究竟在香港是否仍有有心人士，以此先進科技打造新的商機？答案是肯定有！有人以區塊鏈技術為核心，計劃在今年底推出的「人工智能防偽標籤」便是其中之一。

為產品「溯源」 提供AI分析

開發「人工智能防偽標籤」的公司，名為Verificer，名字來自Verify Officer（驗證官）一詞，它是一家在香港、馬來西亞、中國運營的B2B區塊鏈技術公司，提供實體商品交易驗證與貿易鏈「溯源」方案，不論是生產廠家、分銷商、零售點及消費者，均可透過便捷的方式，查證商品在各個交易中的相關信息，並提供數據收集及人工智能分析服務，解決業界存在已久的包括產品溯源、真偽辨識，甚至是企業融資等問題。

低成本低門檻 了解公司價值

這初創企業提出的交易驗證方案，建基於區塊鏈技術中常用的橢圓曲線加密技術，為二維碼或NFC標籤提供一個獨特的數字簽名；透過辨識這標籤，客戶不單可實時追蹤產品的物流狀態，並透過供應鏈上數據收集及人工智能分析，辨別出產品的真偽。這方案把產品涉及的交易合同、資金流轉狀態、貿易營收效率等資料全部呈現，建構成真實可靠的「企業GDP」指標。

創辦人Sylvester指出：「這獨特的企業GDP將作為對接供應鏈金融模塊的衡量標準。」能幫助金融機構全面地掌握目標企業的運營數據，更具體了解某一項產品或服務的營收效率及利潤空間，協助評估企業履行合約的能力及未來發展前景。公司以科技界常用的SaaS模式推出市場，協助各中小型企業以最低成本最低門檻，掌握及提取分析有價值的數據，並同時透過建立企業GDP指標解決融資等難題。

一個簡單的產品標籤，背後卻蘊含包括區塊鏈及人工智能等深奧的科技智慧，實現了創新科技應用於實體商業環境，解決零售市場存在已久的問題。區塊鏈不再是炒幣遊戲，是帶領我們步向未來智慧城市的潛在動力。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）