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專家心水拍品反映新一代品味
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專家心水拍品反映新一代品味
文章日期：2019年08月24日
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Eight works: Untitled（Painted Cardboard Boxes）——規格：壓克力、粉筆、紙箱及帆布等 成交價：42,500英鎊（約40多萬港元，2019年倫敦春拍） 特色：作者Henry Taylor是非裔美國藝術家，此作有不少黑人面孔，關注種族問題（富藝斯提供）
百達翡麗，型號1579——規格：18K玫瑰金腕表 成交價：212.5萬港元（2019年香港春拍） 特色：1949年製作，造工精細配計時功能，附表盒和證書，極罕有（富藝斯提供）
紫鋰輝石配坦桑石耳環一對——規格：紫鋰輝石 共重約51.90卡 成交價：118,750港元（2017年香港秋拍） 特色：色彩斑斕的耳環令不少年輕藏家雙眼發亮（富藝斯提供）
彩粉紅鑽配彩藍鑽戒指——規格：0.58卡VS2彩粉紅鑽及0.42卡VVS2彩藍鑽 成交價：62.5萬港元（2018年香港春拍） 特色：追求奢華但又想低調的藏家，這鑽戒正合要求（富藝斯提供）
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【明報專訊】3名專家介紹了一些心水拍品，某程度上也反映年輕藏家的品味。
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