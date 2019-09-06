英攝影師記錄改革開放 80s北京街頭 活力四射

【明報專訊】影過鄧小平，影過戴卓爾夫人，英籍攝影師Adrian Bradshaw偏愛街拍。1980年代中國步入改革開放路程，年輕的攝影師隻身留在北京，鑽進大街小巷記錄庶民生活。他形容此為「一切都好，及仍未變壞」的短暫時光，中國社會迎來巨變之初，眾人生氣勃勃。居於中國接近30年，現在要街拍殊不簡單，他坦言政府監控愈來愈緊，加上網絡文化滲透，黑白菲林裏的時代已一去不返。

生於英國小鎮，Adrian Bradshaw讀書時接觸多種外語，當中對俄語、中文最感興趣。後來，他自發閱讀更多中國古代翻譯文學，包括對唐代詩句尤其欣賞，希望進一步理解：「我對當代中國完全沒興趣，相反是一些古老的文化底蘊吸引我。」大學時他選修有關中文的課程，二年級時須到北京交流。1984年到達中國後，他見到的情况跟他想像的並不一樣。剛剛經歷過文革浩劫，中央大力推行實用政策，打開大門面向世界。Adrian Bradshaw說社會處處都有改變，此種力量吸引了他。

「當時很多物品仍是配給的，包括一手單車。在指定商店，你可以用外幣買到小量物品，那我只好找方法買二手單車。騎上去，游走不同角落。」他憶述，那時北京交通未有如此擁擠。本來用以紀念，拍着拍着，他發現很難找到冲曬菲林的空間。因為想借用路透社的黑房曬相，他認識到機構的一名攝記，之後對方更邀請他為路透社拍照。因緣際會，他成為了自由攝影師，為各大西方刊物拍攝照片，原本英國的大學課程也暫停。最近，他出版攝影集The Door Opened：1980s China，收錄過百珍貴圖片。

年輕人充滿好奇 放膽嘗試

回到1980年代，北京街頭生態充滿活力，Adrian Bradshaw街拍，另亦走遍工廠、店家、電影拍攝現場等不同場合。一張照片中，拳王阿里正跟廚師「對打」。傳奇美國拳擊手穆罕默德阿里在1985年再訪華，Adrian Bradshaw獲機會近距離追拍他一周。攝影師指出當時阿里已確診柏金遜症，說話明顯語氣不清。北京很多市民都沒有電視，但他們輕易就認出阿里。沒有手機的年代，拳王與民眾間不是隔着電子產品攝個不停，容許更廣交流的空間。阿里熱情地回應市民，在他們耳邊變出硬幣，表演小魔術給大家看。

「其實我也是『個體戶』，一個約20歲的年輕人去到異地，亦是充滿好奇及很多未知之數。當時中國很多年輕人亦然，他們似乎是在這個國家真正in charge（負責）的人，嘗試很多實驗，做新的事情。」Adrian Bradshaw鏡頭拍下4個來自廣東的少年，在北京開設改革開放後首批私營髮型屋，毋懼風險或因政治原因隨時倒閉。攝影師笑說，難以想像現時很多理所當然的東西，當時都很稀有甚至沒有，包括時髦髮型屋、牛仔褲、的士、超市等。年輕人卻穿上個人化的衣飾，表現自我。Adrian Bradshaw解釋，人們似乎有愈來愈多選擇，更重要是他們開始更有自信地表達自己的感情：「記得意大利男高音巴伐洛堤首次在人民大會堂表演，觀眾情不自禁地起身拍手歡呼，通常他們都坐定定地拍。這很代表人們較舒暢地表達自己，即是很正常的，跟世界上其他人一樣。」

見小孩騎坦克玩具 「很詭異」

人民的笑臉，在1989年遇上歷史悲慘一幕——六四鎮壓。Adrian Bradshaw在圈內建立一定知名度，惟他想及遠在英國的學位，始終希望完成。「六四發生的時候，我在英國考終期考試。」他呼出一口氣說。冥冥中，其相機沒有遇到此闋災難。完成考試後，他立即回到北京，6月尾抵達。城內持續戒嚴，他指出街上到處有持槍軍人巡邏，店家在黃昏前關門，根本沒什麼機會拍照。他指出此作品集只有絕少於「後六四」拍攝。其中一張攝於工人體育場，小孩子正在玩類似駕車的遊樂設施，不過他們正坐着的車子卻是坦克車造型。小孩後方有大人陪伴玩耍，笑得開懷，Adrian Bradshaw說：「感到很詭異，才剛剛發生完六四，人們就把小孩放在坦克般的玩具。」戒嚴期間，攝影師承受前所未有的壓力，一度想離開北京回英國。惟在此關鍵時刻遇上戀人，現在是其妻子，因而一留留足十多年。

街拍模式轉變 政府監控增

「近年， 人民對記者拍他們都很忌諱，不想有什麼關注。奇怪的是人們喜歡拿手機互拍，再放到網上。」Adrian Bradshaw接道。留在北京、上海繼續攝影師事業，他走訪各大場面，仍然繼續街拍，卻感到拍攝難度增加。除此之外，北京卻出現了一些光怪陸離的街拍現象。例如著名的購物區三里屯太古里，即使不是舉行什麼時裝騷，該處經常聚集許多鏡頭「咔嚓」不停。好些攝影者主要捕捉拍攝外貌吸引的女性，「街拍」後放上社交平台吸粉絲。有些人不太願意被拍，但亦有指有些人特意打扮性感，出現在該處被拍，再以合作形式放上網絡「吸讚」，提高人氣。這個現象更曾獲得大陸官方媒體注視，發表文章，以中國《民法通則》提醒公民享有肖像權，未經本人同意，不得以營利為目的使用公民肖像。對Adrian Bradshaw而言，其作品難以在拍攝前後得到每個相中人同意。

時移世易，無論街拍模式，抑或北京也不再一樣。Adrian Bradshaw坦言：「現在的中國監控嚴了很多。」2014年望子女有更好教育，他們舉家回到英國。翻着攝影集一幀幀照片，他感慨現在北京進步的地方是人們比以前更多物質選擇，惟城市擠滿人，「老北京（人）被邊緣化」，租金昂貴，壓力甚大，笑臉不再。攝影師解釋，將1980年代小孩的照片放在相集最前位置，因為他們正正是現今社會年輕、年壯的一群。可惜的是，現在年輕人卻欠缺有如當年實驗新事物的機會，傾向服從。他說：「他們很在意有什麼影響生活質素，如教育、人際、房租。因為競爭實在太激烈。這些照片重要在於一種連繫，那個未『出錯』，所有事情都有希望的狀態。」

（www.impress-publishing.com）

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

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