拆牆築台+掩眼法 家居變大

儲物地台——近年流行的儲物地台，提供了龐大的收納空間。有些地台更可把其中一格改為升降式工作枱，平日吃飯、工作，或與朋友聚會時可大派用場，不用時則可以降下隱藏。（家匠TMF提供）

訂做家具——家居細小，想節省或用盡空間，需要訂做家具，或選擇變形家具，例如工作桌結合牀鋪、書櫃結合雙人牀等。（黃志東攝）

玻璃門分隔——以隔音玻璃趟摺門分隔兩房，小朋友有各自的小天地，但拉開趟摺門後，即打通兩房，增加玩耍空間。（黃志東攝）

【明報專訊】香港地寸金尺土，人人都想增加居住空間。不要以為這只是細單位住戶的願望，其實住在豪宅區甚至獨立屋的，都想地方「見使啲」，從有頭有面的名人屢被揭發僭建陽台或地下室可見一斑。

網上有不少資訊教人增加住所空間感的方法，例如裝大鏡子、鋪間條圖案地氈……但原來這些做法已out，而且沒有實際意義。今次請來室內設計師及家俬訂做公司的產品主管，分享增加家居空間心得，視覺上變大又得，實際上變大亦得，得咗！

室內設計師譚子翹（Glory）建議，設計家居之前，不妨先檢視自己的生活習慣。他指許多屋主，尤其是細單位屋主都要求他增加收納空間、設計儲物地台，「我會先問他們一個問題，是否真的有這麼多物品要儲存？有些東西幾年來都沒用過，甚至沒看過一眼，是否仍需要保留？空間有限，如果雜物無限，添置再多的收納家具也不足夠」。增加室內空間第一步，就是從改變生活習慣做起，減少不必要的物品，並將雜物分類擺放。此外，可透過以下的室內設計或收納方法，令視覺上或實際上的空間都得以增加。

視覺上變大

1. 客廳飯廳融合

一般住所都包括飯廳和客廳兩個區域，而傳統家居設計，會在飯廳上方加一盞吊燈，客廳也有獨立客廳燈，以燈光區分這兩部分。譚子翹認為：「如果家居面積不大，不用刻意區分。」以今次拍攝的約700呎單位為例（家中有4名成人和2名小童），在客廳和飯廳上方的天花板左右兩邊，各安裝一組橫跨兩廳的射燈，中間位置又安裝了一把吊扇，將兩區域融為一體，「這個佈局，令地方更實用，視覺上亦更廣闊」。

2. 依格局跳出傳統框框

睡房必須有衣櫃？不一定，譚子翹認為跳出傳統框框，善用其他位置，會令空間更「見使」。「以這房子的格局來說，主人房門口對出的位置是理想的儲物空間，衣櫃安置在此，方便拿衣服之餘，增加了睡房的使用空間。」

3. 家具「半天吊」

譚子翹指出，家具貼牆之餘，「底部離地」或「頂部離天花遠一點」，能加強空間感，但這個設計會犧性一點收納空間。因此，他強調要按實際環境和需要決定佈局，如拍攝單位的屋主需要地方放置拖鞋，電視櫃離地後騰出的空間，正好提供了收納鞋子位置。

4. 牆身採用淺色系

譚子翹表示，選擇白、米白、淺灰等淺色牆身，可令陽光透進家裏的時候，折射的光線更多，令空間感更強。他補充，淺色牆身還有一個好處，「牆身猶如一幅畫布，淺色給人明亮簡潔的視覺效果，家中擺放的家具和家品，就如把其他顏色添加在畫布中，如果畫布本身色彩繽紛，再『加入』其他顏色，看上去會很混亂」。

另外，淺色牆身配搭深色家具，如胡桃木色餐桌或深色梳化，適當地運用這種對比，都可加強空間感。如果嫌只用三幾種顏色太單調，譚子翹表示，「可多用一兩種顏色來襯托家居，例如拍攝單位客廳的白色窗台，鋪了淺灰色的石紋膠板」。

實際上變大

1. 門口置中用趟門

睡房或廁所的門，通常置於牆壁的一旁，佔用了其中一面牆的空間，令家具擺放受到很大限制。「如果將門口改在中間，設計成趟門，可充分利用左右兩旁的位置。」譚子翹舉例，將睡房門口置中及設計成趟門，左邊牆可以放牀，另一邊則放書枱和衣櫃。

2. 開放式設計

許多人以為廚房或廁所的位置不能改動，譚子翹說：「面積較小的單位，通常廚房和廁所並肩，如果將廚房或廁所改放在別處，或能更靈活運用空間，但要留意來水和去水的管道怎樣設置。」以300呎的小型單位為例，採用開放式設計，能騰出更多空間。

改建開放式廚房一般情况下須按《建築物條例》要求，由認可人士向屋宇署入則申請，獲批准就可動工。完工後仍受《2011年建築物消防安全守則》規管，須年檢。

3. 兩房打通

住在這單位的兩個小朋友有獨立房間，譚子翹將兩房打通，中間以隔音玻璃趟摺門分隔，趟開玻璃門後，小朋友的玩耍空間瞬間增加。

3. 善用窗台

家居的大窗台，如沒經過特別設計或加以善用，通常用來擺放雜物。不過，對於室內設計師來說，窗台可以讓他們發揮創意，如拍攝單位的睡房和大廳也有大窗台，譚子翹將長方形餐桌枱置在大廳的窗台旁，窗台即變成長椅，慳了放置椅子的空間，而睡房的窗台則可改裝成書枱。

4. 多用途家具

家居面積狹小，想靈活運用空間，度身訂做家俬可幫到手；另外可考慮使用多用途家具，例如一些日式茶几，用餐時可打開延伸長度，置在梳化前當餐桌用；睡房可用書桌隱形牀，未變身時是一張書枱，睡覺時只需升高桌面便可拉出單人睡牀。

5. 用盡樓底高度

想收納更多物品，就必須善用儲物空間，訂做的家具可用盡樓底高度。

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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