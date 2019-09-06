跨界特工：難為了貓狗

【明報專訊】最近看了《導盲犬小Q》的香港版，真的好感動。雖然我之前已經看過了原裝日本版的故事，亦早有心理預備是套感人的電影，但我還是抱着「又驚喊又要看」的心情去捧場！

如我所料真是一齣好戲，既介紹了導盲犬訓練和用途的教育，也帶出養動物無論健康或疾病都要不離不棄，因為在貓貓或狗狗的心裏，主人就是牠們內心世界的全部了。電影整體拍攝不算太煽情，唯有幾個鏡頭令我有點不舒服的，就是主角打導盲犬後，更趕牠出屋外淋雨。幸好完場時出了段聲明：在拍攝期間並沒有任何虐畜的事，才令我安心。

事實上廣告商及市場推廣活動都喜用動物，雖然牠們可能是最難配合的「主角」，在拍攝過程中難免遇上牠們「耍大牌」的時候，一時要吃，一時要玩，導演比較難教導牠們特定的表情「入戲」，但這些廣告往往能夠博得客戶和消費者的好感，在社交網上「呃Like」再被分享出去，所以仍然有很多廣告橋段都會起用貓狗等賣萌吸引眼球。

最近，俄羅斯最大的銀行Sberbank就想出為申請樓宇按揭的客戶送上貓咪作為入伙禮物！事緣俄羅斯人相信新屋入伙時讓貓貓先行入屋會帶來好運，所以銀行看準客戶的需求，預備了10隻不同品種的貓咪給借貸90萬港元以上的客戶選擇。不過這些「好運貓」只能逗留兩小時為屋主帶來好意頭，拍照後就會被送走。作為愛貓之人，我真的替那些貓咪辛苦，因為貓兒一般對新環境適應得比較慢，會感到不安，所以這樣利用貓貓作推廣的計劃我不敢苟同。

妙計回收膠樽 幫流浪貓狗「開餐」

但只要肯動腦筋，還是有善用貓狗作宣傳的好點子。為了推廣膠樽回收，土耳其就有商家Pugedon特製了一部回收機，機身頂部是回收膠樽的入口，每當人們投放膠樽，位於機身底部的鋅盆便自動加添貓狗糧，讓流浪貓狗在那裏「開餐」！我非常欣賞這個計劃，抓住了人們對流浪貓狗的同理心，在加深市民的環保意識之餘，同時又推廣愛護流浪貓狗的信息，連小朋友也樂意參與，意念創新又雙贏，值得嘉許。相比很多地方在推行廢物回收時硬要市民記着不同顏色回收不同物品甚至以收費等懲罰性措施，這部「流浪貓狗糧回收機」顯然更有意思。

但不要忘記在「請」動物參與推廣活動之餘，必須在過程中愛護小生命及顧及牠們所需，千萬不要讓牠們變成廉價「貓工」或「狗工」。我非常欣賞日本的製作公司，他們必會在片頭標明在拍攝過程中沒有欺凌小動物呢！

● Profile

陳立業，現任聯合國兒童基金會香港委員會總幹事，香港理工大學客席助理教授。曾任職謝瑞麟、星展銀行、香港旅遊發展局及香港電訊（電訊盈科前身），在銷售、市場推廣及整體業務營運管理方面有超過30年經驗。2017年出任美國商業研究組織The Conference Board 「Asia-Pacific Communication and Marketing Council」的項目總監。工作以外，也是福音唱作歌手。

網站：www.lambertchan.com

文：陳立業