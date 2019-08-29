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文章日期：2019年08月29日

【明報專訊】巴黎世家一直是It Bag界的佼佼者，乃Demna Gvasalia入主品牌後的重要功績。將各種創意十足的元素注入設計中。袋款既有前衞幽默，也有優雅型格。

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