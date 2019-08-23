「人仔」上街 記錄時代

【明報專訊】「即使很害怕，這些人仔一定要在街上，『經歷』現場！」「香港人製造」負責人說。剛過去的星期日，幾個1:6模型「參與」維園集會，引來大批市民留影不停。就修訂《逃犯條例》引起連月風波，一班模型愛好者製作像真度極高的抗爭者作品，決定在城內流動展出。社會持續動盪激發不同類型的創作，也可視為歷史紀錄的一種，玩具模型也記載了時代。

身穿黃色雨衣，面戴N95口罩，背包上有灰塵，此批1:6模型幾可亂真，原來只有約前臂之大。創作人之一阿C（化名）說：「好多人看照片以為它們只有手指尾的小，才不是啦。」談起模型，阿C滔滔不絕。1:6其實是常見的模型尺寸標準，簡單來說真人身高180厘米為例，公仔則約30厘米。他玩模型已有8年，本來醉心製作軍士模型，軍裝外套、軍靴、子彈、步槍模型配件都難不倒他。他笑笑說：「我只識這些東西呢。」

1:6模型像真度高 衫仔「起毛粒」

自6月9日大遊行揭開「反送中」運動序幕，阿C與其他模型愛好者好友一直關注事態，不時參與遊行。事態發展速度遠超他們想像，他指多次衝突中警方涉嫌使用過分武力，政府卻未有回應任何訴求，眼見社會氛圍低迷：「我是人，都有感覺嘅。」對他而言，遊行是一個方法，還有什麼可以做呢？與其他模友商量後，決定回歸最喜歡的事情——1:6模型。團隊望為香港人打氣，並以個人興趣「見證香港人的無畏無懼，留下歷史印記」。

砌1:6模型首先要蒐集材料，市面有模型塑體（公仔身軀）、手手腳腳及頭部供分開購買，亦有亞洲面孔、歐美面孔等。當然不少得衣服，阿C說有圈內熱心店家生產「香港加油」Tee、黃色雨衣等模型配件，供人為自己的模型換上，他們隨即購入。「其實每一件小配件都要加工，包括件衫仔要弄到『起毛粒』，用石頭細細力磨囉。背包上的灰塵是用乾擦顏料的方法製成。」1:6模型要求像真度，加工時必須細緻。例如模型場景中的鐵馬，本來看起來是「一嚿灰色的膠」，慢慢上色才達到金屬效果。

製作不同裝備 見武力不對等

從製作不同裝備，團隊看到運動的變化，會希望社會不要錯誤標籤抗爭者。阿C認為由此可見不對等的武力使用：「示威者常常被在位者妖魔化，甚至標籤他們為暴徒。我們想展示出來，從他們的裝備可見，手上可能只有一支水或雪糕桶。面對的是大量化學的催淚彈，甚至各式子彈，各樣武器。」近日有淘寶集運商透露，頭盔、口罩、對講機、護甲等不能寄到香港，有出售防毒面具的商店亦曾表示受壓。看看4件抗爭者模型，當中3個戴上模仿N95口罩，上面還印有細小的使用警告。N95口罩主要用以隔離非油顆粒，N系列對上還有R、P級防具。早前北京受霧霾影響、韓國爆發MERS等，當地不少民眾亦佩戴N95口罩保護呼吸系統，較為常見。另外一個模型公仔為記者造型，面部防備與其他不同，阿C解釋，是給它戴上了軍用模型使用的軍事防毒面具配件。他認為記者須記錄現場大小事，經常處於危險：「他們永遠要企最前，催淚彈會中先，全因為了記錄及直播。」

元朗襲擊陰霾不散 害怕公開展示

「整體而言，其實我們沒有分什麼人是什麼造型，只是留意現場的人會穿什麼，順應環境創作出來。」言談間阿C強調不分派別，似乎擔心創作中呈現的符號或引起過度解讀。其憂慮並非首見，運動連日來於主要消息平台連登亦曾有文章以符號學（semiology）概念，呼籲在機場集會「勿穿黑衣」等策略，盡量去符號化。黑衫、豬嘴面罩、 工人頭盔等於公眾、媒體而言，已成為抗爭者的符號。符號的意涵也可以是一番互相爭奪的過程，將這些符號連上暴力並等同，可以是順應官方「止暴制亂」的打壓邏輯，然而，黑衣符號同時亦滋潤了反送中陣營，帶出團結及支援等意義。

模型做出來了，模型迷的習慣是把它帶上街到處抓拍，務求盡收「被看」之效，「經過元朗7‧21白衣人襲擊市民，令我們感到如果帶這些模型出街影相會危險。但有危險都要站出來吧！」製作團隊本月初大致完成作品，也希望帶到街上拍攝，因為「這樣才夠真實」，然而元朗襲擊陰霾不散。加上8月示威活動大多分散各區，團隊一直未能決定將模型公開亮相的地方。直至8‧11發生少女右眼受傷事件，他們難忍悲痛，認為要出多一分力發聲。就在8‧18民陣舉行維園集會，他們決定首度「展出」模型及拍照。

「神奇」香港人 舉傘護公仔

「一開始都有想過如果拎模型出來拍照，會不會被人笑，咁大個人還玩玩具，好『毒』啊。原來大家都好支持，在我們身邊講加油。」阿C當天負責拍照，為令它們看起來「活現」，構圖跟模型須合乎比例，即是他要跪着及趴在地上拍。他坦言拍了兩小時亦不覺得痛，直至拍完雙膝都發紅。當天集會開始不久便下起大雨，阿C憶述當團隊手忙腳亂地收拾作品，集會人士隨即遞上雨傘。「人們說『不要讓公仔弄濕，快點遮住』。」他頓了一頓：「好神奇啊，香港人。」阿C言語間滿有熱情，他認為玩具亦有靈魂：「好多人會覺得這些『玩具』沒有什麼大不了。是的。但做了那麼多年模型，我很明白，一件object（物件）有沒有靈魂，其實要看創作者放了幾多心機，有多想表達此件事呢？」模型雖小，卻散發着信念與堅持。團隊會視乎情况繼續帶模型出來流動展出。本周再次發生因政見不同而襲擊傷人事件，將軍澳3名男女復修「連儂牆」時被斬。阿C坦言心有恐懼，但屬於現場的作品，便在現場見。

（「香港人製造」專頁http://www.facebook.com/MIHK818）

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

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