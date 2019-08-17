老友記肥胖不是福 氣虛痰濕百病纏身

【明報專訊】年齡增長，新陳代謝減慢，加上活動減少，容易造成營養攝入大於消耗的情况，多出的熱量會導致長者超重和肥胖。體重超標對老友記來說絕對不是「福氣」，它會增加長者患上心血管病、糖尿病、睡眠窒息症，甚至患上癌症的風險。而且身形臃腫會影響平衡、妨礙活動，一旦不慎跌倒，後果堪虞。

中央肥胖 心血管病糖尿誘因

要評估長者有否超重和肥胖，最常用的兩項量度指標，分別是「身體質量指數」（BMI）和腰圍，前者有助了解身高與體重比例是否勻稱，後者則有助了解有否出現「中央肥胖」。醫學研究指中央肥胖是不少慢性疾病，如糖尿病、代謝綜合症的誘因之一，不容忽視。以長者的身體結構特點考慮，美國營養師協會界定65歲以上長者，如BMI在23至29.9kg/m2之間，屬於正常，低於23kg/m2屬過輕，超過30kg/m2屬超重。至於腰圍方面（以肋骨最下緣與盆骨側邊上緣的中間線周徑的正確方法來測量），如女士腰圍大於80公分（約32吋），男士腰圍大於90公分（約36吋），便屬於中央肥胖，需要留意。

計算BMI數值的公式：

身體質量指數（BMI）

＝體重（公斤）÷身高（米2）

肌少性肥胖 無力易跌倒

導致長者體重不斷增加的原因，主要是隨着年齡增加，新陳代謝減慢，活動能力下降，身體消耗不斷減少；在食量不變的情况下，因營養過剩而令體重增加。除此之外，某些用作治療長期病患的藥物（如類固醇），也會引起體重增加的副作用。當一個人步入老年的時候，身體脂肪比例會增多，蛋白質逐漸減少，肌肉開始流失，肌肉的強度亦逐步減弱，如果沒有好好控制體重，把超重、肥胖問題置之不理，便可能會出現一種令人擔憂的狀况——肌少性肥胖。簡言之，這代表身體愈來愈肥，但身體強度愈來愈差，人愈來愈無力，肌力、平衡力、耐力等不斷下降，可增加跌倒、失能的風險。

身體重墜 痰濕凝結難減肥

中醫認為「肥人多痰」、「肥人多濕」、「肥人多氣虛」，從中醫角度，超重、肥胖與氣虛、痰濕積聚有關。至於發生在長者的超重問題，則多數責之於氣虛，脾胃運化欠佳。如果長者因為體質因素，或久病，或經常吹風飲冷不避風寒，或久坐久臥缺乏足夠運動，容易造成程度超過正常機能退化的氣虛失調。脾胃氣虛將導致飲食、水液無法有效運化，形成痰、濕一類病理產物積聚體內，慢慢形成超重。此外，脾胃氣虛的人，易倦乏力、少氣懶言、動則氣喘，由於體能欠佳，更容易令痰濕、水飲積存體內，輕則引起身體浮腫，臨牀常見這類長者常自覺身體重墜，體重波動大，一旦痰濕凝結內蘊，體重將持續上升，且不能輕易降下來，要減肥相當困難。

年長者要保持理想體重，改善超重和肥胖，需要注意節制飲食，不宜吃得過飽，減少食用肥膩、多油、太甜等高脂肪、高熱量的食物，以及多做運動鍛煉增加代謝消耗，對經常氣喘乏力、面色蒼白、說話聲音低微、舌體腫脹胖大的氣虛者來說可配合補氣，對身體重墜、動作遲緩、痰多、口黏、舌苔厚膩的濕重者來說可配合祛濕化痰。

常用作健脾、補氣的中藥，包括黃芪、黨參、五指毛桃、淮山等，中藥方劑有四君子湯、補中益氣湯等；常用作祛濕化痰的中藥，包括白朮、茯苓、陳皮、薏苡仁、瓜蔞等，中藥方劑有二陳湯、溫膽湯等。針對偶爾的飲食不節，如節慶、宴席之類，適量使用有消導功能的中藥，如炒山楂、炒麥芽一類，也有改善消化、消食化滯的效果。

調整飲食 減攝熱量保存肌肉

不少長者常抱怨體重易增難降，減肥難，其實體重控制是一門專業學問，不是如一般人所言只要少吃點、多動點便行。高齡人士要安全、健康減肥，應通過調整飲食的組合，滿足營養均衡之餘又可以減少熱量攝取，在減少脂肪形成的同時又要做到盡量保存肌肉。在增加運動消耗能量的時候，要強調均衡鍛煉，所選的運動應涵蓋改善心肺功能（如緩跑）、增強肌力（如負重鍛煉）、改善柔軟度（如伸展動作）、訓練平衡和反應（如單腳站、太極）等。健康、安全的減肥不求速效，對長者而言如果每個星期能減1磅左右，已經相當不錯，只要持之以恆，定能對長遠健康有益。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：林曉慧

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