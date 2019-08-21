玩家建議：玩火車模型 小心「搭錯車」

【明報專訊】經過油麻地廟街，大家可能會留意到利廣模型火車專門店。店主黃軒自小喜愛火車模型，少年時在上海生活，在本港經營火車模型店30多年。「火車模型牽涉機械原理，較吸引男仔鍾意，曾遇上有客人把火車頭拆散來研究。」玩火車模型其中一種滿足感，是感受當「創造主」的滋味，一手一腳沿鐵路搭建社區，享受掌控天下的滿足感。「請勿用手阻礙或煞停列車，否則摩打會受損。」玩家雖有權操控一切，但黃軒也建議尊重火車行駛時的自由，否則會車毀人亡。

傳統歐洲車 拖帶不同車卡好玩

遙控模型跑車像奔跑的少年，模型火車卻是行動緩慢的老人。縱使它跑得慢，也切勿拿着火車頭向前推，會破壞齒輪組件。「模型火車車速穩定、動態優美，在路軌上會不斷迴旋，不會一去不返，這是其迷人之處。」近年廠商引入先進科技，可透過控制器命令火車亮燈、發聲甚至噴煙，樂趣無窮。

年輕人偏愛日本火車款式，黃軒卻鍾情傳統的歐洲車。「新款高鐵各有形象設計，不宜配搭其他款式的車卡，但歐洲傳統的火車頭卻可拖帶不同車卡，我覺得好玩得多。」若想玩歐洲款式火車，他建議初學者購買有火車頭、車卡、貨卡和路軌的入門套裝，因為價錢較便宜。在歐洲，火車模型是巨大工業，列車、路軌、花草樹木和人物均由不同廠商專門精製，令消費者着迷。進階玩家會購買限量版的獨立車卡、車站等配件。在真實世界中，由歐洲國家生產的列車，品質比國產車看高一線，但在模型世界剛相反。「中國模型廠有多年代工生產經驗，部分手工比歐洲還優勝。」

留意配件比例 熟讀火車史

他提醒選購列車和配件時要留意比例，避免配搭不同比例的配件，並鼓勵車迷熟讀真實火車的歷史，否則把不同時代的車卡結合便會出洋相。「以前要研讀專書，現在上網便可以！」他說以往不少玩家會買材料親手為小社區鋪草種樹，甚至改裝車身。「有些車迷很長情，把心愛的火車收藏數十年以上，損壞後會找我維修。」但香港人生活忙、家居細，緩慢的火車模型似乎沒法為主人突破時間、空間的限制。「花幾個小時砌好場景，到開飯前便要把它拆散了。」

文：呂瑋宗