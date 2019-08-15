另類演繹Parallel 超脫文藝店 容納多元創作

首場展覽——Parallel Space首個展覽「MULTIVERSE」的海報設計，參展藝術家包括香港藝術家門小雷、Prodip Leung、顧沛然、楊學德及黃炳，以及來自西班牙的Alejandro Bombín、法國的Raphaël Garnier、烏拉圭的Nicolas Alfalfa和德國的Tobias Gremmler。（受訪者提供）

親子創作——相中是Cowrice創辦人Philip Lau（右）、Grace Kwok（左）和次女豆豆的合照，可惜當日未見長女凝映出現。牆上的作品是他們一家累積下來的創作。（林靄怡攝）

【明報專訊】Parallel解平行，而位於深水埗以「Parallel Space」命名的地方，則對平行有不同的理解。創辦人Kim Lam說，不需要為這個空間設下任何定義。這地最近舉行以親子為題的作品展，早前則有多肉植物盆器展和攝影展。他所演繹的「Parallel」，意思是什麼都可以發生。

深水埗大南街，除了有街坊與食店，最標誌性的還有那些買賣皮革、零件、布料等老字號小店。不過，近年深水埗的景象變得大不同，先後有不少文藝小店進駐，包括Openground、合舍、Foreforehead、Midway等，當然還有Parallel Space。Openground以設計與café作為主要經營理念、Midway則主打旅遊產品，那Parallel Space呢？先從地舖外窺探，沒有招牌、外牆澄白無比，打量後不禁令人疑惑，這裏是個什麼地方？「Parallel Space並不附帶任何前設概念，這裏可容納任何事情發生，只要有人想在這個空間分享創作，便成為Parallel Space的創作者。你可形容這空間恍如一個hard disk，可放置任何內容在內。」Parallel Space創辦人Kim Lam說。

反思藝術發布渠道狹窄

在香港，創作人想搞展覽，最大的阻撓定必是空間與租金，於是創作者只好在網上或工廈藝廊發表作品。Kim對此抱有疑問：「是何時起，發布形式的渠道變得這麼狹窄？又是否只可在中上環的藝廊發生呢？Parallel Space的出現，正正讓我重新思考exhibition一字的真義，或正給予機會redefine所謂的展覽。」

去年10月，Parallel Space首個展覽誕生，是與Openground合辦名為「MULTIVERSE」的展覽，邀請一眾本地與國際藝術家參與，展出他們多元風格的跨媒體藝術品，引發大家思考，「就如楊學德的作品，隱晦表達了香港的面貌之餘，亦滲透了虛擬影響實體、實體影響虛擬的概念」。這正呼應Kim指出的網絡與真實畫廊呈現作品的對比，一虛擬、一實體，微微道破他內心認為兩者之間，必須相互依存的想法。

盡能力傳承身邊一切

Kim一直強調，Parallel Space可用be water來形容，沒有框架，空間在不同時候，會有不同的變化。不過，決意開辦Parallel Space，在be water抑或想試試redefine展覽以外，更大的誘因乃Kim對深水埗的情意結。「還未着手搞Parallel之前，（過去的）工作一直與時裝有關，時裝設計師、造型師，甚至創辦過個人品牌，因此時常要到這區蒐羅材料；另外，還記得《一代宗師》嗎？電影中描述大南街的景觀不止一次，歷史裏的深水埗，遍佈武館，還記得李小龍特意走到這區拜訪葉問求學。」

看來Kim早已心醉於這片「武林」，再加上過去在時裝界十多年的經驗，路上見盡深水埗的微妙變遷，由較能反映香港真實面貌，直到現時街景角落也變得甚為商業，他都一一經歷，亦實在不忍眼見這時代變化而坐視不理，「保育那一環呢，不是我能力範圍之內，但我會盡最大的能力，讓我身邊正在發生的一切，繼續發生，相信也是傳承的一種吧」，「例如替人配匙的那個伯伯，進駐了深水埗有50年。這區，的確保留了香港最多的傳統文化」。Kim說。縱使他未肯透露將來有關這區的創作項目，但遞上的一句「項目會讓大家憶起有點歷史老舊的深水埗」，叫人拭目以待。

冲曬作品呈現 還原攝影本意

Kim續說：「這裏每個策展項目不止是為了滿足自己，更多的是幫助身邊的友人，每一次合作的伙伴，對方本就是自己的朋友，知道他們長期缺乏一個空間展出，也是其中一個Parallel出現的最大推動力。」眾多企劃當中，如要選上一個最難忘與深刻的，Kim說應該是與友人夏永康一同策劃的攝影展「#photographer」。Kim本來就非常熱愛攝影，即使展覽結束多月，情况依然歷歷在目，全因其背後盛載的理念，「展覽找來60個攝影師，有的比較著名，有的只是來自Instagram的素人攝影師。當中一個想要傳遞的信息，是讓觀者反思攝影的原貌。攝影，本以紙張盛載畫面，但為何到了今時今日，大家已不會着重影像是否用一張紙去呈現」。為了喚起人們的記憶、攝影的本意，他倆決定將攝影師們的作品一一冲曬出來，再回到Parallel Space，構建空間，有規劃地呈現它們。

從女兒雙眼觀察 創作凝住當下

說到最近的展覽，不用Kim提醒，眼見門外的小牌子有着小朋友的頑皮筆迹，寫上「Cowrice Parallel Learning」，就知道展覽以親子為主，主角是創作單位Cowrice，2003年成立，創辦人為一對夫婦Philip Lau與Grace Kwok。他們一路創作、一路攝影、一路畫畫，亦不忘分享與記錄，直到大女兒凝映出世後，二人依然創作不斷，但開始從女兒的雙眼觀察這個世界，媽媽Grace分享：「自從女兒出世，所有作品也不無她的影子，我們甚至一起創作、一起交流、一起經歷。你從沒有想過，原來一個小朋友，可成為你的創作靈感，同時教我倆重新檢視自己的教育模式。」

展覽可見Cowrice過往十多年的作品原稿及大量筆記本檔案，Grace說：「這裏有爸爸的攝影及皮革作品、我小時候的畫作，也有女兒的個人創作與家庭作品。」整個空間完整呈現了他們一家的生活美學、創作歷程、教育哲學等。接過Grace的一本小書，上面都是她的文字，最記得自序那處有一句：「我要現在的我，感受現在。而只有文字、只有圖像，才能協助感覺遲鈍的我凝住此刻。」每個人都可以用文字與圖像，凝住自己當下的體會。

■Cowrice 平行學習工作坊

展期：即日至8月25日

地址：九龍深水埗大南街202號地下Parallel Space

主辦及策劃：Cowrice及Parallel Space

查詢：6830 0086

文：王海燕

編輯：林曉慧

電郵：lifestyle@mingpao.com