Ways of Seeing：廣東話文學 保育香港語言

【明報專訊】DSE中文科擬取消聽說兩卷，引起「消滅粵語」之慮。

考生大概都不敢在試卷寫上一句粵語，知道粵語只能留在口試試場。

以粵語入文，為什麼看來是一種大膽嘗試？

廣東話書寫在文學創作中是怎樣的一回事？

一。廣東話就不是「好中文」？

香港筆會近日舉辦一場以「粵語與香港文學」為題的研討會，開始時，講座嘉賓之一黃怡回憶起讀書時代，說身邊很多人都認為廣東話感覺較書面語粗鄙，不夠正式也不夠文雅，也有人認為「好中文」起碼是「不像廣東話」，甚至「讀起來像普通話」，更因而鼓吹以普通話學習中文，我手寫我口，甚或有傳學校以此為由禁用廣東話。

黃怡與香港藝術節今年三月合作創作一部室內歌劇，劇本改編自西西兩篇小說﹕〈感冒〉和〈像我這樣的一個女子〉，演出其中一個賣點是劇本以書面語書寫，而用廣東話演唱。她從一則觀眾回應說起──「有一個觀眾跟我講，他對演出有點失望，覺得不過是用廣東話演唱書面語，而不是以廣東話演出口語的文本。」該名觀眾更提議在劇本適當位置加入口語，演得更大膽、更有香港特色——以廣東話書寫，是不是代表大膽？

回溯自己的創作經驗，黃怡自中學時期於報章發表小說，小說使用的語言混雜，「我使用的語言絕對不可以拿去考中文考試的，裏面雖然以書面語為主，但夾雜了很多港式用字、廣東話，甚至英文」。她認為寫作過程其實是將自己的語言或非語言經歷，翻譯成腦裏的念頭，念頭在腦裏可能以書面語、廣東話，或嚴肅的英式英文、友善的美式英文呈現，再將念頭轉化成書寫文本。廣東話之於她，是日常生活中非常自然的部分，也是書寫工具箱裏的其中一項，「事實上，這些文字都是我日常生活中每天都會使用的語言元素，有需要就自自然然取出來用」，所以在創作中使用廣東話，並非故作大膽。「我聽講過香港有法律文件用廣東話書寫，難道那就不正式，沒法登大雅之堂？我也看過用廣東話書寫的《聖經》，沒有人會說《聖經》是不認真的文本吧？而用書面語書寫、而其實難聽過粗口的公文，我們每天都能看到。」她由此得出「語言是無辜」的結論，「有罪的是使用語言的人。寫作時，我還是會回到文本裏，看它需要怎樣的語感」。

二。「寫」與「不寫」之間的光譜

研討會上黃淑嫻教授回顧教學經驗，認為經歷了多年的考試訓練後，升讀大學的同學，很多會刻意打破中學教育對「純粹的中文」、「普通話式書面語」就是規範中文的概念，尤其發現傘運至今，創作明顯多用了廣東話。「通常會如何用呢？第一，覺得有些詞語不用廣東話就表達不到那種神髓，難以取代，譬如『攬炒』。第二就是對話，敘事時雖然用書面語，但對話時為了突顯人物的生動，會選用廣東話。」她認為創作中用廣東話是一種「藝術決定」。

另一嘉賓董啟章非常認同「藝術決定」的想法，他說廣東話在寫作上的使用與否並不僅只有「寫」或「不寫」兩個極端，留意到坊間有人以「母語」原因高舉廣東話，強調漢語不是「我們的語言」，認為應在所有情况包括公文撰寫和創作，統統只用廣東話，直至廣東話成為香港的官方語言。董啟章指出這種絕對只是「政治決定」，而「寫」與「不寫」之間的光譜存在很多做藝術決定的空間，「你可以走得很近廣東話那一點，整篇都只用廣東話寫，其實可以好正，好像粵謳這種曲式，整首都以廣東話寫成，這藝術決定絕對值得嘗試。也可以順着思維，混和使用，事實上大部分作品都是如此，很靈活」。

黃怡再思自己改編西西作品撰寫劇本的處理，記得董啟章觀演後曾回應，「他說選擇用口語或書面語唱歌或寫作，都應是出於語感的考慮，而不是為了顯得大膽而選擇」。與作曲家在鋼琴前揉揑廣東話九聲寫出他們覺得滿意的劇本，而作為西西忠實讀者，黃怡對她的作品印象是情感深沉，需要花時間與它相處才能看到裏面的熱情，作品最後以書面語表達，其實依據作品本身的語感和內在邏輯去寫，「如果寫到某些部分，覺得用口語會更好時，我也絕對不會抗拒」。

三。書面語書寫 看來也是廣東話

黃淑嫻和詩人熒惑都談到「廣東話」的概念並非指涉一個固定的語言形態。黃淑嫻提到自己教授上世紀五六十年代香港文學時，在堂上放映粵語長片，片中用字經常引來學生哄堂大笑，「有些口語，譬如『扯喇？』，即是走。很多用字跟時代和文化有關」。所以回到寫作，當不同年代有不同的廣東話，廣東話就顯然不是一成不變的語言元素，「你究竟想塑造一個什麼人物呢？用廣東話可有很多變化，那個人物應該如何講話，那個敘事的聲音究竟是怎樣的」。

熒惑以生物學的原理比喻，「就像當你看到一張櫈，櫈板在上而櫈腳在下，但影像進入眼球，其實經過了lens的折射，影像本是倒轉了，但你不會看到它倒轉，因為你的腦會重新處理，將它放正，其實是翻轉再翻轉」。他大膽提出，即使不費工夫將書面語譯作廣東話，以廣東話為母語的人，在閱讀書面語的書寫時，也自然會以廣東話的方式思考，在閱讀過程中自然轉譯成廣東話，「就像我想寫一句話『我搭地鐵嚟到呢度』，寫出來是『我乘地鐵到這裏』，但讀起來會用日常用語言去看它，這是有點無意識的，就像你的腦會重新調整，變成原本我講的話，翻譯上可能有一點出入，但意思就是，它會以廣東話在閱讀的人腦海裏出現」。董啟章退一步講到，一個香港作家甚至只寫書面語，無論如何，背後的語感、造句的方式也一定或多或少受廣東話的成長與生活經驗滲透。

四。廣東話要如何寫？應否寫？

思考廣東話和書面漢語之間的關係，董啟章認為先撇除「普通話」討論會更清晰。他首先道出「我手寫我口」的迷思——普通話口語與寫下來的書面語之間其實有差別，需要調整轉化。另一方面，以他的個人成長經驗，他一直到開始寫作都不懂得普通話，卻都能好端端的寫書面漢語。「講廣東話的群體與講普通話的群體之間，口語有兩種，但書面語其實是接通的，大家都是寫書面語。當我們談書寫廣東話這個問題，撇除了普通話的討論，就是我們是否需要書寫廣東話呢？要怎樣寫廣東話呢？」

廣東話要如何書寫？他提醒寫廣東話並非純粹的聲音紀錄，不能將日常所講的內容直接抄下，因為廣東話有大量助語詞，純粹記錄會令行文累贅，有礙閱讀，「所以裏面的節奏長短、句子結構都是需要思考的，一樣是一種語言書寫的學習」。

「我個人的觀點是，廣東話是我們的母語，多運用廣東話創作是絕對應該也是好事，但如果說到只可以用廣東話，放棄書面漢語，是非常可惜和愚蠢的事。」他認為不論古文還是現代漢語，這些既有中文語文與香港歷史都不能分割，都是香港文化裏重要的資源，「而且我們必須承認每個語言都有它的特性，有些意念、語感和文體，廣東話的確是做不到的，我們必須要用整個漢語資源」。他強調，不割席。「為什麼要以防守的姿態抵抗，覺得它是外來語言壓迫我們？我們要埋佢嘛，現在我們也佔領它，是我們創造我們的書面語、我們的華文，一舉兩得。這樣我們才會有很豐富的語言文化。」

例：〈花塔餅〉飲江（節錄）

選段1︰

唔識手機支付/就讓他/唔識手機支付好了/樹上的樹葉/地下的招紙/隨便攞走/就由他攞走/你就讓他作為/一個喪屍/而豐盛/而存在/而作為/零餘的人/或蛤乸/或先知/沿街搬石/看昨日/的燈飾/順便散放/你的神諭/及物/不及物

選段2︰

主啊/新事物來了/你看他/手舞足蹈/又不知所措/十足十/像個麻瓜/手持古卷/漂流瓶（彩蛋都得）

選段3︰

主啊/既然咁多/電話騙案/新知發布/程式攻略/你就揀個/黎明拂曉/梳着你的美髮/帶着你的妹妹/趕着你的馬車來/來換取/來騙取/來偷取/來掏取/他的時光/你的/麥芽糖/我們的/噹噹糖吧/噹噹噹噹噹噹/框噹框噹框噹……

熒惑：「『唔識手機支付』之後的『就讓他』，其實已是書面語，然後又『唔識手機支付好了』，這句已經混和了，我們會講『唔識手機支付就算啦』，我覺得有趣在於結合得很厲害，某些句子如『你看他／手舞足蹈／又不知所措／十足十／像個麻瓜／手持古卷／漂流瓶／（彩蛋都得）』，讀起來很自然，不覺得突兀，處理得很巧妙。」

例：《香港關鍵詞：想像新未來》周蕾代序（節錄）

短短幾筆，也斯捕捉咗香港難寫難明呢個現象，同時仲將呢個現象變為寫作本身嘅一種啓示、一個起點、一條問題。佢唔用艱澀抽象嘅詞彙，以生動講古仔嘅口脗，深入淺出咁，引導讀者去明白其中微妙之處。大榕樹形狀古怪，唔知情嘅人光睇外表，只係會覺得佢幾得意，但係對於其中實况就一頭霧水。原來裏面有咁引人入勝嘅古仔！有戰爭，有侵略者，有逃難者，有被丟空咗嘅屋，仲有愈生愈霸掗嘅樹。結果樹大到壓扁咗間屋，連屋都吞埋，但係枝幹間又保留咗一啲往日嘅痕迹，令後人隱隱約約仲見到個門框咁，好似一打開門就可以入去樹裏面住一樣。呢樖怪樹係咪香港嘅寫照呢？也斯冇正面作答，只係提點大家要注意本身所處嘅背景（即係我哋自己嘅觀點與角度啦），其實亦唔穩定；本身所見所聞，亦唔貫徹。佢輕輕一句，「我們站在這樣一棵大樹下，怎樣開始說我們的故事呢？」正正就係《香港關鍵詞》書裏面，一班作者異口齊聲提出嘅基本問題。

黃淑嫻：「周蕾在《香港關鍵詞》寫的序整篇用廣東話，我覺得很有趣，因為她不是每一個字都是廣東話。什麼是『廣東話』呢，其實可以是整篇的設計。我覺得語感很好，是一篇流利的文章，也透現到她的年代。周蕾教授的父母是上世紀五六十年代很重要的廣播人，媽媽寫很多廣播劇劇本，她從小都聽媽媽做廣播，之後在港大讀完書就去美國，所以我覺得她用字其實還帶有當年舊式廣播記憶在其中。這篇文章很有感情，感情不是用文字處理，而是以聲音表達。」

文//潘曉彤

編輯 // 蔡曉彤

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