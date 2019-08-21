Interest：玩具模型connect社區 火車迷搭建鐵道世界

【明報專訊】「乘客請留意，由於列車出現信號故障，服務將受阻，敬請留意。」不少鐵路乘客都厭惡在趕上班和上學途中聽到這類廣播。現實中就交通阻塞感到無力，有人選擇投入火車模型世界親自擔當建築師和車長，創建和管理屬於自己的鐵路和社區。過程中不但費盡心思、金錢和時間，還面對不少挫折。「當發現設計有缺陷，便唯有硬着頭皮改善。肯認錯才會有改進，之後滿足感更大！」模型火車迷Raymond Lam如是說。

Raymond Lam自小熱愛火車模型，小時候已沉醉於Tomy玩具火車世界，長大後開始接觸真實感更強的N比例（1:150）及HO比例（1:87）火車模型，並在工廈一個細小單位開設「鐵道交流所」搭建鐵路場景，以時租形式讓車迷放車。

玩具火車入門 日本車抵玩

「小時候在玩具店盯着Tomy玩具火車在軌道上團團轉，看得入迷。」他起初擁有的列車不多，當長大後有經濟能力便開始購買建築物，建立以鐵路為中心的小社區。「感覺像當小市長，為市民興建警署、醫院和銀行等設施，很有滿足感。」當年為購買有升降機、可發出廣播聲音的列車月台，他走訪全港多間玩具店。

Raymond曾在新界居住，當中最愛一列東鐵線列車。「若我走難時只容許帶走一套列車，我會選擇它。」他說這類玩具火車真實感不高、比例不精準，走可愛路線。不過，也有執著的人拒絕脫離現實，要求車卡數量要和真實相同。它的操作方法相對落後，每部列車要安裝電池，並需以人手操作車上的開關掣。「列車只能向前走，不能倒頭行，但勝在耐用和容易組裝，『發生意外』後可以很快恢復服務，適合小朋友玩。」 就算Raymond後來轉軌，改玩N比例及HO比例火車，這套「心繫他成長每一程」的玩具火車，至今仍擺放在交流所。

Tomy玩具火車體積中等，大約和HO比例火車模型接近。體積大的火車細節較豐富，適合近距離觀賞，但他卻鍾情於體積較細的N比例。「N比例火車細節不多，觀賞時應由高角度、宏觀地欣賞整個場景，細味列車在當中穿梭的美態。」昔日的小男孩已長大，看到的世界更廣闊。他玩的模型火車亦比以往先進，可用控制器控制車速和方向，親手搭建場景。

測試列車 確保不脫軌

他醉心日本火車款式，除因為喜愛日本文化，另一個原因是抵玩。「N比例的日本火車款式產量多、成本低，加上亞洲家居空間相對較歐洲細，減省不少空間和用料。」在這細小單位中的場景，已有齊商業、農業、工業和住宅區域。Raymond說山石和植物是他親手製作，「栽種」了近千棵樹，有些樹要用近4小時製作。他說N比例列車缺點是輕身，行駛時穩定度不高，容易脫軌，搭建路軌和操控時要格外細心。

興建場景前，Raymond會先用電腦繪畫圖則，準確計算路軌的長度。花近8個月搭建好場景後，便邀請客人帶自己的火車測試。縱然建築物沒沉降、鋼筋沒偷工減料，但出軌意外也頻頻發生。「我用自己的列車測試沒問題，沒想到當其他人的列車行駛時會出意外。這令我產生極大挫折，花了那麼多心血竟然有問題，差點令我崩潰！」

關閉交流所 揪出意外原因

Raymond回想，當初的興建工程極為「浩大」。「場景太闊，難伸手接觸每個角落，要獨立製作各區域後再合併在一起。」若發現車站有問題，便要把站內整排路軌抽起。為了找出意外原因，他把交流所關閉近一個月調查，終於發現問題出在部分車軌的轉彎位，於是狠下心腸撤回部分原設計方案。他重新調整路軌的接駁位置，終於解決脫軌問題。「當發現設計有缺陷，唯有硬着頭皮改善。肯認錯才會有改進，之後滿足感更大！」鐵路經維修後，至今一年未再發生嚴重事故。他盯着場景不禁嘆了一口氣：「應該不用再重新執整了！」

文：呂瑋宗

編輯/蔡曉彤

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