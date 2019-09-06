揀啱口罩 過濾烏煙瘴氣

梁煥方曾於周二至五晚上6時的繁忙時段，於紅隧巴士站檢測空氣污染物，當中除了有許多PM2.5，還有很多PM1及PM0.1。（資料圖片）

【明報專訊】空氣污染物如隱形炸彈，吸入體內後，輕則引起些微不適，重則帶來致命疾病。香港空氣污染問題一直為人詬病，路邊污染經常超標，若不想吸入汽車廢氣，又或者地盤灰塵、花粉、細菌、病毒、刺激性化學物質等，便需要佩戴口罩。然而，不同種類口罩的過濾效能都不同，懂得選一個合適的口罩，才可以有效過濾污染物，確保健康。

不同防護用途的口罩，物料、設計及過濾效能也不同。如果長期暴露於污染物下卻佩戴保護力不足的口罩，會危害健康。研究納米纖維口罩技術多年、理大機械工程學系創新產品與科技講座教授梁煥方提醒，「污染物粒子有不同大小，市民要知道防範的污染物種類，選擇合適的口罩」。

空氣中存在無數大大小小的粒子，人們不知不覺間吸入。談空氣污染時常聽到的PM2.5及PM10，PM是Particulate Matter（顆粒物質）簡稱，PM10是指直徑為10微米或以下的可吸入懸浮粒子、PM2.5則是直徑為2.5微米或以下的微細懸浮粒子。粒子愈小，威脅愈大。現實中，許多污染物細至0.1微米或以下（PM0.1）的納米級，嚴重威脅健康。

0.1微米以下粒子 增心腦病風險

10微米以上體積較大的粒子，吸入人體後多會被氣管的分泌物黏附着，能隨咳嗽吐出；10微米以下的，大部分會被吸入肺部，有機會引致呼吸道炎症或呼吸問題；「至於0.1微米或以下的納米粒子，更會隨血液進入循環系統，帶到不同器官，甚至進入中樞神經系統，增加患慢性心血管、腦部疾病的風險。」梁煥方說，一些非吸煙人士患肺癌，可能是長期吸入納米粒子污染物所致，這類體積的粒子包括病毒、微塵及催淚煙。

近月警方在室外室內施放多枚催淚彈，催淚彈含多種刺激性化學物質，梁煥方表示：「其中一種成分CS氣體（氯代苯亞甲基丙二腈），會刺激眼睛、皮膚、呼吸系統和消化系統，對老年人、皮膚敏感及呼吸道疾病患者影響更為嚴重，應避免使用催淚彈。」催淚彈發放的催淚煙，主要是霧化（aerosolized）的細小粒子，部分小於0.1微米。「當催淚彈碰撞硬物後，會產生更多微小粒子，『殺傷力』更強。」

● 今期專家：梁煥方 - 國際過濾協會（INDEFI）主席、香港理工大學機械工程學系創新產品與科技講座教授

文：李佩雯

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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