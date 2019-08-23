孤獨之軀舞動時間流轉

【明報專訊】在舞蹈家眼中，長篇舞蹈原來好像一部電影。香港舞蹈家黎德威2017年自編自舞的長篇舞蹈作品So Low，一個關於生活壓迫中、時間與孤獨個體的舞蹈，重演又相隔了一段時間，到底是增添了厚重還是傷痛，只有舞者的身體知道。

黎德威說最初這個舞蹈的雛形是2013年在城市當代舞蹈團編的一個短篇作品，「20分鐘左右，5個人」，當時他第一次在舞台上用了近5米的木條創作，木條彷彿鐘表的指針，舞蹈家想說關於時間的主題。2017年，黎德威決定再創作這個舞蹈，這次變為長篇獨舞，他也離開了舞團，成為一名自由舞者，作品曾獲邀在德國杜塞爾多夫國際舞蹈博覽會演出，備受好評。「我覺得2013年編得還不到位。到人生某個年紀的時候，你更會想到時間的問題，我個人也比較感興趣看那些時空，或者太空之類的比較物理性的東西，我會在想：時間到底是什麼；我看了一個短短的文章，寫時間是關於我們的情緒。」

上半場較抽象 下半場較個人

So Low沒有具體的劇情，「我把自己擁有的東西全拋出來創作才發現，原來我想到的只有30分鐘，怎麼再去安排另外30分鐘，是有難度的」。這時黎德威再去思考「時間」的定義，他發現個體「我們」就是時間，個體的「身體」就是時間，「時間」從舞者的身體動作中展現。「下半場可能會多說自己的感覺、自己的事情。上半場比較抽象，下半場比較個人。」

黎德威稱長篇舞蹈作品更像一部電影，會涉及到「怎麼安排觀眾投入情緒，如何慢慢開始，說你想說的觀點」，對於創作者來說要懂得分配整個作品的長度，「例如什麼點要轉借位」。城市當代舞蹈團的舞蹈是舞者和編舞家共同參與創作，但完全屬於舞者的創作，黎德威說每年只有一次，約20分鐘，十分珍貴，所以他更會關注舞蹈的時間分配。「無論以前在舞團工作還是看演出，我通常都是看手表，我是看對方怎麼安排時間。比如5分鐘之後舞蹈會轉到某個點，或者這一段需要長一點、需要鋪排一下，可能是10分鐘，再轉一個點。」

屏幕錄像 真假穿插

2017年So Low首演時，舞台上是一條木，4塊投影屏幕。這次重演，不但有新編的舞蹈段落，投影屏幕可能會變成6塊，「因為場地關係可以多一些新的嘗試。屏幕會放錄像、投影和一些live的現場。真假來回穿插，哪一個是真的，這也是我想表現的」。首演時木條長約4米半，「這一次是5米。視覺效果比較好，長一點空間感比較好看，也有重量感」。除了技術的改變，黎德威坦承兩年過去身體的變化有很多，傷痛不會少。「比如你之前放下作品不理，過了一段時間再要跳，身體需要回復過去的狀態。」他現在不是全職舞者，所以沒有每天訓練身體，重排作品的壓力並不算小。「通常開演前2到3個月我要開始鍛煉身體，再跳的時候也許速度不夠，穩定度沒有這麼好。當然令人有點不開心，不過我也接受的，你的身體就是這樣。作品正是在說時間，你在某一個階段，在做一個事情，你會發現更多東西。我現在已經開始打籃球，調整身體。」

黎德威指現在香港舞蹈的發展忽略了舞蹈最基本的東西：舞者的身體。「我個人覺得現在舞蹈圈，香港的發展要找一些新的點子，或表現一些新形象，或者是營造氣氛，好像缺少了最基本的東西，身體，怎麼用回你的身體。現在比較流行的可能是，我就坐着，放點裝置，或放點音樂，配合起來就是藝術。」他認為作為舞者，必須用身體去表達你想說的東西。「我幸運的是曾經在舞團待過，我身體還ok，必須多做一點事情。」從觀眾的角度來看，黎德威稱有時候看舞蹈，當然是想理解裏面的主題，或想說的事情，但有時候「可能不明白這個舞蹈想表達的，但看到身體動的動態，也是一種很難用言語來表達的感受」，也是享受。

So Low

日期：12月6日、7日

地點：香港兆基創意書院多媒體劇場

票價：$200

查詢：bit.ly/2P6BpfL

文：彭月

編輯/蔡曉彤

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