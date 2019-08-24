e新品：Note10+ 直逼4K 6.8吋巨屏 化身遙控拍攝大師

用盡機面——雖然Note10+的屏幕增至6.8吋，但由於屏幕使用超窄邊框設計，所以機體都不算太大部，然而女士們要單手操作還是有一定難度。（品牌提供）

【明報專訊】提到韓國手機，相信大家都一定對Note系列記憶尤深，由最初備受萬千寵愛，及後因電池問題而嚇壞用家，但隨廠方不停加強功能，吸引力再次提升。最新推出的Note10系列，更分別推出6.3及6.8吋屏幕兩種型號；配合全新S Pen的手勢功能，無論是娛樂或工作上都更加得心應手。

作為Samsung Galaxy Note系列的新機，廠方發布了Note10（6.3吋FHD+ Dynamic 2280×1080像素AMOLED屏幕）及Note10+（6.8吋Quad HD+ Dynamic 3040×1440像素AMOLED屏幕）兩個版本，相比起6.3吋屏幕的Note9，多了一個更大屏幕給用家選擇。如果只是屏幕加大，吸引力未必太高，但Note10+不但屏幕解像度直逼4K，還會提供12GB RAM及最高512GB ROM（Note10為8GB RAM及256GB ROM），電量亦達到4300mAh，相比Note10的3500mAh，無論是效能穩定性及使用時間都提高不少。

S Pen筆記 MS Word都讀到

Note系列當然不能缺少S Pen。今次除了優化電量，用家可使用長達10小時之外，更特別加入不同功能。過往用家只能在專用App內記下手寫筆記，新功能可將字體變成圖案並植入Microsoft Word等文書軟件之內，更方便用家分享內容。此外，S Pen亦首次加入動作感應器，用家除了可像上一代般，在影相時當成快門遙控器外，亦可運用更多手勢功能，如拍攝時按住S Pen按鍵做出向上或向下劃的手勢，便可更改前後鏡頭，向左或右劃更改拍攝模式，順時針或逆時針打圈控制變焦等。就算將手機安裝到自拍神棍上伸長，都可用S Pen操作大部分功能。

鏡頭方面，兩款型號配置相若，屏幕上方設有強化夜攝能力的1000萬像素自拍鏡，機背則分別設有1600萬像素超廣角鏡頭、1200萬像素廣角鏡頭、1200萬像素遠攝鏡頭，而Note10+的機背鏡頭旁邊除了有補光燈之外，亦設DepthVision景深鏡頭，可即時測量拍攝物件大小。影片拍攝的能力亦提高了，除了設有影片散景功能以幫助用家拍攝出更具電影感的影片之外，更設有焦點收音功能（Zoom-In Mic），能放大片中的部分音頻，減少其他雜聲的影響。為了更方便Vlogger，亦內置影片編輯器，可編輯多條影片、置入轉場或字幕、更改速度等基本功能，亦可透過S Pen加入文字或插圖，製作成更加個人化的影片。

售價：

$6998（Note10）

$7998（Note10+ 256GB ROM版本）

$8998（Note10+ 512GB ROM版本）

查詢：3698 4698

文：勞耀全