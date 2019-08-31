e新品：國產9氣旋吸塵機贏性價比

機頂設有簡單的按鍵來控制聲量高低、輸入來源等，而用家可連接手機聽歌，亦只需利用NFC功能拍一拍機頂，即可連接。（吳一鳴攝）

AMBEO Soundbar的兩側特別以斜面設計，令兩側的聲效更易反射至用家的位置，以提升模擬多聲道的效果。（吳一鳴攝）

【明報專訊】無線吸塵機愈來愈多人用，不過外國品牌好多都幾千元才有交易，想便宜之餘又有品牌保證，由小米旗下米家推出的手提無線吸塵機都可以考慮。機內採用9錐氣旋龍捲風引擎設計，提供最高每分鐘10萬轉的轉速，透過特別的機體設計所製造的9個氣旋，能分離不同垃圾，確保風道不受灰塵阻塞，從而保持效率。它也設有高效過濾鎖塵系統，廠方聲稱可將99.97%的微塵及99.9%塵蟎鎖住，避免造成空氣污染。而電力方面，能連續使用30分鐘，大約可清理約1700平方呎的空間，跟機亦提供牀刷，可吸走牀上的塵蟎。

售價：$1599（充電掛座另加$119）

查詢：3001 1888

◆13單元Soundbar玩全景聲 低音勁延遲小

近年家居音響新貴，可說是杜比全景聲（Dolby Atmos），因為能令聲音更加立體地包圍用家，在看電影時臨場感更強。不過要玩杜比全景聲，除了要片源及器材配合，更重要是要在天花板加裝喇叭，既要鑽牆打洞又要拉線，如非家居適逢裝修，很多人都未必會勞師動眾來升級。因此，坊間有不少支援杜比全景聲的Soundbar出現，而外國有音響生產商便以13個不同音頻喇叭，模擬出5.1.4的杜比全景聲效果，不用改動家居裝修同樣能將喇叭升級。

由Sennheiser推出的AMBEO Soundbar，外形平平無奇，但只要一打開面罩，便會看到機內設有13個不同大小的單元，大部分的單元都集中在喇叭的正面，兩側各設有一個。由於一般的Soundbar都被評為低音不足，所以廠方今次特別加重低音部分的輸出；內置調音系統，解決聲音反射所出現的延遲問題，用家可先將收音器放在座位附近，系統便會模擬不同方向的聲音，分析有沒有延遲，再調整不同方位的輸出聲效的時間，令用家可同一時間接收所有方向的音效。系統支援Dolby Atmos、MPEG-H和DTS:X三種格式外，亦能將一般的立體聲或5.1音效升級，加強臨場感。

售價：$19,999

查詢：3412 8400

文： 吳一鳴