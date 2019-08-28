新品推介：防敏電鬚刨 全方位呵護面部

【明報專訊】男士們每日都為剃鬚而煩惱，尤其是有皮膚敏感的男士最為困擾，因為隨時剃完鬚之後，令到面部皮膚又紅又腫，雖然這種敏感情况過一段時間便會消去，但始終刺激面部肌膚。最近便有家電生產商研發防敏感電鬚刨，廠方聲稱具獨特防敏微珠保護環及全導向輪廓感應科技，以減低剃鬚時對面部皮膚的摩擦及刺激，減低出現皮膚敏感的問題。

刀頭外環增順滑度 減皮膚摩擦

這款防敏感電鬚刨由Philips生產，型號為7000系列，根據廠方解釋，在剃鬚時引致敏感的其中一個原因，是刀片在面部的重複摩擦下引致的刺激反應，甚至有可能造成微小傷口，而新系列在刀頭外環的藍色塗層密佈數千粒微珠粒子，令剃鬚時更流暢順滑，同時亦能減低重複摩擦對皮膚的影響。加上鬚刨設有全導向輪廓感應科技，刀頭能緊貼輪廓曲線，減少因擠壓面部而對皮膚造成壓力，有助減少皮膚紅腫的問題。

為加強刀片的剃刮能力，電鬚刨亦會配置GentlePrecision切剃系統，不會因鬍渣太長而造成拉扯，另外，內置的鬍鬚密度智能感應器能每秒偵測鬍鬚密度15次，根據偵測結果自動調節至最佳剃鬚效能，輕鬆乾淨剃去長鬍鬚，避免剃鬚時出現拉扯感，進一步減少致敏風險。7000系列與上一代一樣，同樣支援SmartClean自動清潔充電座，用家可以一邊充電，一邊自動清洗刀頭，為男士們節省不少寳貴時間。

除了在硬件上減少過敏之外，廠方亦特別在這一系列開發手機專用程式GroomTribe，用家可透過無線網絡連接手機，之後只需在專用程式輸入相關的皮膚問題，配合電鬚刨內置的感應器，便可分析及建議調整使用習慣。此外，亦能追蹤並記錄皮膚狀况，為用家提供剃鬚設定和護理建議。

售價：$1698起

查詢：2619 9663

文：勞耀全