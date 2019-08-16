肥女人雕塑 「圓」美啟示

【明報專訊】當「瘦」成為當代的審美標準，「減肥」成為人生指定動作，內地藝術家許鴻飛卻反其道而行創作「肥女人」系列雕塑作品。個性鮮明、活潑的形象，挑戰公眾傳統審美。本月底，許鴻飛將在香港舉行「絕對．圓」個展，「圓」的生生不息和「胖」的曠達，在惹人一笑之間改變東方審視美人的傳統法則。

本次展覽從藝術哲學，尤其是中國哲學的角度，突出「肥女人」系列雕塑。展覽主辦方「方由美術」（Galerie Ora-Ora）稱重點表現的是：「從西方與亞洲藝術史描繪人體的美學潮流中，探究許鴻飛如何突破觀念桎梏，獲得成功，進而確切認知其在亞洲藝術史中的重要。」

顛覆審美標準

1990年代末開始創作「肥女人」系列作品的許鴻飛從不認為「肥胖」是一個貶義詞，「人類歷史告訴我們，從遠古到當下，肥胖都被認為是富足、力量和稱心如意的表徵。我對『肥』更多是關注它積極的一面」。中國古代唐朝繁榮，社會物質生活尤其豐富，人們審美也相應發生變化，由前朝趙飛燕身輕如燕，傳說甚至可以「掌上起舞」，轉變為以楊貴妃為例的豐腴美。許鴻飛生活中接觸到一些肥女人，被她們的親和、樂觀、幽默感染，他在其他訪問中說：「能夠令人開心，其實肥都幾得意。」於是，許鴻飛決定把肥女人不同形態透過雕塑表現出來，她們在歡快地歌唱、跳舞，也可能在運動。作品是想像力和生活中的細緻觀察互動的結果，「我的作品很多是源自於日常的生活情景，但絕不是模仿照搬，是經過思考後的藝術表達。想像是需要的，沒有想像力的作品會毫無生趣，令人生厭」。

「肥」究竟是不是美的，許鴻飛坦言他只能從審美範疇談認識：「從心理審美角度，普遍的審美認知不會把『肥』認為是美的，但也有一些國家和人群以『肥』為美，這種審美標準帶有地域性，也帶有時效性，因此難以一概而論。」從藝術審美角度，許鴻飛稱「肥」具有顯著的美學表達特徵。「綜觀中西方藝術史，無論繪畫或是雕塑，遺存的眾多描繪和塑造女性豐滿體態的作品所展現的審美意趣就是對『肥』的美學意韻的最好闡釋。」

這名被畫家黃永玉稱為「一鬚頂嘴，兩手和泥」的雕塑家作品中這些豐乳肥臀、亦莊亦諧的女人某種程度成為了一種文化符號。許鴻飛說：「雕塑所釋放的『真善美』信息已為世人普遍認知。我通過『肥女』雕塑塑造健康美好的生活情景，表達寬容快樂的精神理念，這是我追求的藝術風格。」

談起與傳統雕塑的不同，許鴻飛認為最大的不同是，他以當下生活為着眼點，以一種特別的造型形式，從多個層面塑造多元的藝術形象，更能够表達當下社會真實的生活圖景。「還有一點，因我的作品更多關注現實生活，關注當下民眾的精神情感，所以更具親和力，從而拉近了觀眾與藝術的距離。」許鴻飛說自己的作品能與室外環境，包括建築物等融為一體。

關懷女性 頌揚母愛

有觀眾稱「肥女人」雕塑中的人物讓他有一種似曾相識、母親的感覺。許鴻飛說：「這種感覺與我的作品很脗合。」他說自己作品的一部分思想即是表達對女性的關懷、對母愛的頌揚。「我希望自己的作品讓觀者感受到愛、喜悅、健康，感受到當下生活的美好。」正因這種對未來幸福生活的嚮往，許鴻飛塑造出來的豐腴女性想像，臉上常見笑容。

展覽來到香港，會否帶給觀眾不同的感受？「不管是內地還是香港乃至世界其他地方，作品帶給觀眾的審美體驗不會有太大的差異。」但許鴻飛不否認審美帶有主觀性，「不同的文化背景和審美修養，對同一作品會有不同的美學解讀，從而形成各自獨立的審美感受。這也是符合審美規律的」。

■「絕對．圓」許鴻飛個展

時間：8月27日至9月13日

地點：香港中環皇后大道中80號17樓方由美術

入場：免費

查詢：www.ora-ora.com/zh

文：彭月

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com