公證行 撐起香港金漆招牌

模擬孩童咬合——Intertek不用一般法例標準測試的鋼牙，而是自製小朋友假牙，可提升孩童咬東西的像真度，以評估玩具被咬破的風險。（楊柏賢攝）

多個步驟——LED燈具實驗室另一法寶是積分球（圖上），用作量度整體能源效益。燈具及燈泡在積分球內測試完畢後，工程師就會在電腦查看光譜數據（圖下）及鑑定其能源效益級別。（楊柏賢攝）

實驗室——Intertek專門檢測LED燈具及燈泡的實驗室有很多儀器及房間，測試範圍包括能源效益、顯色指數、光度衰減速度等等。圖中有鏡的黑房就用來分辨燈泡屬指向性還是非指向性。（楊柏賢攝）

【明報專訊】很多人以為公證行就只是幫忙查查天花滲水、驗驗新屋。其實，這個職責需要堅守「公正」的行業，服務範圍遠比大家想像中的多。

公證行作為第三方角色，除了上述兩項工作，也會助產品取得相關認證，順利外銷；一旦出現貿易糾紛，它也是重要的證人。另外，大家在超級市場購買的日用品，或也曾經由它點算；身上的衣服手表，也可能曾被它檢測。消費者未必察覺公證行的存在，但我們每日的生活都可能跟它緊緊相連，環環相扣。

香港製造業在1950年代開始起飛，1970年代更踏入全盛期，製衣、塑膠、電子、鐘表等工廠遍地開花。那時香港已是聞名海外的自由港，不少外國品牌因而相中香港，把生產線遷過來，然後再把產品出口回國。為了可以合法銷售，產品必須符合當地法例要求的安全標準，有不少國家更指定需要第三方機構檢測及認證產品的質素。提供檢測服務類型的公證行就在這個環境下應運而生了。

角色中立 檢驗產品發認可報告

公證行以不牽涉利益衝突的中立角色檢驗產品並發出認可報告。「生產商及買家不認識，我就像坐在中間幫他們驗貨，看看出品是否合乎買家要求、國際或當地標準等等，再發證書。」天祥公證行（Intertek）風險評估與管理亞太區副總裁陳紹昌（Nelson）說道。

Nelson在訪問開首時跟記者笑說：「你現在坐的櫈、穿的衣服、戴的耳環和手表，全部都經過我們做檢測認證。」

Intertek是英國上市公司，在香港製造業高峰的1970年代成立天祥公證行（Intertek香港），是得到香港認可處認可的實驗所。香港公司最初只有3名全職員工，40年後的今天，香港總部的發展規模已有超過20萬呎的測試空間，擁有逾千名員工，並每天做數以千計的實驗，產品類型包括玩具、紡織品、電子產品、燈具、食品、家電、能源、微生物等等，幾乎想得出的檢測項目都可辦到，例如羽絨褸的漏絨情况、水晶球擺設內的水所含的防腐劑有否超標、玩具車撞毁時會否有零件跌出來等等都可測試。

「消費者看不到我們，但我們見證很多生意買賣。」Nelson說。Intertek檢測範圍主要是安全、質量及性能。工程師會依客戶提供的產品規格及出口地的法例要求去做相應測試，並由主管核實結果，最後完成測試報告。消費者手上的產品，單在一間公證行，已有很多人「掂」過。

自訂嚴謹檢測標準 比法規要求高

Intertek是公證行的老行尊，產品的閱歷甚廣，因而更意識到「真正的安全」（essential safety）的重要。Nelson進一步解釋，一般而言，國家法例的安全標準屬基本程度，與他們心目中「真正的安全」有距離。因此，Intertek自行研發多種更嚴謹的檢測工具和標準，更發展自己的認證及驗證計劃，目的是在符合法規要求外，給客戶提供一個比較高的安全及質量認可標準。舉玩具測試為例，他們尋求醫生的專業建議後，自行設計人工肺並連接至嬰兒模型，人工肺可實時反映測試的產品（如棉被、雨衣、塑膠玩具等）在覆蓋嬰兒模型的口和鼻時，會否出現窒息危機；另外又製造小朋友假牙，取代一般用來測試國家標準的鋼牙，提升孩童咬東西的像真度，以評估玩具被咬破的風險。

Nelson補充，多年來與客戶溝通的經驗，他們發現產品認證以外，客戶還需要營商建議，因此也提供供應鏈管理服務。「例如有個美國客本身是賣衫，但想開玩具線，又毫無經驗，我們會推薦好的原料、工廠、適合的出口國家，又幫手做風險管理。產品銷售後收到投訴，我們也會協助調查問題。」

記者：黃嘉希

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com