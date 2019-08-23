職場教室：動物扮老闆

【明報專訊】職場上遇到的老闆，就像不同類型的動物一樣，但也有真假之分。

「鱷魚」：真鱷魚，其實並不得人驚。因為擺明車馬，睇個樣都知兇狠，願意以身犯險，跟得這種老闆都不會是菩薩心腸的，否則也經不起殺戮連場血流成河的場面，其實沒有什麼好怕。不過鱷魚群起爭食的場面，絕對有殺錯無放過，不會有什麼殺不下手吃不下肚的，好自為之吧！

假鱷魚，最出色的當然是被以為有慈悲眼淚的鱷魚，以為鱷魚會有人性？我無補充！你以為他流眼淚，其實只是分泌更多淚水口水幫助吞食。和鱷魚講心，蠢過與虎謀皮，因為鱷魚是冷血的，老虎最起碼是熱血的。還有，鱷魚是不會一下子把獵物咬死的，不論是浸死還是失血過多死，總之就係慘死！

「變色龍」：真變色龍，變色是本色，五時花六時變根據心情隨時改，是老闆的專利。老老實實，做下屬的變得快跟得貼，分分鐘有運行。不過人貴自知，轉數慢，不懂得鑒貌辨色又不懂睇人眉頭眼額，跟到氣咳改到死，都肯定不會有運行。

假變色龍，呢種真恐怖，表裏不一，外表看起來是蜥蜴，其實內裏是條變色龍。總之就是要你摸不透，但又偏偏最喜歡要下屬估，估中無獎是必然的，因為變色龍一樣是冷血的。至於估不中，當然是會被冷待，因為又蠢又不醒目無鬼用。

假人當道 不懂人話

「金魚」：真金魚，任何事情只有3秒鐘的記憶，呢頭講完轉頭唔記得，然後堅決拒絕承認自己曾經講過。另外一個特徵當然就是好睇得，不過唔打得，只能夠在水中暢游，不要妄想他們會改變現狀而作任何新嘗試。

假金魚，不是真的無記性，是大條道理用唔記得將所有責任推得一乾二淨，總之從來無講過。明明魚唔過塘唔大，就是無「吉士」，自我感覺良好，留戀過時金魚缸，不知道外面有更多更新更好的品種。真的忘記告訴你，金魚是很短命的！

「狗」：真狗，真正靠實力打天下的領導，總有一班出生入死好打得的兄弟。忠肝義膽，敵我分明，講義氣重感情，有愛心有鬥心，絕對跟得過。

假狗，其實不是狗，是虛張聲勢的裝假狗，或者跟出跟入搖尾乞憐的跟班狗，劣中之劣的，叫狗賊！虛張聲勢，聲大夾惡，係又吠唔係又吠，總之乞人憎。

「豬」：真豬，是真正蠢過隻豬，慘得過條命生得好？最鍾意自己享受飲飲食食花天酒地，但對同事下屬幾mean都得，斤斤計較。更慘的是不知道自己蠢，以為自己好醒，隨口噏當秘笈，做到下屬氣都咳。

假豬，開講都有話扮豬食老虎，你以為佢蠢以為佢傻，其實不知幾眉精眼企樣樣事事看得穿，不過詐唔知，冷眼旁觀辦公室各種動物，心中有數。平時唔覺唔覺，一有需要變身野豬，露兩隻獠牙幾打得？

「人」：真人，就堂堂正正做人，有責任心同理心，亦都把員工視作人，互相尊重，平等看待對待。看似最簡單，偏偏打着燈籠無處找！

假人，根本不是人，不懂得講人話，亦不懂得點做人。無人性，無血性，心狠手辣很正常。難分真與假，人面多險詐，所以我幾時都話，最緊要帶眼識人！

■Profile

張慧敏（辣媽），獵頭顧問公司老闆，職場專欄作家。

文：張慧敏