洪盛興 奇偉景色作良伴 「宅男」遊世界 八征極地超馬

多愁善感——Kilias的中學時期，一看就感到一臉愁緒，但也隱隱透着倔強。升讀大學後，他開始實踐「千里之行，始於足下」。（受訪者提供）

大將之風——平時是怕醜仔，但穿上西裝，結上領帶，Kilias（左）卻可揮灑自如，分享工作經驗和理財心得。（受訪者提供）

夢想成真——Kilias說跑南極洲是個夢，小時候看紀錄片已夢想去這個全球最寒冷的地方。Kilias說：「南極洲無原住民，若真的要找，相信就是企鵝。牠們是這裏的街坊，來觀看賽事。」（受訪者提供）

【明報專訊】所謂宅男，廣義有兩種，一是毒男兼社交障礙類，二是電競漫畫和鍵盤戰士類。《非常宅男-跑超馬遊世界》一書的作者洪盛興（Kilias）是第一類，既是怕醜仔又不擅社交，兼曾患抑鬱症。正因如此，他選擇「出走宅男」這條路，逼自己孤單的宅在山中；過去20年，他旅遊了120個地方，跑了8次極地250公里超馬，南極去北極去，南美洲去非洲也去。他是宅男旅行家，以跑超馬作為旅行方式，既安全又有夜宿點和水站，享受世界懾人大自然景色之餘，亦開拓世界視野。

洪盛興（Kilias）自小就是怕醜仔、怕事男。給男孩搶玩具，給人言語欺凌，他都只是默不作聲。「我還記得，小時候小朋友爬上石屎斜坡，我不敢爬上去，在下面看，細個的我，又瘦又細粒，運動也差……」非常宅男Kilias回憶說。這麼多年後，他已晉升為公司的執行理財策劃師及分行經理，經常演講及義務培訓同事，頗有大將之風，但脫下剪裁漂亮的西裝，面對記者，他還是要熱身，才能悠然對話，訴說20年來旅途上的百感交集和不可思議。

肯尼亞遇劫 大喝揮拳退賊

但先問讀者一個問題，如像Kilias這樣的奀仔一人去肯尼亞旅行，路上遇上3個黑人惡形惡相「問攞」（即係搶）20美元，你猜會怎樣？大概是好漢不吃眼前虧，奉上美金，反正才160港元？

但旅行的不可思議之處，不僅是奇偉山川，原來更是一個不可思議的自己。他從小沉默寡言，內向不擅與人溝通，卻超愛看風土人情及世界大自然的紀錄片，自小就定下了遊歷世界的人生目標。1998年他大學畢業，定下肯尼亞1個月之旅，要去看非洲大草原，要去感受原始和野性的力量，但在這旅途上他遇過騙子，遇過偷竊，都只得一個人面對，累積了一團火……在非洲1個月，宅男也由子薑變成辣薑，當3個男黑人圍上來時，他成肚火，大聲呼喝3人走開兼揮拳以待，嚇得三賊落慌而逃。

這麼勇，難到Kilias「食過夜粥」？他露出輕鬆的笑容：「最近聽朋友講得最多的，就是香港這時勢不如大家去習武。我在中學學過跆拳道和詠春，後來也學太極。」Kilias說自己沒刻意習武來打架，但有刻意運動保持體能。

肯尼亞以後，他回港進入新工作，感到自己的人生好像不同了，走在街上，感到以前眼睛看人會不知所措，現在的眼睛能直望世界！「正因為天生宅男，我又曾患了5年抑鬱症，是中學畢業後讀大學那段時間，從『死過翻生』的生命裏，我決定逼自己走出去，也逼自己去做管理層的工作。」希望以滿滿的旅行和開會、講座，讓自己從孤獨走出來。

Kilias說：「南美洲是我最喜歡的地方，冰川、瀑布、山巒起伏，宏偉而懾人，現在還欠French Guiana（法屬圭亞那）和Suriname（蘇利南，兩者均處南美洲北部）兩個地方， 我就遊遍南美洲了，未來我計劃會去這兩處……」他笑說，自己有點集郵心態！

過去7年，他完成了8個極地超馬，包括智利的阿塔卡馬沙漠、撒哈拉沙漠、戈壁沙漠及南極洲（The last Desert）等，每個賽事也約分7天完成250公里，大會提供水站和營幕。參賽者則自己背食物和裝備。

「酷愛旅行的我，視超馬為一種支援的徒步旅行，每天只要在限時內完成賽事，前進的節奏自己控制；若不是比賽，有些地方平時也沒交通工具可抵達，現在好了，有了超馬賽事，我可以在又安全又有食水，兼有夜宿帳篷的環境下，踏上征途。」這種旅行方式不會太辛苦嗎？旅行前還要瘋狂健身、練習腳程和肌肉訓練；最難捱是否旅途上總吃脫水食物？Kilias卻笑說：「零shopping！」

「享受的其實是……過程，當你了解自己的身體，了解自己的能力，本來要放棄的旅程，卻又變得在你掌握之內。我曾試過第3天就傷膝蓋，以為要跟大會講退出，怎料我嘗試在下坡時倒後行，幾天夾埋倒行也有100公里，最後完成賽事， 那種快樂不可言喻。當然，完成旅程後，捧着一杯熱茶又或熱湯，也很enjoy啊！」讀者應該也曾有類似感覺，就像雨天避雨躲進快餐店喝一杯熱朱古力，或是打完激烈球賽後喝一罐汽水。

首次跑馬拉松 選智利沙漠

怕醜仔的人生倒充滿冒險。第一次參加馬拉松，Kilias就直接參加「極地長征」主辦的智利阿塔卡馬沙漠超馬，阿塔卡馬沙漠以乾涸聞名，美國太空總署也把火星探測車放在這裏。

Kilias平日熱愛攝影和行山，也因為宅，他人生首次拍拖是32歲，拍了半年便失戀，他說很痛，才嘗到愛情練習生的滋味；但人生首次極地超馬，他嘗到的卻是甜的滋味。「早上的阿塔卡馬沙漠氣溫接近0℃，跑手都圍着火堆取暖，相當有氣氛，呼吸清冷新鮮空氣感到很愉快。賽事每天8時開始。第一天的我，上午邊跑邊拍照，花了一個上午才完成一半路程，下午時間就變得很緊張；由於上午飲水比預期少，下午在水站我就盛少一點水，以為這樣可減輕負重。」怎料，下午的阿塔卡馬沙漠氣溫竟是40℃，萬里無雲，他才知道水不夠喝：「唯有每次只喝一小口，口渴到極點，撐到去檢查站，工作人員立即用水噴我的帽子，很涼快啊，但不夠10分鐘，帽子已曬乾。」第一天賽程要走上42.6公里，他花了8小時，感到無限享受，既享受過程，也享受大漠風光。

第二天，他感受阿塔卡馬沙漠的大自然威力：「早上要澗水度過6、7條溪流，又要從過百米高陡峭沙丘急速滑下，過了所有小河後，我刷乾雙腳，換上乾爽的襪子，着上濕鞋繼續前進，這裏被稱為世界最乾旱的沙漠，真的是名不虛傳，我那對濕漉漉的鞋，走不到兩小時，完全乾透。」

母親離世出走南美 不讓人生留憾

Kilias說，他的害羞主要是天生的。「但我自小也沒感到父親的角色，他在家裏也是不出聲。我有5個姊姊，我排行最細，好像擺明我來這個世界是為了父母想追一個仔，但我沒有問過。父親在我小學時去世，我記得母親為了養家，有段時間做兩份酒樓工和洗碗，好辛苦！」2003年母親去世，他到南極洲和南美洲的旅行，帶給他百感交集和思考的沉澱。

「我的人生最大的轉捩點，絕對是中四返教會，人生有了信仰和方向，放下少年迷惘；另一次則是大學時我患了抑鬱症而不自知，還有過自殺的念頭，就是這個時候教會的牧師建議我去看醫生，我才開始接受治療。原本浪漫和燦爛的大學生活，我都在孤獨中度過。但旅行，卻為我帶來一次又一次的生活動力。」

2003年他本已計劃好到南極和南美洲旅行，但母親患了癌病，他把訂好的機票和南極船票取消，到年尾母親就走了，姊姊們卻說，你踏上原本計劃的旅途，放空自己吧！「那次，我一邊旅行，一邊整理自己的內心。我在上一次旅行時每天早上做運動，曾想過回香港以後陪伴母親晨運，但卻沒有做到，我提醒自己以後要做的事情就要做，不要等。」獨處時，所有的人生遺憾都浮現，當他安靜地走在南美洲奇偉的山脈時，他決定懷着對母親的思念，實踐人生新一頁。「那次旅行回來後，果真是我事業起飛的時間，我感到要捉緊時間，人生不要浪費。」

20年過去，「非常宅男」變成「出走宅男」，雖然仍有點害羞，但已無懼面對。「旅行對我而言是必需品，我喜歡透過旅行向外和向內探索人生，為生活和生命注入新元素和動力。」

■給香港的話

「山窮水盡疑無路？看不見出路，未必真的沒出路。即使沒出路，不要忘記，路，是人行出來的。在艱難時刻，考慮的不是能不能夠，而是應不應該。竭盡全力未必會成功，但會讓人無憾。」

■Profile

洪盛興（Kilias）

70後，香港城市大學東亞研究系（已易名「東亞與東南亞研究」）畢業，理財策劃師、旅行家及極地超馬跑手。以「非常宅男」自稱，曾患抑鬱症。大學時代起，20年間旅遊了120個地方，刻意選擇第三世界地區。2013年開始將跑極地超馬融入旅行中，至今完成智利阿塔卡馬沙漠超馬、約旦沙漠超馬、南極洲超馬及厄瓜多爾火山超馬等8次極地250公里超馬，是第2個完成「極地長征」4大沙漠賽事的香港人。他將經歷寫成《非常宅男-跑超馬遊世界》，版稅收入全數捐給「基督教正生書院」和「幸福傳聲基金會」。平時熱愛攝影和行山。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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