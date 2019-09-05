實驗展品：Bauhaus 3個據點各具特色

【明報專訊】Bauhaus可以按地段分為3個據點，包括德國Weimar、Dessau及柏林，各有不同特色。Klassik Stiftung Weimar博物館總館長Wolfgang Holler指出，Weimar的展品具實驗及多樣性。「相對於其他據點，Weimar有更多工作坊，其後即使東移到Dessau，有部分工作坊仍留在Weimar。」Wolfgang Holler分享道。

放下舊思維 建立烏托邦世界

作為設計思潮，Bauhaus另一特徵是並非源於大城巿。「但Weimar於德國而言是重要的經典文化搖籃。除了歌德及席勒外，亦是尼采生前最後的留居之地。整個思潮的起點，源於Count Harry Kessler邀請Henry van de Velde成立工藝學校Grand-Ducal Saxon School of Arts and Crafts，亦是Bauhaus學院的前身。整個學院最前衛的地方，是跨學系實習。Bauhaus本身是合成字，是向中世紀建造教堂的思潮取經。Bauhaus的含意，其實是建立一個很大的建築物，並想像所有在同一屋簷下的人如何共居在一起。所以不論所有設計、家品、建築及新思維，都是以所有人能共居一室為依歸。如館內可以看到Walter Determann的草圖怎樣分配不同社群，又或是首個Bauhaus風格建築Haus Am Horn，呈現摩登生活佈局。此外，亦可以看到女性主義抬頭，如婦女用上簡單食材煮食，又或是有如男性般在瓷器坊工作的照片。整個轉向是基於Bauhaus在第一次世界大戰後，世界需要放下舊思維重新定位，建立一個烏托邦新世界，成立一個全新形態的社會結構。當中不少思維，仍能緊扣當下。」Wolfgang Holler強調Weimar展品與其他城巿的展品的分別。

文：Dawn Hung