478呼吸法 撲熄火遮眼

【明報專訊】「愈是憤怒，就愈要冷靜，不要被仇恨支配自己」，記者在網上看到一張圖片配上這句話。

當一個人被冒犯、誤解、威脅，或受到不公平對待時，便會感到憤怒。當憤怒升溫瀕臨爆發時，容易讓人失去理智，思想變得狹隘主觀，難以理性判斷。然而無論將憤怒壓抑或發泄都並非良方，心理學家教路，在關鍵時刻運用一些技巧，讓情緒平復，才能釐清思緒，正確應對眼前狀况。

俗語有云，人不犯我，我不犯人。然而有些時候，是誰先冒犯別人難以說得清，因為當人憤怒時，思想會變得狹隘，只看到眼前令自己生氣的事情，忽略了客觀判斷，可能因此不小心說了過分的話，或做出衝動行為。

憤怒引發「戰或逃反應」

憤怒時，身體會瞬間作出連串反應，腎上腺素上升、呼吸短促而淺、肌肉緊張、大腦處於高度警覺的專注狀態。憤怒引致的典型緊張反應，使我們處於戰鬥或逃避的精神狀態中，這是心理學上著名的「戰或逃反應」（Fight-or-flight response）。香港心理學會註冊臨牀心理學家鮑偉豪表示，「憤怒造成的緊張反應和恐懼十分相似，人在憤怒時的『作戰』反應，例如會大聲叫囂、辱罵別人，甚至以暴力發泄情緒等。」

「躁底」有認知誤差 別人總是錯

因為不快事件而引起的憤怒，是當下的情緒狀態；冷靜下來後，憤怒一般都會逐漸減退。惟性格「躁底」的人卻長期處於快要發火的狀態，「他們對許多人和事也看不順眼，覺得周遭很多事情對他不公平，因此容易和別人發生衝突」。鮑偉豪認為易怒的個性或是遺傳，或從成長環境學習而來。他們或會陷入一個惡性循環，導致情緒繃緊，譬如他們對人看不順眼，引致對方反感，於是他們就覺得對方有敵意……最終影響人際關係。一個人長期處於憤怒狀態，對身心也有壞影響，情緒低落之餘，也容易患高血壓及心臟病。

躁底的人常被情緒主導，動不動就發怒，原因之一是他們看待事情的方式出現「認知誤差」（cognitive bias）。鮑偉豪說：「他們容易對人或事產生偏見，先入為主，難以理性思考。舉例說，有人在人多擠迫的地方踩了他一腳，他馬上就斷定對方是『對我有敵意』、『刻意的』，頓時火冒三丈。這類人的性格特質，總是認為自己是對，別人是錯。」

憤怒積壓 或致家暴、酗酒、濫藥

憤怒會使人做出衝動行為，長期壓抑憤怒亦不健康。鮑偉豪說：「例如一個人對上司不滿，但因無法對上司抱怨，積壓在心頭的怒火可能發泄在其他人身上，一些家暴、虐待動物個案便由此而起。有時候因瑣碎事而大發脾氣，也可能與長期累積不滿情緒有關。另一些人則會以酗酒、濫藥等方式來抒發情緒。」

那麼，憤怒應該發泄嗎？有些人會將憤怒發泄在他人或物件上，但有心理學研究指出，除了做運動，以上方法都不能有效紓緩憤怒情緒，反而會加強下一次憤怒的強烈程度。所以，學會如何處理憤怒尤其重要。

◆今期專家：鮑偉豪 - 香港心理學會 註冊臨牀心理學家

文：李佩雯

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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