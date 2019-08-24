電競級Notebook都有優惠 大專醒「腦」迎開學

電競級精選：OMEN by HP 15——院校：港大、中大、理大、城大、恆大 不介意性能比Legion Y740差少少，又想慳多幾千元，OMEN by HP 15都算是不錯選擇。同樣擁有第9代i7處理器、NVIDIA GeForce GTX1660Ti顯示卡等；$12,000有找，是中級電競機的抵玩之選。 原價：$17,998（256GB SSD版） 開學價：$11,990（256GB SSD版）（品牌提供）

電競級精選：Lenovo Legion Y740——院校：港大、中大、理大、城大、公大、恆大、職業訓練局 Legion Y740（15.6吋版）可算是相對廉宜的高級電競Notebook，擁有第9代i7處理器、32GB RAM、512GB SSD、高效能的NVIDIA GeForce RTX2070顯示卡等高規格，以$15,799的售價來說相當不俗。 原價：$23,313 開學價：$15,799（品牌提供）

輕薄NoteBook精選：Microsoft Surface Pro 6——院校：浸大、理大、恆大、職業訓練局 平板兼電腦合一的Microsoft Surface Pro，於4間院校都有Back to school優惠，最熱門的當然是i5版本的Surface Pro 6，比市價便宜千多元，還附送VGA Adapter、保護貼及Cover，惟Keyboard需另加約$700購買。 原價：$7888 開學價：$5998（品牌提供）

輕薄NoteBook精選：Samsung Notebook 9 Always——院校：城大 用上韓風設計、重量只有1kg，加上有20小時的連續使用時間，都是此機的吸引之處。可惜只有城大學生及教職員受惠，其他院校生只能望「機」興嘆。原價：$10,680（i5版本） 開學價：$7780（i5版本）（品牌提供）

輕薄NoteBook精選：Asus ZenBook 14——院校：城大、公大 僅重1.09kg的Asus Zenbook 14可說是輕薄之選，內置14吋屏幕、i5處理器、8GB RAM及512GB ROM，比起其他同級的Notebook輕巧得多；不過售價也相對貴一點，最便宜都要$7998起。原價：$11,498（i5版本） 開學價：$7998（i5版本）（品牌提供）

輕薄NoteBook精選：Dell Inspiron 13 5000 Series——院校：港大、城大、職業訓練局 金屬機身纖薄，僅重1.24kg，更內置i5處理器，性能都算不錯。優惠價約$6000，是輕巧得來又算便宜之選。 原價：$8498 開學價：$6099（品牌提供）

抵買NoteBook精選：Lenovo IdeaPad S145——院校：中大、港大、理大、城大、公大、恆大、職業訓練局 論到「平霸」，機價不足$3000的S145是首選，而且大部分大專院校都有優惠。只是15.6吋屏幕的機身較大較笨重，適合不介意外形，而且主要放在家中使用的用家。 原價：$4876 開學價：$2999（品牌提供）

抵買NoteBook精選：Samsung Notebook Flash——院校：城大 雖然性能一般，而且只有128GB SSD，但對於只需要打assignment、做文字功課的學生絕對夠用；加上韓風設計，拎出街絕不失禮。 原價：$5180 開學價：$3380（品牌提供）

【明報專訊】今年各大專院校的Back to School購買Notebook、平板優惠又來了。除了以往一直主打的便宜、輕薄型電腦和Macbook等選擇外，今年連「電競級」Notebook也加入優惠行列，大都比坊間正價便宜一截。不過，各院校的優惠多而散亂，用家選擇並不容易，今次「e潮」特別為用家精挑細選，從不同機種及院校來分類，好讓大家更易選購。

●Apple精選

在Back to School優惠中，以Apple電腦的人氣最高，而由Apple授權的供應商Senco-Masslink，亦在多間大專院校提供優惠，產品包括早前新一系列的MacBook Pro及MacBook Air。

MacBook Pro／MacBook Air

院校：港大、浸大、中大、東華學院

抵買之選，一定是最新版MacBook Air，用上最新屏幕及處理器，只需要$7748（雙核心128GB版）便可入手。若想追求更高性能，可以考慮選購MacBook Pro（13吋四核心128GB版），最便宜只需$9358。兩者都比Apple的教育優惠價低外，更有大量贈品附送。

除了MacBook之外，買iPad都有優惠，最便宜的iPad第5代只需$2328，iPad Pro 12.9吋則由$7299起。購買iPad會附送玻璃保護貼，又比Apple官方教育商店便宜，亦是不錯的選擇。

●抵買NoteBook精選

如果想搵便宜的NoteBook，毋須強大性能，只為應付文書之用，亦有不少型號值得用家考慮。

●輕薄NoteBook精選

若電腦需要經常跟身，機身既要輕薄又要有不錯性能，外形也要夠吸引，其實Samsung、Asus、Dell及Microsoft都有不錯選擇。

●電競級精選

做完功課，想打機調劑一下，當然要購買一部高效能的「電競類」Notebook，而幾間院校都有不同選擇。

查詢：

Apple：www.apple.com/hk-zh-hiEd/shop

Senco-Masslink：www.eduoffer.com/eshop

各校優惠一覽：www.hknotebook.com

文：JJ

編輯：陳淑安

電郵：etrend@mingpao.com