初生之犢 自由視野 畢業創作 記錄初心

【明報專訊】從小很討厭玩俄羅斯方塊電子遊戲，一塊一塊降下，玩家要將其整齊填滿空間，疊得愈多愈好。筆者最享受的，往往是瘋狂地降下方塊，至秒速game over。本港非牟利團體光影作坊最新展覽「自由Eyes!」集合9名不同院校應屆畢業生作品，反映年輕視野。他們看世界，看所住小社區，看自身未被打磨的稜角。就如展覽主視覺圖一幀俄羅斯方塊拼貼作品，創作與創造，哪怕跟現實格格不入。

「啊，讓我找找。」問到從事紀實攝影十多年的策展人楊德銘「你的畢業作品是什麼」，他即失笑，嘗試在手機翻尋有關照片。楊德銘畢業於中大新傳，於倫敦大學金匠學院取得碩士，曾任路透社及本地報章攝影記者多年，現為自由攝影師。結果他還是找不到照片，徐徐憶述於英國的畢業作品。當時有一張重要新聞圖片，乃美國時任總統奧巴馬跟官員在會議室見證拉登被擊一刻。他認為相中人觀看的行為反映政局千絲萬縷，便把照片製成沙發咕𠱸。以人們平時抱咕𠱸看電視的日常經驗，開了一個玩笑。另一份作品則拍攝大英博物館中不起眼的角落。不少人對畢業作品不堪回首，楊德銘倒輕鬆地說：「我沒有這個心態，反而認為現在想不到這些念頭了，回不去，哈。」

畢業作品有某種魔力吸引着他。楊德銘於英國讀書時得知一間大型攝影藝廊，曾每年公開徵集畢業生作品來展出，刺激新血。楊德銘一直希望在港舉行類似展覽。5月畢業展「馬拉松」開始後，他走訪各大院校挑選作品。從事紀實攝影多年的他並無挑選有關作品，反倒集合各種實驗方式。楊德銘坦言香港藝壇似乎帶着較多批評目光，不時聽到「咁又得啊？」等態度：「在英國他們很包容一些實驗作品，或是不太易『看得明』的。對他們來說不是一味質疑『咁又得啊？』，而會着眼可取可行，及留意藝術家想表達的意念。」今次展覽命名「自由Eyes!」，楊德銘希望作品開拓想像，從中再思自由何謂。

踏入展場，即被「搖搖板」裝置吸引。「搖搖板」由木條組成，木的一端放着椅子，對端也有張椅子，椅上有個大屏手提電話。地上有一個控制儀器，只要用腳踏向上、向下的鈕，「搖搖板」兩邊端便會升降。樂此不疲地踏鍵之際，究竟攝影在哪？藝術家融雅客作品《第四張椅子》延伸著名美國概念藝術家柯史士（Joseph Kosuth）之創作。柯史士1960年代重要作品《一與三把椅子》，利用3種方法呈現椅子，將椅子實物、椅子的照片及椅子在字典的解釋放在一起。作品敲問不同詮釋事實之法，包括影像複製與文字。時間來到2019年，融雅客將概念擴展至椅子的數碼呈現。他在手提電話下安裝小鏡頭，屏幕便一直顯示對面的椅子。實物化成影像，透過數據實時傳播。這不禁令人想起網絡直播文化，讓大家彷彿貼親臨現場，對事件參與感提高，卻其實沒有真的現身參與。當觀者踏下高低鍵，彷彿見到一種對於真實的「較量」。

藍紅眼鏡 看出不同世界

「當你可以選擇，會看到什麼不一樣處境呢？」藝術家陳港怡說。牆上掛着5幅藍、紅色為主的照片《顯現．紅藍》同樣有互動成分。作品旁邊放着有色眼鏡供人戴上觀看，驟眼以為是立體作品。陳港怡卻點出，要達至立體效果，眼鏡玻璃紙要一邊紅，一邊藍。她提供全紅或全藍眼鏡，讓觀者自行選擇其一。藝術家分享作品源於家人曾有頗為嚴重的賭博問題，她抓緊此種危險感覺。拍攝照片後，她使用後製軟件把兩幅影像重疊，並化為紅藍色。其中一幀照片裏，紅藍交錯形成有如澎湃的山海。原來戴上藍眼鏡者，可見完整氣球；戴上紅眼鏡者，則見爆破一刻。她坦言現時家中困擾已成過去，慢慢感到許多事情充滿風險，但不一定負面，望讓人看到各異的詮釋角度。

另一張作品清晰可見波點、骷髏骨手扯線的影像，內容由賭博延伸至社會控制。陳港怡解釋：「社會對個人及日常生活的行為有很多控制，很多人凝視你，你可能未必知。具體如街上有很多CCTV，就算你知道，有時只會欣然接受。」陳港怡解釋為內有乾坤，波點實為在鏡子貼上一顆顆手工勞作常見的膠眼仔。她亦特意把鏡子拍到沒有反映任何事物：「大家都被凝視與控制，為何會如此，為何大家都肯接受。這便需要對鏡子自我反思，到底肯不肯直視自己的選擇，在鏡中究竟看到什麼，看不看到，就要留給你想。」

一塊石托起下沉的香港

創作離不開生活，居住與成長地，往往給予一些細膩感情。場內有數份作品以「家」為重點，包括《一塊香港》。藝術家郭可文解釋，作品靈感源於本地作家西西1986年作品《浮城誌異》，比喻香港是一個浮城。郭可文指出，1997年出生的他希望透過創作，想像香港現時又會是如何的浮城。他走訪本港數個海岸與河流的地點，以寶麗來拍下景象，並就地撿走一塊石塊。之後他利用寶麗來移印技術，將景象印上石頭。他說移印亦離不開水，先要把寶麗來浸在清水約15分鐘，上面的感光藥膜並會脫落。他說：「浮，就想到水。浸出來的寶麗來藥膜很脆弱，影像很浮動多變，惟我把它托在一顆石頭。其實它到底會下沉，還是依然虛浮呢，感覺上很像香港這個城市。」

走訪多個地點，藝術家賦予作品更多政治意涵。例如郭可文點出其中一塊石頭是羅湖梧桐河光景，河水乃從大陸流下來；另一塊撿於大嶼山北部，對出正是政府提出「明日大嶼」人工島方案的海域。當中他思考城市變幻的原因，處理心中不安與不滿。長於屯門，他對屯門河別有感情，卻在該處撿了一塊建築廢料為作品：「其實由現在的家中看出去，可見到屯門河，彷彿跟小時一樣從來都沒有改變。不過當我落街逛，便會發現市中心很多水貨客，或大家都不是講廣東話。」

「最近一次再做移印，我把影像弄破了。或者反映個人較多情緒。」他淡淡地說。要把一層薄衣般的影像移上石頭，多少考定力。其所有畢業作品的石頭均是一次完成，儘管有瑕疵也不會重做。地方變化不斷，大概有種一期一會的意義。近日因應展覽他需要示範移印，就連月來社會運動事宜，心理狀况卻不如之前抽離。不過現時重看作品，亦可有別一番解讀。他指出創作時刻意拍下每處的水平線，意在透過每塊石頭上的水平線，將香港連起來：「當下再看作品時，突然想到如這麼在路邊的石頭，它們本身不起眼，但當我們注視它時，它變得很獨特。很多獨特石頭被水平線連在一起時。其實會否是個更強大的力量？」

場內另有一些古樸藍曬技術、新詩與拼貼影像，及將自己融入「紅帽仔」旅行團的攝影作品等，別具一格。有些看得人苦笑，有些看得人心醜。重要的是，他們自由地說着迥異故事，展示創作的初心。離開前見主辦單位光影作坊同時在展場外舉行「影像連儂牆」活動，徵收近日有關社會運動的照片，亦供公眾平台發聲。

■「自由Eyes!」展覽

日期：即日至9月1日

時間：周二至日早上11:00至下午1:00；下午2:00至6:00（逢周一及公眾假期休館）

地點：石硤尾白田街30號 賽馬會創意藝術中心L2-02

查詢：http://facebook.com/lumenvisum.hk

■藝術家分享會「不割蓆！影像創作與社會生活」

日期：明日（8月17日）

時間：下午3:00至5:00

主持：楊德銘（展覽策展人）

講者：陳港怡、陳芷晴、姚昊謙、袁雅芝

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com