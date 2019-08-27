後記：旅行奇遇——16元住旅館 枱布當被子

【明報專訊】Kilias早年旅行時，都是自顧自的旅行，沒有在旅途上結識朋友的膽量。「我是要等旅遊多年後，才敢離開我的舒適區，夠膽認識新朋友。」

生命或許很公平，這方面失去了一些，另一方面又會賺回來。因為一個人旅行，Kilias行程自由，變化自決，有過許多奇奇怪怪的經驗。「我住過兩蚊美金的旅館！」即16蚊港紙？是否共用浴室宿舍呢？「宿舍？浴室？哪有啊！那次我扺達肯尼亞的Nairobi（首都內羅畢），去問一家旅遊公司有無住宿：『有啊，兩蚊美金一晚！』原來就在這天台上，搭了帳幕，我走進去看，已擠了很多背包客，我說我睡營外好了，但好凍呀，請問有無被？『有呀！』送來的被子，卻是一塊枱布。」

毒男一個旅行，也有很多觀察和反思。「香港人很愛旅行，極地超馬都有港人蹤影；港人旅行時，港人的缺點往往也是我們的優點，箇中可能沒有對和錯，好像港人講究效率和功能，很多人跑完超馬立即飛走趕返工，不似得其他國家的人會去當地旅行，亦有部分港人總帶着自己的角度看當地人的生活，但香港人的好處，也就是捱得、適應力強，必要時很有效率，我想，某程度上這也是獅子山精神。」