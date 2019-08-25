通識導賞：前警司之你問我答 解決香港問題無贏輸？

何明新（右一）跟企圖自殺者談判溝通，他在一九八四至二○○四年服務警察談判組，工作之一是協調示威遊行。（商務印書館（香港）提供）

昔日雜誌封面見警察以警棍打人，今日警隊被批評使用過度武力，何明新認為六七暴動之後，「社會一直進步，警察用的武力低了很多，當時警棍有鉛，一棍會打死人」。（商務印書館（香港）提供）

【明報專訊】「你們今天大個仔喇﹗正式成為皇家香港警察，出到去就不同在學堂了，要為自己所做的一切負責。」一九七七年從黃竹坑警察訓練學校畢業，何明新寫下臨別學堂當天，沙展對他們說的話，文章收錄在新書《警事調查檔案——警察指揮官手記》裏。

四十二年後的香港，警察在社會運動中的執法表現正是社會焦點，退休五年的前高級警司何sir稱不欲多評論現况，認為事情未完，不宜判斷。

然而鑑古知今，我們嘗試與何sir比較書中歷史與現在，學學連登的熱門帖，來個「你問我答」，了解擁有三十八年資歷的警察視角。

六七暴動 開先例放大警權？

從六七暴動紀錄片《消失的檔案》說起，何sir寫了一座「消失的警署」的歷史，亦即銅鑼灣警署，該警署當年是策劃攻打左派基地北角僑冠大廈的核心地方，「據說當時工會人士曾滲透到警署內經營食堂」。

關於政府及警察應對衝突的手法，討論多有將六七暴動與今次運動比較，警政學者何家騏月中撰文〈50年前後：兩次「風潮」，兩個政府的應對〉，提及港英政府當時緊急通過的法例，加大了警方的執法權，現在被捕人士就被遺留至今《公安條例》中「非法集結」及「暴動」等罪控告，大律師吳靄儀曾在探討暴動法的文章批評該法「嚴重落後」，令集會自由的保障成疑，造成白色恐怖。

問到今昔警察執法之別，何明新認為「其實無甚不同，大家同樣是執法，分別在當時政治性明顯些」。至於有學者形容當年的檢控手法是「寧枉無縱」，城大教授葉健民曾舉例，與爆炸品相關的判刑中，有些是因為與藏械人士同行罪成，平均刑期接近三年。何明新不同意警方拘捕的態度是「寧枉無縱」，「那是政府與民間之間的問題，警察只是執行者。法庭是判有罪的，警察根據法律辦事，而法庭都覺得警察做得對。如果你覺得警察不對，就修改法例」。

權力過大？「警察無選擇」

港英政府祭出緊急法令，是否賦予警察過大的權力？「警察沒有選擇，政府要改，警察就要執行，他們沒參與法律修改，這是保安局的問題，當時是保安司，現在是保安局長的問題，與警察無關。」

監警制度、獨立調查應學ICAC？

被稱為「二號差館」的舊灣仔警署，舊日因該區是黑幫堂口必爭之地，造就不少財雄勢大的「華探長」發迹，促使廉署成立的反貪污總警司葛柏浪潮，亦有前灣仔警司韓德指正有華人警司為得到灣仔「油水位」，以二萬五千元賄賂葛柏。

今日爭取成立獨立調查委員會的民間聲音，多用ICAC為例，提出當監警制度不被信任，應交由獨立組織調查警方涉濫權的問題。何sir同樣指出已有既定機制，「我們有法庭、有投訴警察的機制，除非取消交給警察做，就是倒退。」他說「監警會等於另一個ICAC」，但廉署擁有調查、逮捕等執法權，監警會如何相比？「那有需要就加強監警會權力。」

不過他認為「整件事淡化後，由獨立調查委員會去看看整件事的來龍去脈」，「但不是追究任何人的責任，例如由不同的本地和外國專業人士去釐定武力使用的標準」。

民怨沸騰 改革挽救警民關係？

回憶七、八十年代，「警民關係和警察同事間的關係都特別好」，書中寫鏞記會「預留一些特別肥美的鵝頭給同事」。由六七暴動到反貪風暴，ICAC成立到今天，他怎麼看警民關係的變化？

在他眼中，警民關係「一向非常好」。「六七暴動時左派其實是憎政府，當時若是左派的人，做不到政府工，社會各方面的機會低了。後來我訪問了一些左仔，他說明白大家都是香港人，之後就不搞便裝警察、宿舍，選著軍裝、有接觸的警察來襲擊。」

廉署是為了平息民怨而成立，政府今天都可仿效？他不盡同意，「反貪捉葛柏，普通市民不會理會，是學生出來、社會比較上層的人發現問題，不是草根階層或出面搵食的人理到」。而據廉署官方歷史，市民對公共機構的貪污敢怒不敢言，至葛柏案「民怨升達沸點」，葛柏潛逃引致學生在維園集會抗議，「集會獲數以千計的群眾響應」。港督麥理浩宣布：「我認為有需要成立一個嶄新的機構，由德高望重的人員領導，以全力打擊貪污，並且挽回公眾的信心。」

何sir則認為廉署成立關鍵是「港督不想英國倫敦政府干涉」，而非回應社會，「民間當時的聲音不是很大，港英政府點會回應社會，只是想繼續管治香港。六七後政治上更強壓，只在民生上給你糖吃，讓你不要出聲。」這一套，今日政府是否想模仿？能否模仿？「我不知道，社會和人都已不同了。」那麼今天民怨是否更廣泛，連街坊都罵警察？「中段評論所有事都不公道，有一個街坊說警察執法不公，是不是全部街坊？」說警察濫權，「個別事件從來都有，我做了三十八年，久不久就有，為什麼？警察是從社會上請人的，沒可能請晒不會犯法的人回來，有機會做錯事」。若是過度使用武力？「交給法庭吧。」

和平遊行 警方與搞手有冇得傾？

在何明新加入警隊前夕的一九七五年，警察談判組（Police Negotiation Cadre, PNC）成立，始創時由一班志願的外籍督察級人員組成，針對劫機事件，直至一九七九年七月中環發生挾持人質事件，PNC成員成功勸服持槍者投降，該組自始迅速發展。

九十年代 談判組聯絡集會搞手

何明新八十年代起服務談判組二十年，說最重要是「求同存異」，他曾處理過遊行示威，「我們明白遊行示威是權利，由我們這代開始，八九民運慢慢到回歸時期，英國人不理，交由我們接手」。他們開始聯絡集會搞手，「九十年代很多遊行示威是用談判組去幫手，跟對方事前傾好」，在大館受訪，他說「李柱銘、司徒華、劉千石都來過了。即使幾唔啱都好，華叔都好，最後上來傾，都會互相同意很多事」。六七十年代，「我們初初做警察時，不准搞遊行，一搞政治部就去你屋企拉你，遊行那天會去你屋企門口封住你，總之邊個遊行拉邊個」。後來他們與投訴遊行的商戶協調，有商店甚至當天在門口多放樽裝水來賣。

「大前提不要犯法，不用武力，一用就冇得傾。」但現時和平遊行都被警方反對？「大家停一停諗一諗囉。現在不是最壞，只是過渡，以前都試過很差的社會氣氛，中英談判時，回歸前人人失信心，都是這樣。」他以談判組格言Who cares wins說「解決問題沒有贏輸」，又說希望為政者與各方人士「坐下慢慢來傾」。

捲政治事件 警察成磨心？

說回當初加入警察，何sir記得中學老師都勸班上學生不要加入警隊和政府：「因為當差貪污，政府好腐敗」，但他不忿，「我們幾個覺得阿sir有冇搞錯，只說不好，有沒有解決方法？讀完書就移民，我們沒能力，也覺得沒有義氣。十多歲冇有怕，將來香港是我們的，便入去試試，多人貪污就改善，至少自己不貪污。有權力就改到，不讓差館播跑馬，不准賭錢。」六七暴動後的一九六九年，香港警察獲冠以「皇家」名銜，至一九九七年摘下，何sir說：「回歸前是為殖民政府打工，回歸後是服務市民，就是最大的分野。」

穿上制服就要執法

警政學者提議當下要政治問題，政治解決。如果有同袍訴苦做了擋箭牌，何sir說：「不理共產黨還是國民黨，我都是執法。」他說警察工作從來是磨心，跟其他打工仔一樣，「無辦法，你選擇了這份職業，就要承受。你可放工自己諗下，我是不是很慘，應不應該這樣做，但一穿上制服，就沒有選擇」。他曾守九龍東交通部，「有議員投訴垃圾車滴汁弄污馬路」，同事到場執法被罵，「我說第一，告一次罰四百五十蚊，他真的好慘；第二，你某程度是被部門利用你執法，但沒辦法，有法律就要執法；第三，鬧你是鬧你膊頭的身分，你落了更就不鬧你了，他只是鬧你的警察軀殼，不是鬧你個人」。在高位的當權者會否把警察當棋子？他怎樣想警察的角色？「我沒做過高位不知道。總之挑戰法律，警察就要執法。我們常說依法治港，法律改了就不會做。」

文 // 曾曉玲

圖 // 商務印書館（香港）提供

編輯 // 王翠麗

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