響應8‧26世界狗狗日 毛孩伴主人酒店吃餐飽

Sylvia（左）和Luky（右）各自帶了狗狗Puff和牛仔參加活動，兩人表示：「與愛犬及好友一同享受美好的下午茶時光，既開心又幸福。」（鍾林枝攝）

有趣造型：酒店精心設計了不同品種的狗狗造型鹹點，其中最搶眼的是「沙皮狗」（中），身形修長的「臘腸狗」（左下）也相當有趣。（鍾林枝攝）

【明報專訊】平日工作忙碌，狗狗主人無時間陪伴毛孩，周末正正是培養感情的好時機，但要找個理想地方殊不容易，如果烈日當空到公園玩耍，人寵必同叫苦。最好是有個地方，既有露天空間讓毛孩放電玩餐飽，又有瓦遮頭讓人狗一同歎美食Hea一Hea。最近，本地兩間酒店為配合8月26日的「世界狗狗日」，不約而同舉辦了人狗歎茶活動，吸引不少主人帶同愛犬參加，度過了特別和快樂的時光。

香港人熱中歎下午茶，但和狗狗一起歎茶，大家又試過嗎？位於中環歷史悠久的美利大廈，去年改建成奢華的香港美利酒店（The Murray），設計高貴典雅，可飽覽中環、金鐘等地景色，開業以來吸引不少旅客慕名入住。在這個古典優雅的環境和氛圍下，一邊品嘗精緻的下午茶，一邊跟愛寵共度美好時光，實在幸福不過。適逢「國際狗狗日」，酒店早前在其標誌性的半露天活動空間The Arches拱廊，舉辦了「寵寵愛寵下午茶」活動，吸引不少主人帶同毛孩赴會。

主人歎茶點 狗狗食雪糕

在這個下午茶活動，酒店為狗狗主人設計了11款有鹹有甜的茶點。鹹點方面，狗骨頭形狀的英式鬆餅，造型可愛；身形修長的「臘腸狗」，是用迷你法式奶油麵包配龍蝦醬製成的迷你熱狗，非常吸睛；模仿沙皮狗摺疊皮毛的中式包點「沙皮狗」，相當趣致；「貴婦狗」以法國小鬆餅盛載挪威三文魚及魚子醬，營造出優雅的貴婦形象，幾款都是打卡精選！至於「白桃乳酪忌廉杯」、「士多啤梨卷蛋」和「香濃朱古力蛋糕」等，都是既精緻又美味的甜點。

至於狗狗食物方面，有香港品牌Cookie DPT自家焗製的狗曲奇，以純天然材料製作出牛油、蘋果及燕麥口味，一眾狗狗吃得開心，主人也安心。另外也有來自瑞典品牌Hugo & Celine的雪糕，分別有駝鹿、三文魚、鯡魚及鱈魚口味，可以試吃一小杯，若想多吃幾口就要額外付費購買啦。

酒店：考慮每月舉辦

酒店負責人指出，是次「寵寵愛寵下午茶」活動主要是響應國際狗狗日，然而反應熱烈，會考慮頻密舉辦，「現正考慮每個月舉辦一次，讓更多客人能與愛犬度過開心、放鬆的時間」。記者現場見主人們個個不停打卡，原本各不認識的毛孩也走來走去結識新朋友，人狗齊盡興，大家都說「一定會再參與」。

寵寵愛寵下午茶

地點：中環紅棉路22號香港美利酒店 The Arches拱廊

收費：$898起（2人及1狗計）

查詢：3141 8888

文：盧靖賢

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

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