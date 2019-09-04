音樂播放器：播放器音訊佳 比電話優勝

【明報專訊】對於熱愛聽音樂的人而言，配備一對高級耳機後，還要選用一部好的音樂播放器，甚至耳機擴音器（簡稱耳擴），才夠滿足聽音樂的需求。耳機達人麥家亮（Cato）指，雖然現時大部分電話的CPU都有處理音訊的能力，但播放器設有DAC晶片，處理音訊的效能更佳：「說的是處理的頻率有多闊、處理最高規格的能力有多高、音樂播放時背景有多靜，這幾方面播放器都比電話優勝。」同時，並非所有耳機都是設計予電話播放，對於「難推」（難以驅動）的耳機，或者需要較大功率、大電流輸出的耳機，便需額外器材配合。

除了播放器，耳擴和解碼器亦受不少人追捧，預算有限的話，到底應如何選擇？Cato指，耳擴原理與推喇叭的擴音機類似，既可加大播放器的電流輸出，亦可保持低失真的效果，而現時市面上部分播放器已包含了耳擴在內，「如果有更高的追求，可再另配耳擴，但這不是『must』，視乎你用的耳機有沒有這需要」。

解碼器跳過CPU 電話繼續操作

至於解碼器，則適合喜歡使用電話聽歌的人使用：「解碼器以lightning、usb type c或micro usb連接手機後，會將解碼的責任跳過電話內部的CPU或其他硬件，直接交由解碼器處理。這方法確保你可以繼續操作電話，或使用音樂串流軟件，但又能享受到比電話好的音質。」

近年來，耳機器材市場的競爭相當激烈，他有什麼心水推介給新手？Cato分析，若談性價比高的播放器，不妨考慮中國品牌FiiO、Lotoo和iBasso。而市面較常見的韓國品牌Astell&Kern和日本Sony，表現也相當全面。新興的國產牌子Hifiman亦是一個選擇，與Lotoo同樣在古典樂方面表現頗強。至於解碼器則大部分由中國廠商出產，例如FiiO及iBasso。

他又提到，現時市場的播放器，大都能照顧流行曲、爵士、搖滾類型音樂，反而古典樂最考驗播放器的性能，較少播放器處理得好，「古典樂樂器的細緻度高，所以行內常說玩到古典樂的播放器，差極有個譜」。有意入手播放器的話，不妨以古典樂章試機，聽聽播放器的分析力如何。

文：宋霖鈴