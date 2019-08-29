Ville——結合優雅與街頭風尚的Ville，是近期不少時裝人的心頭好。這個弧形開口的手袋，線條簡約大方，袋身印有品牌logo並採用多種鮮艷的顏色如粉藍、粉紅、鮮黃等，令原本的成熟外形變得調皮可愛。（品牌提供）