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創意總監扭乾坤 重塑巴黎時代感
經典圖鑑
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文章日期：2019年08月29日
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City Bag——自2000年推出至今將近廿年，由於外形細節有如biker jacket，所以又被稱為Motorcycle bag。現在仍然是品牌的王牌袋款，多得Demna Gvasalia將袋款保留並一直推出多個變奏版。（品牌提供）
Bazar Shopper——Denma Gvasalia於2017春夏季推出這款高級版紅白藍Bazar Shopper，旋即成為潮人眼中的It bag。2019年Bazar Shopper以低調的全黑風格面世，矢志俘虜OL心。（品牌提供）
Ville——結合優雅與街頭風尚的Ville，是近期不少時裝人的心頭好。這個弧形開口的手袋，線條簡約大方，袋身印有品牌logo並採用多種鮮艷的顏色如粉藍、粉紅、鮮黃等，令原本的成熟外形變得調皮可愛。（品牌提供）
Triangle Duffle bag——少有的倒三角形手袋，顛覆傳統的設計正合新一代粉絲的脾胃。以小牛皮製造，配以銀色金屬搭扣，展現精湛的製袋工藝。（品牌提供）
Sharp Satchel bag——金屬孖B logo成為袋款標誌，風琴設計令手袋容量充足，可側孭、斜孭或手提，是既實用又優雅的袋款。（品牌提供）
Monogram Shift bag——光澤的提花尼龍飾上品牌monogram，加上細緻皮邊與金屬孖B logo。原本跟Sharp Satchel一樣經典優雅，但斜擺外形設計卻予人超現實及「玩嘢」感覺，特別是為不甘平凡的型女而設。（品牌提供）
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【明報專訊】巴黎世家一直是It Bag界的佼佼者，乃Demna Gvasalia入主品牌後的重要功績。將各種創意十足的元素注入設計中。袋款既有前衞幽默，也有優雅型格。
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