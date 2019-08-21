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火車模型介紹
文章日期：2019年08月21日
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Raymond擁有3款不同比例的新幹線E5系列車，分別是N比例、HO比例和Tomy出品（左至右）。（黃志東攝）
它在日本火車史上地位舉足輕重。（黃志東攝）
Raymond曾在新界居住，對它特別有感情。（黃志東攝）
大陸的和諧號列車入站的一刻。（黃志東攝）
這款是HO比例，車頂機件的手工極細緻。（呂瑋宗攝）
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【明報專訊】新幹線E5系列車（圖）
D51 498蒸汽火車頭（圖）
東鐵線列車（圖）
大陸高鐵（圖）
瑞士列車（圖）
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